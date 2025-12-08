Mesmo com perdas em função do granizo, safra da ameixa deve superar as 12 mil toneladas em Caxias do Sul

Alex Sandro Mazzochi mantém cerca de seis hectares destinados às variedades letícia e fortune, em Ana Rech. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aliada do sistema imunológico e da digestão, a ameixa é uma das frutas mais tradicionais das ceias de fim ano. Em Caxias do Sul, a safra do alimento deve superar as 12 mil toneladas, mesmo diante das perdas provocadas pelas chuvas de granizo em novembro.

Um levantamento do escritório municipal da Emater e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estima que cerca de 30 hectares tenham sido afetados pelo fenômeno, especialmente na região de Fazenda Souza. A área atingida representa 4,27% dos 701 hectares onde a fruta está plantada no município. O prejuízo estimado é de R$ 2,1 milhões.

— Impactou algumas famílias, para as quais estragou bastante. Mas, no geral, não interfere na produção — detalha o engenheiro agrônomo e chefe do escritório municipal da Emater, Mauro Tessari.

A colheita começa em dezembro e se estende até o fim de janeiro geralmente. Em Caxias, são 326 produtores dedicados à fruta. Dentre eles está Alex Sandro Mazzochi, 44 anos. O agricultor mantém cerca de seis hectares destinados aos pomares em Ana Rech.

A variedade fortune está na fase final de amadurecimento, ganhando coloração e maciez nos galhos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Neste momento, a variedade fortune (conhecida também como italianinha) está na fase final de amadurecimento, ganhando coloração e maciez nos galhos. A previsão é de que o fruto esteja pronto para ser retirado da planta nos próximos 20 dias. Além dessa, o produtor também se dedica ao tipo letícia, cuja colheita é mais tardia.

A falta de chuva dos últimos dias e as dificuldades na etapa de floração preocupam Mazzochi, que prefere não estimar quanto irá colher neste ano:

— Na floração, choveu muito, tinha vento. Com isso, as abelhas não trabalham, não produzem, não se polinizam. E agora está muito seco. Tem a safra? Tem, mas não bem o suficiente — lamenta ele, que costuma direcionar a produção para os Estados da Região Sul e também para o Mato Grosso.