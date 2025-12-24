Com compras de última hora, véspera de Natal é de movimento intenso em Caxias do Sul

Movimento na área central de Caxias era intenso na manhã desta quarta. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

A véspera de Natal levou consumidores às ruas e lojas de Caxias do Sul nesta quarta-feira (24). O cenário observado durante a manhã foi de movimento intenso, com destaque para compras concentradas na última hora, principalmente de vestuário e brinquedos, conforme relataram lojistas e consumidores.

Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul reforçam o otimismo do setor. Pesquisa de intenção de compras para o Natal 2025 aponta ticket médio estimado em R$ 573,42, valor 9,4% superior ao registrado em 2024. Vestuário lidera a preferência (27,4%), seguido por brinquedos (24%) e calçados (17,8%).

Busca por roupas para as festas

Na área de moda feminina, a expectativa é de fechamento positivo em relação ao ano passado. Sócia da Pole Modas e dirigente de entidades representativas do setor, Idalice Teresinha Manchini afirma que as vendas acompanham os números de 2024, com leve crescimento.

Vestidos seguem como o principal item procurado, segundo Idalice. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

— Está dentro da normalidade. Nosso público vem muito em busca da roupa para usar no Natal, nas festas de fim de ano e no Réveillon. A projeção é de crescimento entre 7% e 8% nas vendas em comparação com o ano anterior — afirma.

Segundo Idalice, o hábito de deixar as compras para a última hora segue presente.

— Tem cliente que compra pela manhã e quer usar à noite, mesmo precisando de pequenos ajustes nas peças. Isso é comum — relata.

Vestidos seguem como o principal item procurado, especialmente modelos leves e confortáveis para o verão, com cores que variam conforme a data: vermelho e verde para o Natal e branco e azul para o Réveillon. Atendimento, serviços agregados e comodidade também pesam na decisão de compra.

Entre carrinhos, bonecas e jogos

Já no segmento de brinquedos e artigos de festa, o movimento se intensificou ao longo da última semana. Na Big Festa, a gerente Cristina Garibaldi observou fluxo intenso durante a manhã.

— As pessoas deixaram para a última hora, sim. Agora de manhã o movimento está bastante forte. Temos a expectativa de manter ou até ampliar as vendas em relação ao Natal passado — afirma.

Entre os produtos mais procurados estão brinquedos tradicionais, como bonecas, carrinhos e jogos, principalmente para crianças entre cinco e oito anos.

Rogério Loregian e o filho Lorenzo. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Consumidores também confirmam a correria típica da data. Morador do bairro Charqueadas, Rogério Loregian, 54 anos, estava na Big Festa acompanhado do filho Lorenzo, de nove anos, para garantir o presente do amigo secreto da família.

— O meu filho já ganhou o presente dele, mas agora quer mais um, um Lego, brinquedo de montar — contou, aos risos.

Atenção redobrada e pesquisa de preços

O Procon de Caxias do Sul reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos consumidores, especialmente em relação a preços, prazos de entrega e condições de pagamento. A orientação é para que as aquisições sejam feitas de forma planejada, evitando prejuízos e problemas no início do próximo ano.

Antes de finalizar a compra, o órgão recomenda pesquisar preços, desconfiar de ofertas muito abaixo do valor praticado no mercado e verificar informações essenciais, como política de troca, prazo de entrega e existência de garantia. No caso das compras pela internet, o cuidado deve ser ainda maior: é importante conferir se o site informa CNPJ, endereço físico e canais de atendimento, além de utilizar apenas plataformas seguras.

Outro alerta do Procon diz respeito aos pagamentos parcelados. A orientação é para que o consumidor avalie o impacto das compras no orçamento familiar, a fim de evitar endividamento nos primeiros meses do ano. O órgão também lembra que, em compras realizadas fora do estabelecimento comercial — como pela internet ou por telefone —, o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de até sete dias.

Em caso de problemas, como atraso na entrega, produto com defeito ou cobrança indevida, a recomendação é que o consumidor procure inicialmente o fornecedor. Caso a situação não seja resolvida, é possível registrar reclamação junto ao Procon, que atua na orientação e defesa dos direitos do consumidor.

Atendimento do Procon