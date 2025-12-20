Entre a Serra e o Litoral, outdoors alteram o cenário da Rota do Sol e tentam ganhar "carona" com quem vai ou volta das praias

Miradoor é uma das principais agências que oferecem divulgação em mídia exterior, como outdoors, na região. Só na Rota do Sol são quase cem pontos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das primeiras e principais agências especializadas em mídia exterior na Serra, a Miradoor mantém cerca de 300 outdoors espalhados pela região. Quase um terço dessas lonas está concentrado na Rota do Sol, ao longo dos 115 quilômetros entre Caxias do Sul e Terra de Areia, já às portas do Litoral Norte. Quem trafega pela rodovia e percebe, nos últimos anos, a presença cada vez maior de placas de publicidade às margens da estrada não está enganado: o caminho que leva os serranos às praias vem sendo visto, cada vez mais, como uma vitrine estratégica para marcas e serviços.

— É um momento de expansão muito forte, que se acentua nesta época do ano, quando o tráfego na rodovia chega a ser cinco vezes maior — destaca o diretor da Miradoor, Bruno Frazzon.

Apenas na última semana, a empresa fez nove novas instalações de outdoors em pontos da RSC-453, a Rota do Sol. Além do aumento da procura, chama atenção a maior diversidade de segmentos interessados nesse tipo de mídia: universidades, instituições financeiras, imobiliárias, concessionárias de veículos, clínicas médicas, centros estéticos, fabricantes de móveis, entre outros, disputam alguns segundos de atenção dos motoristas.

— A gente vê um grande potencial em praticamente todos os segmentos para anunciar em outdoor, desde empresas com atuação mais focada em Caxias do Sul até aquelas que oferecem serviços no litoral. Para reforço de marca, é uma divulgação que passa credibilidade, entrega resultado e faz o anunciante ser lembrado com facilidade. Por isso, a imensa maioria dos clientes acaba renovando o contrato, e alguns já estão conosco há muitos anos — comenta Frazzon.

Trechos próximos aos fiscalizadores eletrônicos de chegam a ter mais de 10 outdoors disputando os olhares dos motoristas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ver o verde dos Campos de Cima da Serra dividir espaço com cores e logotipos estampados em outdoors faz parte de um movimento mais amplo de retomada da publicidade em formato físico, como explica Ricardo Dini, diretor da agência de conteúdo caxiense Dinâmica:

— Nos últimos anos, tem havido uma forte tendência de diversificação dos canais de comunicação. Isso acontece porque o custo de aquisição de clientes pelo tráfego pago chegou a um ponto de saturação. Muitas empresas já compraram todo o volume possível de buscas para as palavras-chave do seu negócio na internet. Não há mais como investir ali, porque tudo o que as pessoas pesquisam sobre as soluções que essas empresas vendem já está contratado. Com essa saturação e o aumento significativo do custo dos anúncios digitais, as marcas voltaram a anunciar em meios tradicionais e a investir em feiras presenciais. Basta ver como a Mercopar, por exemplo, voltou a se consolidar como uma grande feira.

Colocar a marca diante dos olhos de quem circula pela cidade ou pela estrada não é um investimento barato e pode representar a maior fatia do orçamento de marketing de uma empresa. O valor médio para produzir uma lona em formato padrão de outdoor (9 metros de largura por 3 metros de altura) gira em torno de R$ 1,5 mil. Já o custo médio de exibição é de aproximadamente R$ 750 a cada 15 dias. Os contratos costumam ser fechados por um ano ou por um período mínimo de quatro meses. Bancar esse investimento, no entanto, também transmite ao mercado e ao público uma ideia de solidez e potência da marca.

— O outdoor é muito importante para o posicionamento de uma empresa, porque permite alcançar uma audiência que o digital não alcança. No ambiente digital, você fala basicamente com quem já te segue ou com quem o algoritmo entrega o conteúdo por similaridade de busca ou de comportamento. Já no outdoor, a marca é apresentada a um público completamente diferente. Além disso, ele transmite uma sensação de grandiosidade, por estar em um canal caro e bastante disputado. Em Caxias do Sul, por exemplo, há pontos extremamente concorridos — acrescenta Dini.

Guilherme Fedrizzi, da Fedrizzi Seguros: empresa foi uma das primeiras a explorar a Rota do Sol como vitrine, apostando também em campanhas criativas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mensagem bem-humorada ajuda a marcar na memória

Uma das primeiras marcas caxienses a enxergar na Rota do Sol uma oportunidade de reforçar a divulgação foi a Fedrizzi Seguros, que há cerca de 20 anos mantém outdoors em pontos como a localidade do Apanhador e nos distritos de Vila Seca e Fazenda Souza. O diretor da corretora, Guilherme Fedrizzi, é um entusiasta desse tipo de publicidade.

— Eu sempre gostei do outdoor, porque acho que ele repercute muito bem e é excelente para o posicionamento de marca, o que consequentemente gera novos negócios. Mesmo que a pessoa que passe pelo outdoor não esteja procurando um seguro naquele momento, depois de algumas semanas ou meses, quando precisar de uma cotação, vai lembrar da nossa empresa — comenta.

Em 2013, a campanha "100% Seguro" chamou a atenção dos condutores com uma mensagem simples e espirituosa, ilustrando situações cotidianas que podem se revelar uma cilada — como comer um pastel de procedência duvidosa ou flertar no elevador. O anúncio dizia: "100% seguro, só a Fedrizzi". A boa aceitação tornou aquela a campanha mais marcante da empresa, motivando a corretora a revisitar o conceito para o próximo verão. Já estão espalhados pela cidade e pela Rota do Sol outdoors que atualizam a campanha de 2013, desta vez produzidos pela agência caxiense Aeroplano.

— Ao longo dos anos, fizemos muitos testes para entender o que funciona e o que não funciona, e o bom humor é algo que dá muito certo. A pessoa ri e aquela peça bem-humorada fica na memória. Só não pode achar que vai dar certo despejar informação, seja em imagem ou texto, ou criar algo que distraia a atenção do motorista — diz Fedrizzi.

Fidelizar e prospectar clientes é parte da estratégia

Outdoor da campanha "Coisas que só o litoral gaúcho tem", do Círculo Saúde, na Rota do Sol Edegar Steffen / Divulgação

Unir bom humor e memória afetiva foi a estratégia do Círculo Saúde para reforçar seu posicionamento junto aos clientes do plano, especialmente no período em que muitos moradores da Serra se deslocam para o Litoral. Nesta semana, a empresa atualizou quatro outdoors posicionados em sequência na Rota do Sol com o tema da nova campanha, "Coisas que só o litoral gaúcho tem". As artes retratam desde o jogo de bocha na areia até o "nordestão", como é conhecido o vento forte típico das praias gaúchas.

— É uma campanha que desenvolvemos junto com a agência que nos atende, a Intervene, com uma concepção mais lúdica. A ideia é brincar com elementos que só encontramos no litoral gaúcho e relacionar isso com a própria tradição do Círculo, que acompanha os gaúchos há 91 anos. É uma abordagem afetiva e de valorização do nosso Litoral — destaca Marco Zeminhani, gerente de marketing do Círculo Saúde.

Zeminhani ressalta que há alguns anos a empresa identifica a Rota do Sol como uma vitrine estratégica de comunicação.

— Utilizamos o outdoor na Rota do Sol tanto para nos comunicar com o cliente da Serra que vai para a praia e sabe que pode contar com o nosso serviço durante o veraneio, quanto para mostrar a possíveis novos clientes que temos venda do plano de saúde em todas as cidades do Litoral, de Osório a Torres — explica.

Busca pelo melhor ponto requer considerar o fluxo veículos em tempos de tráfego intenso

Maicon Bressan e William Favero, da Inovasolda, junto ao outdoor da empresa na localidade de Apanhador Ulisses Castro / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que cresce o número de outdoors ao longo da Rota do Sol, aumenta a disputa por espaços com melhor visibilidade, em meio à poluição visual já perceptível em alguns trechos, especialmente próximo aos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. O tempo médio de visualização de um outdoor é de cerca de sete segundos, o que exige mensagens simples e diretas.

Os sócios da Inovasolda, empresa caxiense especializada em assistência técnica e comércio de peças para equipamentos de solda, Maicon Bressan e William Favero, escolheram a localidade do Apanhador para instalar o outdoor da empresa.

— Este é um trecho em que, especialmente nos finais de semana e feriados, o tráfego começa a afunilar e os motoristas precisam reduzir a velocidade. Por isso, é um ponto muito bom para ter o nosso outdoor — comenta Bressan.

Ele explica que a aposta nesse tipo de divulgação vai além da prospecção de novos negócios e tem como objetivo também reforçar a lembrança da marca entre clientes que trafegam pela rodovia. Pelo bom retorno, a empresa já renova o contrato há cinco anos, alternando apenas o local e o sentido de exibição do anúncio.

— Recebemos muitas mensagens e fotos de clientes que viram nosso outdoor, o que mostra o carinho deles com a empresa. Ao mesmo tempo, muita gente nos procura depois de ver a placa, alguns até sem entender exatamente qual é o serviço que prestamos. Acham, por exemplo, que vendemos máquinas de solda, o que não é o caso. Mas explicamos e, quando essa pessoa precisar de assistência técnica ou reposição de peças, vai voltar a falar conosco — relata.

Concorrência desleal prejudica o mercado

Bruno Frazzon chama atenção para outro desafio do setor: o que ele define como "pirataria", que impacta negativamente o mercado e a relação com os proprietários dos terrenos onde os outdoors são instalados.

— Muitos donos de terra percebem que alugar um espaço para outdoor pode gerar uma renda extra. O problema é que algumas empresas fecham contratos apenas de boca, prometem valores até maiores e depois não pagam. Muitas vezes o proprietário não consegue diferenciar uma empresa séria de um aventureiro, e isso acaba prejudicando todo o mercado. Além disso, pela falta de uma legislação mais rígida fora da área urbana, há quem não trabalhe com padronização, deixe lonas rasgadas ou não faça qualquer manutenção — observa.

Foi após uma experiência negativa com uma empresa que não repassava ao proprietário o valor do aluguel que Guilherme Fedrizzi decidiu negociar diretamente com o dono do terreno em um dos pontos onde mantém outdoor na Rota do Sol.