Custo da ceia de Natal em Caxias do Sul fica 9,53% mais caro em relação a 2024

O chester registrou aumento de 19,48% e o peru teve alta de 12,35% em comparação com o último ano.

O custo da ceia natalina em Caxias do Sul neste ano será mais alto para o consumidor. De acordo com o estudo anual do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o preço teve alta de 9,53% em relação a 2024, passando de R$ 598,20 para R$ 655,18.

A maior variação foi no panetone, que subiu 45,71%. Em 2024, o preço do quilo custava R$ 18,53. Neste ano, a pesquisa registrou R$ 27.

O chester também teve aumento de 19,48% e o peru teve alta de 12,35%. O preço da garrafa de espumante também subiu. O levantamento aponta um aumento de 29,32% no valor. Em 2024, custava R$ 25,25 e, neste ano, sai por R$ 32,65.

A lentilha foi o único item da cesta que registrou queda no preço. A pesquisa apontou que o custo está 13,94% menor do que em 2024.

Os produtos que integram a cesta natalina de Caxias do Sul são: lentilha, panetone, ave natalina (peru), chester, espumante (moscatel, demi-seco, asti).

