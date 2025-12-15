Economia

Preços salgados
Notícia

Custo da ceia de Natal em Caxias do Sul fica 9,53% mais caro em relação a 2024

Panetone lidera alta, com aumento de 45,71%. Dados são do estudo anual do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul

Pioneiro

