Em Caxias do Sul, arrecadação prevista com IPVA 2026 é de R$ 318 milhões; veja calendário

São mais de 196 mil veículos que precisam quitar o tributo em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 se inicia nesta terça-feira (16) no Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, são 196.153 veículos que precisam quitar o tributo. A arrecadação prevista no município é de R$ 318 milhões, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Fazenda.

No RS, a estimativa de arrecadação com o IPVA 2026 é de R$ 6,2 bilhões. O valor é dividido igualmente entre Estado e os municípios.

Nas 52 cidades que compõem a Delegacia da Receita Estadual de Caxias do Sul, são 468.337 veículos que precisam pagar, com a arrecadação prevista em cerca de R$ 793 milhões.

Neste ciclo, o vencimento para todos os veículos é o mesmo, independentemente do final da placa: 30 de abril de 2026. Do outro lado, as regras permanecem as mesmas, como os descontos pelos programas Bom Cidadão e Bom Motorista. O mesmo vale para a idade de isenção de veículos e a diretriz de que proprietários de veículos eletrificados (100% elétricos) também não pagam o tributo.

Alíquotas por tipo de veículo:

3% para automóveis e camionetes

2% para motocicletas

1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação

O parcelamento segue disponível em até seis meses, de janeiro a junho. A adesão deve ocorrer até 30 de janeiro de 2026. As parcelas podem ser pagas nos bancos conveniados ou via Pix.

Confira abaixo as regras e o calendário

Descontos acumuláveis

Os programas seguem vigentes e permitem abatimentos que podem ser combinados com o pagamento antecipado.

Bom Motorista

Um ano sem multa (1º/11/24 a 31/10/25): 5%

Dois anos sem multa (1º/11/23 a 31/10/25): 10%

Três anos ou mais (1º/11/22 a 31/10/25): 15%

Bom Cidadão

51 a 99 notas: 1%

100 a 149 notas: 3%

150 ou mais: 5%

Esses descontos só valem para pagamento em dia ou antecipado.

Pagamento antecipado

Quem pagar o imposto entre 16 e 30 de dezembro tem os maiores benefícios:

Pessoa Física

3% de desconto direto

Não aplicação da variação da UPF (Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%)

(Unidade Padrão Fiscal, estimada em 4,43%) Desconto total pode chegar a 25,69% somando Bom Motorista e Bom Cidadão

Pessoa Jurídica

3% de desconto

Não aplicação da variação da UPF

Desconto total pode chegar a 7,11%

Após o período de dezembro, os descontos da antecipação passam a diminuir mês a mês e influenciam diretamente o percentual máximo que pode ser alcançado por pessoa física (com acúmulo dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão).

As regras ficam assim:

Pagamento até 30/12/2025

Antecipação: 3% + não aplicação da variação da UPF/RS

Máximo pessoa física: 25,69%

Máximo pessoa jurídica: 7,11%

Pagamento até 30/1/2026

Antecipação: 3%

Máximo pessoa física: 22,40%

Pagamento até 27/2/2026

Antecipação: 2%

Máximo pessoa física: 21,60%

Máximo pessoa jurídica: 2%

Pagamento até 31/3/2026

Antecipação: 1%

Máximo pessoa física: 20,80%

Máximo pessoa jurídica: 1%

Frota, isenções e arrecadação estimada

A frota gaúcha prevista para 2025 é de 7.989.721 veículos. Desse total, 48,1% são isentos, principalmente por possuírem mais de 20 anos de fabricação ou valor inferior a 4 UPF (Unidade Padrão Fiscal) – além dos eletrificados (100% elétricos).

A estimativa de arrecadação com o IPVA 2026 é de R$ 6,2 bilhões. A repartição permanece igual: 50% da receita para o Estado e 50% para o município de licenciamento do veículo. O valor médio do imposto para 2026 é de R$ 1.496,00.

Base de cálculo e variação média do imposto

A base de cálculo segue os critérios tradicionais:

Veículos novos: valor da nota fiscal

valor da nota fiscal Veículos usados: pesquisa de mercado/valor médio

pesquisa de mercado/valor médio Variação média do IPVA 2026: 0,36%

Por grupo, as variações ficaram assim:

Automóveis: -0,62%

Camionetes e utilitários: -1,83%

Caminhões: -1,39%

Ônibus e micro-ônibus: -1,56%

Motos e similares: 2,52%

Motor-casa: -2,91%

Formas de pagamento

Os pagamentos podem ser feitos a partir de 16 de dezembro nos seguintes canais:

Banrisul: agências, postos e internet

agências, postos e internet Bradesco: débito em conta, terminais e internet (correntistas)

débito em conta, terminais e internet (correntistas) Sicredi: agências, postos e internet

agências, postos e internet Banco do Brasil: débito em conta, terminais e internet (correntistas)

débito em conta, terminais e internet (correntistas) Sicoob: agências, postos e internet

agências, postos e internet Caixa: lotéricas

lotéricas Pix: pagamento por QR Code em mais de 760 instituições.

Para parcelamento, é necessário gerar um novo código a cada mês.

Alerta contra golpes