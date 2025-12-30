Check-in, check-out e três horas de intervalo: o que diz a nova regra para hotéis e por que Gramado sente pouco o impacto

Gerente Marcelo atende turistas do Piauí, em Gramado Gabriel Costa / Agencia RBS

Já estão valendo as novas regras que o Ministério do Turismo anunciou esse mês para padronizar as diárias na rede hoteleira de todo o país. A medida foi aplicada para regulamentar o serviço e os horários de check-in e check-out. Desde o dia 15 de dezembro, quando a portaria entrou em vigor, os estabelecimentos têm direito a usar até três horas dentro do período de 24h de cada diária para realizar os serviços de limpeza, higienização e organização dos quartos.

A normativa foi comemorada pelo Sindicato de Turismo da Região das Hortênsias, mas não surpreendeu o setor:

— Essa norma vem para regulamentar o setor em todo país, o que sempre é bom, mas na prática não muda a atividade que nossos hotéis e pousadas já costumam fazer. Aqui em Gramado e Canela, por exemplo, os hotéis não costumam usar três horas para esse serviço, eles normalmente usam entre uma ou duas horas e disponibilizam o quarto o quanto antes para que o cliente não fique esperando — explica o presidente da entidade, Cláudio Souza.

Principal destino turístico do Rio Grande do Sul, a Região das Hortênsias está com cerca de 90% da rede hoteleira ocupada para este Réveillon. Somente em Gramado, são cerca de 400 mil visitantes apenas entre os dias do natal e do ano novo - 10 vezes a população da cidade, aproximadamente. Mas a maioria dos visitantes nem tinha conhecimento da normativa já aplicada.

Karla não leva mais do que 30min para deixar os quartos prontos - e sempre no capricho Gabriel Costa / Agencia RBS

— Olha, eu já viajei muito pelo Brasil e já me aconteceu, sim, de ficar duas ou três horas no saguão de uma pousada, cansado, com malas, esperando disponibilizarem o quarto. É bem chato mesmo. Mas aqui em Gramado, nem percebi , porque nosso check-in era às 14h, chegamos às 13h e já estava tudo pronto para nos receber — conta o dermatologista Wellington Nunes, que veio do Piauí com mais 10 pessoas para conhecer a cidade e passar as festas de final de ano.

A nova portaria do Ministério do Turismo não se aplica para imóveis residenciais alugados para terceiros através de plataformas digitais, como os sites Booking e Airbnb. A norma é válida para hotéis, hostels, pousadas, resorts e albergues. São os estabelecimentos que definem os horários de entrada e saída, mas ficam obrigados a informar esses horários claramente aos turistas no momento da reserva.

Leia Mais RS tem muito a aprender sobre turismo com Gramado

— Já é um padrão aqui da região considerar o check-in às 14h e o check-out ao meio-dia do dia seguinte. Isso dá mais tempo para o cliente que está saindo poder tomar café e arrumar suas coisas, e ao mesmo tempo, não acelera o almoço de quem está chegando — afirma a gerente comercial Ana Paula Meira, que trabalha no hotel Serrazul, no centro de Gramado.

O gerente de hotéis Marcelo Rocha, que trabalha na rede Fioreze, tem a mesma percepção e acredita que a prática melhora a experiência dos turistas.

— Na prática, essa mudança da regra não mudou nossa atividade no dia a dia. Continuamos com os mesmos profissionais de limpeza e os mesmos turnos de trabalho para organizar tudo e não deixar o turistas esperando, mesmo que ele chegue um pouco mais cedo. Essa excelência nos detalhes é o que diferencia a região quando se fala em "bem receber", creio eu.

A mineira Cláudia já veio para a região das hortênsias com a família 10 vezes - e sempre elogia os hotéis Gabriel Costa / Agencia RBS

Se a nova portaria dá ao hotel a segurança de ter até três horas para deixar o quarto pronto, a flexibilidade de antecipar ou estender esse atendimento é um diferencial competitivo na hora de agradar o visitante. A camareira Karla de Castilhos afirma que não costuma usar mais de 30 minutos para deixar um cômodo pronto para o hóspede:

— Trabalhamos em equipes e temos técnicas e ordem de limpeza. O importante é deixar tudo limpo e cheiroso, ter cuidado nos detalhes, mas é claro que o tempo também é importante. Sempre tentamos deixar tudo pronto e adiantado porque sabemos que muitos visitantes podem chegar antes, e eles sempre chegam cansados da viagem e com uma família inteira — conta.

O trabalho é reconhecido pela aposentada Cláudia Vianna Torres, de Belo Horizonte/MG, que elogia o atendimento e a pontualidade na região.