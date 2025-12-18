Economia

Queridinhas dos caxienses
À espera dos veranistas, Arroio do Sal e Torres têm mais de 90% de taxa de ocupação para o fim de ano

Somadas, as duas cidades contam com 9,8 mil leitos, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Uma das justificativas é a antecipação dos clientes por garantir um local. Nos finais de semana, a rede hoteleira chega a 100% de taxa de ocupação

Marcos Cardoso

