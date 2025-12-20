Economia

Publicidade na estrada
Entre a Serra e o Litoral, outdoors alteram o cenário da Rota do Sol e tentam ganhar "carona" com quem vai ou volta das praias

Temporada de veraneio intensifica a procura pelas placas de publicidade em pontos estratégicos da rodovia. Cada vez mais segmentos estão representados, dando visibilidade a todo tipo de serviço

Andrei Andrade

