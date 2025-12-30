Economia

Caxias do Sul registra terceiro mês de saldo positivo na geração de empregos, mas indústria volta a perder vagas em novembro

Segmentos de serviços, agropecuária, comércio e construção civil criaram trabalhos no mês, o que contribuiu para 116 novos postos no município

Bruno Tomé

