Inscrições para programa de contratação de jovens aprendizes seguem até sexta-feira; Caxias tem 150 vagas 

Terminam sexta-feira (5) as inscrições para o programa Partiu Futuro – Reconstrução. Em Caxias do Sul, são 150 vagas destinadas a pessoas de 14 a 22 anos. A iniciativa do governo estadual oferece oportunidade de ingresso no mercado de trabalho para jovens aprendizes.

Segundo a prefeitura, haverá prioridade para aqueles que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e são estudantes egressos ou ainda frequentam escolas públicas. Os jovens selecionados atuarão em órgãos públicos.

— É uma oportunidade concreta de contato com o mercado de trabalho, com acompanhamento, qualificação e possibilidade real de crescimento — diz o coordenador da Juventude da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Maxwel Abreu.

As inscrições devem ser feitas por meio deste link. Em todo o Estado, o programa prevê a contratação de 2.785 jovens aprendizes em 75 municípios.