Com aumento da demanda, sorveterias e gelaterias de Caxias do Sul se preparam para a temporada de verão

Um levantamento do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) aponta que a cidade tem, atualmente, 36 lojas do gênero. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O verão começou oficialmente no último domingo, mas antes disso os moradores de Caxias do Sul já tinham algumas experiências com temperaturas mais elevadas. E, para os dias quentes, uma boa alternativa é consumir alimentos e bebidas que tragam uma sensação de frescor, como é o caso dos sorvetes, gelatos e derivados.

Mesmo sendo conhecida pelo frio e clima fechado no inverno, Caxias tem ligações com o produto mais consumido no calor. Um levantamento do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh) aponta que o município tem, atualmente, 36 sorveterias.

Uma delas é a Sorvetes Urca. Criada no ano de 1953 e sob a atual administração desde o final dos anos 1980, é uma das fábricas mais tradicionais do Rio Grande do Sul, e com atuação também em Santa Catarina. O diretor da empresa, Vinicius Dalle Laste, explica que a produção ocorre o ano inteiro, independentemente da temperatura da estação:

— Geralmente fazemos o abastecimento das câmaras frias no final de julho ou início de agosto, por causa de reposição de estoques, que no inverno se mantêm menores, mas o pico de produção por vendas e consumo vai de outubro a fevereiro — revela Dalle Laste.

O empresário explica que o sorvete leva na composição leite em pó, açúcar, gordura, um estabilizante para dar liga e água. Assim, a calda base é fervida a 80°C, que rapidamente chega aos 4°C, mantida durante a maturação e saborização. Quando vai para a máquina de produção, cai a -8°C e, por fim, vai à câmara fria, onde chega a -22°C.

A temperatura ideal para consumo, conforme Dalle Laste, é de -18°C no produto embalado, e no bufê pode ser -15°C ou -16°C. A Urca também tem uma linha considerada “premium”, em que é utilizado creme de leite, com características de gelato italiano, além, claro, dos tradicionais picolés.

— Um bom sorvete tem que ter, no mínimo, uma boa calda, rica em proteína. Hoje usamos ainda o leite em pó, que traz qualidade ao sorvete, e as frutas. Somos uma das poucas indústrias em grande escala que usam as frutas na composição. Imagino que isso seja um diferencial, além de um bom chocolate, uma boa matéria-prima — detalha.

Todos os anos é necessário se atualizar para apresentar novos produtos ao mercado. Em 2025, foram lançados sabores como chocolate Dubai e morango do amor, além da linha de sorbet, feito à base de água e considerado mais refrescante. Ao todo, a empresa tem capacidade produtiva de 5 mil litros de sorvete por hora e 4,5 mil picolés.

Os produtos da empresa estão presentes em aproximadamente mil pontos de venda no RS e SC. Além disso, conta com o modelo de licenciamento em que empresta a marca sem custo, mas seguindo um padrão visual da Urca, para vendas. Atualmente são 18 unidades neste modelo nos dois Estados. Um deles é Rafael Luis Lisot, que tem uma loja do gênero desde 2009 na Rua Dr. Montaury, quase esquina com a Sinimbu, no centro de Caxias.

Lisot conta que o período de maior movimentação na loja é nos meses de novembro e dezembro. A localização do ponto é tida como um diferencial, bem no Centro, próximo aos comércios, o que auxilia na grande movimentação. Além do sorvete, trabalha com cachorro-quente, cafés e, recentemente, passou a ofertar pizzas, produtos que ajudam a manter o faturamento ao longo do ano.

— É bastante sazonal, dizemos que agora é a safra, período de aproveitar o calor porque as pessoas estão mais na rua. No meu caso, por estar no Centro, no período de final de ano as pessoas fazem compras e tudo isso ajuda, traz mais gente. Nos períodos de maior movimento, cresce mais de 80%, em algum mês específico pode chegar a mais de 100% — diz o licenciado da Urca.

Uma receita italiana

As raízes italianas na gastronomia de Caxias do Sul não se restringem somente a massas e pizzas. Na Doce Docê, o consumidor pode encontrar um gelato com a receita similar aos produzidos no país europeu.

— (O gelato) é um produto mais cremoso. No gelato muda a questão das gorduras utilizadas, vai creme de leite, leite, fruta, é um produto mais saudável, com ingredientes de melhor qualidade — explica o sócio-diretor da Doce Docê, Pedro Zanella Toss.

Entre os fixos e sazonais, como algumas opções de frutas que entram em produção somente no verão, a empresa conta com cerca de 25 sabores diferentes. Também há opções de picolés de gelato. Esses produtos são vendidos somente nas 15 operações da marca, entre próprias e franquias, espalhadas por Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre.

A Doce Docê produz, em média, 5 toneladas por mês no inverno, número que sobe para 7 toneladas na estação mais quente do ano. Conforme Toss, o gelato é consumido a -12ºC, o que garante a cremosidade do produto:

— É um produto que quando coloca na boca não dá a sensação de tanto frio. E outra diferença é a escala de produção, a nossa produção não é contínua, não é uma máquina que fica produzindo sem parar, produzimos por lotes, cada vez que colocamos na máquina é uma quantidade pequena que vai ser três ou quatro cubas, que é artesanal porque são pequenos lotes.

"100% do inverno para o verão”

A Tropino Gelateria de Semifreddo chegou ao mercado há quase oito anos para atender, inicialmente, uma demanda de mercado e fornecer uma sobremesa pronta para ser servida a mercados e empórios. No entanto, foi durante a pandemia da covid-19 que as pessoas começaram a entrar em contato com Rachelle Morés, proprietária da empresa, querendo comprar diretamente o produto. Atualmente, ainda fazem a revenda para os estabelecimentos comerciais, mas o maior público é composto por consumidores finais.

— Ele tem menos incorporação de ar, mais consistente que o sorvete, não tem gordura hidrogenada, na boca sente mais aveludado, e faz menos volume — explica Rachelle, sobre as principais diferenças.

A Tropino conta com um bom leque de produtos, todos tendo o semifreddo como base. São tortas inteiras e em fatias, opções servidas em casquinhas, no pote e picolés. A produção é toda artesanal, como define Rachelle. Ela afirma que o ideal é que o produto seja consumido em até -15ºC.

A média diária é de até 400 picolés, 50 tortas e outras 50 fatias, além de mais 50 quilos de semifreddo em baldes que vão para as lojas, a que fica na fábrica, no bairro Pio X, e a unidade no Quinta São Luiz. A produção ocorre o ano todo, mas no verão acaba tendo uma elevação:

— Produzimos de segunda a sexta-feira. No verão tem uma correria porque é a época mais movimentada, e no inverno diminui, não chega a parar a produção, mas fazemos conforme a demanda. (Aumenta) em torno de 100% do inverno para o verão. Todo verão aumenta um pouco, principalmente na época do Natal tem uma demanda grande por causa das tortas, é a época para aproveitar.

“Nosso cliente é o sol”

A Refreskata é outra das fábricas caxienses de sorvete com boa atuação de mercado. Está presente em 70 cidades, com cerca de 2 mil clientes, entre lojas que levam o nome da marca e mercados. A empresa produz diariamente 6 mil litros de calda base para o sorvete, e claro que no verão é registrado o pico de vendas:

— Nosso cliente é o sol. Quanto está quente, vende! — afirma gestora da Refreskata, Andresa Morés.

Andresa Morés, gestora da Refreskata. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A fábrica tem produção o ano todo, mas, como os outros empreendimentos da cidade, no inverno os números acabam diminuindo. Até por isso, atualmente conta com um setor de produção de massas que, conforme Andresa, serve também para manter os empregos durante o período de baixa do sorvete.