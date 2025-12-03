Novíssimo hotel de luxo de Gramado, Sofistic planeja expansão em 2026

Empreendimento inaugurou no RS em agosto e tem como diferencial a (ótima) localização. Tiago Lemos / divulgação

Que Gramado é uma das cidades mais glamurosas e sofisticadas do Brasil ninguém tem dúvidas. E foi exatamente esse conceito que fez com que a equipe do Sofistic Hotel escolhesse o município da Serra para instalar a segunda unidade no Brasil — a primeira já é um sucesso há anos em Itapema (SC), super consolidada, já eleita por seis vezes consecutivas pelo TripAdvisor como um das melhores do mundo.

No RS desde agosto, o Sofistic chegou para ser uma acomodação de luxo para quem viaja e que acredita que a estadia no hotel precisa ser mais do que uma acomodação, mas uma experiência que precisa ser aproveitada. Um dos diferenciais do empreendimento, que planeja expansão para o ano que vem, é a localização, super nobre: fica bem no Centro, a poucos passos da Rua Coberta, do Palácio dos Festivais e da famosa Avenida Borges de Medeiros. Há, claro, estacionamento coberto com manobrista e carregador para carros elétricos, mas o trânsito em Gramado, principalmente na alta temporada, como agora no Natal, não é fácil, então a comodidade de poder passear a pé pela cidade é incrível.

Os amenities são da italiana Bvlgari (o Sofistic é um dos pouquíssimos hotéis no Brasil autorizados a oferecer a linha da grife). Gustavo Merolli / divulgação

Já na recepção é possível ver que todos os detalhes foram pensados para fazer com que o hóspede do Sofistic se sinta em um ambiente luxuoso, de alto nível (a decoração conta com cristais de Murano e parte do mobiliário é em ébano macassar), mas muito acolhedor. O projeto do hotel é assinado pela arquiteta Roberta Zimmermann, que tem mais de 20 anos de experiência.

Mas é nas suítes (hoje há cinco categorias, com tamanhos entre 17 e 28 metros quadrados) do Sofistic que está o diferencial do hotel. Com a proposta de oferecer uma experiência única, as suítes oferecem, dependendo do quarto, banheira de imersão, vasos sanitários inteligentes (com controle remoto e tudo), cortinas automatizadas e piso e toalheiros aquecidos. Além disso, os amenities são da italiana Bvlgari (o Sofistic é um dos pouquíssimos hotéis no Brasil autorizados a oferecer a linha da grife).

O projeto do hotel é assinado pela arquiteta Roberta Zimmermann. Gustavo Merolli / divulgação

Outro ponto alto do Sofistic é o Alma Gastrô e Bar, restaurante com menu assinado pelo pelo chef Cassiano Morais. O restaurante é aberto ao público (não somente a hóspedes), mediante reserva, e serve jantar e um café da manhã digno de cinco estrelas.

A proposta do Alma Gastro Bar é a de oferecer um menu autoral, de alta gastronomia, e bem sofisticado. E entrega isso mesmo. Os pratos de Morais são, também, muito criativos e inovadores nas suas combinações. Um exemplo é o polvo grelhado que é servido com risoto de beterraba e pistache. O bom preparo do arroz também pode ser saboreado no risoto de mascarpone (esse que é acompanhamento do filé com vinho do Porto) e no de maçã verde, que divide o prato com um carré de cordeiro.