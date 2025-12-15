Economia

Em Caxias do Sul, arrecadação prevista com IPVA 2026 é de R$ 318 milhões; veja calendário

Pagamento começa nesta terça-feira (16). Data de vencimento é a mesma para todos os veículos, em 30 de abril do ano que vem 

Bruno Tomé

Leonardo Martins

