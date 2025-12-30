Check-in, check-out e três horas de intervalo: o que diz a nova regra para hotéis e por que Gramado sente pouco o impacto

Já estão valendo as novas regras que o Ministério do Turismo anunciou esse mês para padronizar as diárias na rede hoteleira de todo o país. A medida foi aplicada para regulamentar o serviço e os horários de check-in e check-out. Desde o dia 15 de dezembro, quando a portaria entrou em vigor, os estabelecimentos têm direito a usar até três horas dentro do período de 24h de cada diária para realizar os serviços de limpeza, higienização e organização dos quartos.
A normativa foi comemorada pelo Sindicato de Turismo da Região das Hortênsias, mas não surpreendeu o setor:
— Essa norma vem para regulamentar o setor em todo país, o que sempre é bom, mas na prática não muda a atividade que nossos hotéis e pousadas já costumam fazer. Aqui em Gramado e Canela, por exemplo, os hotéis não costumam usar três horas para esse serviço, eles normalmente usam entre uma ou duas horas e disponibilizam o quarto o quanto antes para que o cliente não fique esperando — explica o presidente da entidade, Cláudio Souza.
Principal destino turístico do Rio Grande do Sul, a Região das Hortênsias está com cerca de 90% da rede hoteleira ocupada para este Réveillon. Somente em Gramado, são cerca de 400 mil visitantes apenas entre os dias do natal e do ano novo - 10 vezes a população da cidade, aproximadamente. Mas a maioria dos visitantes nem tinha conhecimento da normativa já aplicada.
— Olha, eu já viajei muito pelo Brasil e já me aconteceu, sim, de ficar duas ou três horas no saguão de uma pousada, cansado, com malas, esperando disponibilizarem o quarto. É bem chato mesmo. Mas aqui em Gramado, nem percebi , porque nosso check-in era às 14h, chegamos às 13h e já estava tudo pronto para nos receber — conta o dermatologista Wellington Nunes, que veio do Piauí com mais 10 pessoas para conhecer a cidade e passar as festas de final de ano.
A nova portaria do Ministério do Turismo não se aplica para imóveis residenciais alugados para terceiros através de plataformas digitais, como os sites Booking e Airbnb. A norma é válida para hotéis, hostels, pousadas, resorts e albergues. São os estabelecimentos que definem os horários de entrada e saída, mas ficam obrigados a informar esses horários claramente aos turistas no momento da reserva.
— Já é um padrão aqui da região considerar o check-in às 14h e o check-out ao meio-dia do dia seguinte. Isso dá mais tempo para o cliente que está saindo poder tomar café e arrumar suas coisas, e ao mesmo tempo, não acelera o almoço de quem está chegando — afirma a gerente comercial Ana Paula Meira, que trabalha no hotel Serrazul, no centro de Gramado.
O gerente de hotéis Marcelo Rocha, que trabalha na rede Fioreze, tem a mesma percepção e acredita que a prática melhora a experiência dos turistas.
— Na prática, essa mudança da regra não mudou nossa atividade no dia a dia. Continuamos com os mesmos profissionais de limpeza e os mesmos turnos de trabalho para organizar tudo e não deixar o turistas esperando, mesmo que ele chegue um pouco mais cedo. Essa excelência nos detalhes é o que diferencia a região quando se fala em "bem receber", creio eu.
Se a nova portaria dá ao hotel a segurança de ter até três horas para deixar o quarto pronto, a flexibilidade de antecipar ou estender esse atendimento é um diferencial competitivo na hora de agradar o visitante. A camareira Karla de Castilhos afirma que não costuma usar mais de 30 minutos para deixar um cômodo pronto para o hóspede:
— Trabalhamos em equipes e temos técnicas e ordem de limpeza. O importante é deixar tudo limpo e cheiroso, ter cuidado nos detalhes, mas é claro que o tempo também é importante. Sempre tentamos deixar tudo pronto e adiantado porque sabemos que muitos visitantes podem chegar antes, e eles sempre chegam cansados da viagem e com uma família inteira — conta.
O trabalho é reconhecido pela aposentada Cláudia Vianna Torres, de Belo Horizonte/MG, que elogia o atendimento e a pontualidade na região.
— É por isso que eu já vim 10 vezes para essa região aqui com a minha família e ainda vou voltar mais vezes. Vocês gaúchos têm essa coisa da hospitalidade no sangue mesmo aqui, hein?! Eu já viajei para todas as regiões do Brasil e, infelizmente, já me aconteceu de ficar horas esperando um quarto, e daí a gente perde tempo da viagem, sem falar no cansaço né. Mas aqui em Gramado e Canela sempre chegamos e já entramos direto para os quartos prontos, isso em diferentes hotéis e diferentes épocas. Essa padronização aí da lei federal, acredito eu, vai levar pro Brasil aquilo que Gramado já fazia: atender bem e sem atraso” — conta.