À espera dos veranistas, Arroio do Sal e Torres têm mais de 90% de taxa de ocupação para o fim de ano

Valor das hospedagens teve alta de 10%, em alguns casos chegando a 30%. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os municípios litorâneos de Arroio do Sal e de Torres são dois dos destinos mais buscados por moradores da Serra para as férias de verão. E aqueles que deixaram para escolher um local na última hora precisam correr contra o tempo. Isso porque um levantamento do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aponta que as cidades estão com cerca de 90% de taxa de ocupação para a virada do ano. Os dados foram repassados pela presidente da entidade, Ivone Ferraz.

Segundo Ivone, Arroio do Sal tem 800 leitos mapeados pela entidade. Ela destaca que os valores das diárias se iniciam, normalmente, em R$ 200, e que houve um incremento de cerca de 10% em todo o Litoral Norte — em alguns casos chegando a 30%. A presidente também afirma que nos finais de semana a taxa de ocupação pode chegar aos 100%.

— A expectativa está excelente em termos de tempo, para um verão maravilhoso — avalia Ivone.

A presidente do sindicato afirma que Torres é uma das praias mais bem estruturadas do litoral norte gaúcho, e que conta com 9 mil leitos, número que representa 40% dos 22 mil da região. Até por isso, o valor das diárias é variado, iniciando em cerca de R$ 200 e podendo chegar aos R$ 700.

— Torres é uma das praias preferidas dos turistas da Serra, e ficamos muito felizes até pela proximidade com a Rota do Sol, e o próprio janeiro já está completamente reservado. Este ano tivemos uma situação atípica, que as pessoas fizeram as reservas com antecedência, e isso é muito bom para nós, porque já ficamos com isso garantido. E para o mês de fevereiro já começaram a procurar — detalha.

A antecedência destacada por ela, em alguns casos, se baseia pela alta previsão de chegada de turistas vindos de outros países da América do Sul, em especial da Argentina.

Clientes se anteciparam

Quem está com a casa praticamente lotada para o final de ano é a empresária Vera Liana Moreira. Proprietária do Hotel Sereia, localizado na Avenida Beira-Mar, em Arroio do Sal, ela projeta a maior movimentação entre os dias 26 de dezembro e 14 de janeiro.

Vera percebeu que os clientes se anteciparam para este ano. Na grande maioria, chegam da Serra, Porto Alegre, Santa Maria e até mesmo da Região Norte e fronteira com o Uruguai. O hotel tem 46 apartamentos, e as diárias se iniciam em R$ 330, a depender do tipo de acomodação. Todas as reservas contam com café da manhã incluso.

— O pessoal se antecipou, como nossa temporada é curta, e cada ano mais fica mais curta em função das aulas. Está ficando um pouco complicado, porque o Litoral não absorve todo o Rio Grande do Sul em uma semana, não tem como manter. Neste ano antecipou, a maioria dos meus clientes vai embora e já deixa pré-agendado para o outro ano, como é um hotel tradicional de família — avalia Vera.

Para o Natal, a projeção é de que a taxa de ocupação fique em 50% no Litoral Hotel, no centro de Arroio do Sal, conforme o proprietário Jucilei Pereira da Silva. No entanto, do dia 28 até 4 de janeiro deve chegar aos 100%. São 60 apartamentos, e as diárias se iniciam em R$ 300 para os mais simples e podem chegar aos R$ 510. A reposição de um ano para o outro foi de cerca de 5%. Para este ano, haverá serviços de refeições extras além do café da manhã, como almoço e jantar, que agregam mais R$ 100 por dia por pessoa.

A grande maioria dos clientes é de cidades da Serra, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado, Canela e São Francisco de Paula. Cidades como Santa Maria e São Borja também compõem o leque de clientes.

— A previsão para janeiro no mês cheio, em função de grupos que devem chegar no dia 7, é entre 80% e 90%. É bastante positiva (a expectativa), principalmente para janeiro. Fevereiro temos bastante orçamentos, mas ainda não conseguimos fazer um fechamento de como vai estar a ocupação. O nosso Carnaval será um pouco cedo, um bom Carnaval é quando fecha a temporada, e temos um grande problema que afeta o nosso turismo que é a volta às aulas (considerada cedo) — explica o empresário.

Jonir e Soraia Bolzan, proprietários do Hotel Bolzan, em Areias Brancas, também estão otimistas para o ano final de ano. A ocupação está beirando os 100% até o início da segunda quinzena de janeiro. Os clientes devem começar a chegar, principalmente, no dia 23, e a maior ocupação é esperada para o Ano-Novo. Atualmente são 84 apartamentos, em diárias que se iniciam em R$ 572 para o Natal e R$ 896 para o Ano-Novo, considerando o casal e com café da manhã, almoço e jantar inclusos. Cerca de 80% dos clientes são da Serra. Para este ano, uma das principais novidades é a inauguração de uma nova piscina aquecida.

— Teve uma antecipação (dos clientes), foi um pouco mais cedo do que os outros anos, porque no ano passado muita gente ficou sem vagas, então eles estão cada vez mais antecipando para garantir as vagas — afirma Jonir.

Já na Pousada Recanto da Prainha, em Torres, a projeção para o Ano-Novo está em 50% de ocupação para os 54 apartamentos. No entanto, para janeiro, ao menos 30 quartos já estão reservados para turistas que vêm da Argentina, o maior público do estabelecimento no verão, que também recebe visitantes de outras cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre e Serra. Os valores para temporada se iniciam em R$ 400 e incluem café da manhã.

— Nós mudamos o perfil, quando foi comprado era um hotel, e mudamos para pousada, e tornamos algo mais familiar mesmo, sem estrutura de almoço, janta e serviço de quarto, é no estilo pousada. Com certeza (um dos diferenciais) é a localização, e outro ponto que cuidamos é o café da manhã, mais colonial, caseiro, tudo é fabricado aqui, menos o pão — explica Vania Hespanhol, proprietária do local.

Poucos imóveis disponíveis

A busca também foi antecipada por casas para passar o veraneio. Lenan Rolian, presidente da Elo, Associação das Imobiliárias de Arroio do Sal, explica que das 17 empresas do segmento integrantes da entidade, três trabalham com aluguéis de temporada, e a grande maioria já não conta mais com acomodações disponíveis. São cerca de 200 casas e apartamentos. E um dos locais que está sem unidades disponíveis é a ZP Imóveis, como explica Liandra Rooss. Ela afirma que alguns clientes começaram as buscas ainda em março deste ano.

— Logo que terminou o Carnaval já tinha pessoas pedindo para reservar para o próximo ano, mas eu só abro minhas locações em setembro, porque eu só repasso aos clientes no momento que entram os imóveis, que tenho as fotos atualizadas, porque durante o inverno tem muitas reservas — revela Liandra.