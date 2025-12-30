Caxias do Sul registra terceiro mês de saldo positivo na geração de empregos, mas indústria volta a perder vagas em novembro

A indústria caxiense segue perdendo vagas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pelo terceiro mês consecutivo, Caxias do Sul registrou saldo positivo na geração de empregos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na terça-feira (30). Em novembro, foram 116 postos com carteira assinada criados no município.

Antes, em outubro, 88 postos foram criados e em setembro, 237.

Por outro lado, a indústria caxiense segue perdendo vagas. O segmento fechou mais 676 postos em novembro. Desde maio, são 2.865 demissões no setor. Contando o ano inteiro, o saldo é de 873 desligamentos (31.077 contratações e 31.950 demissões).

O saldo positivo em Caxias, em novembro, se deve ao resultado dos outros segmentos. A agropecuária teve a geração de 308 vagas, enquanto serviços criou 300 postos de trabalho.