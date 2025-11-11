Três meses após tarifaço dos EUA, exportações de móveis de Bento caem 23% e setor busca novos mercados

Empresas que tinham os Estados Unidos como principal destino enfrentam queda no faturamento e procuram novos mercados. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Três meses após o início do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre móveis brasileiros, as indústrias de Bento Gonçalves ainda sentem os reflexos da medida e buscam alternativas para equilibrar as contas. A taxação, que elevou as tarifas de importação para até 50%, fez com que muitas exportações fossem suspensas. Empresas que tinham os Estados Unidos como principal destino enfrentam queda no faturamento e procuram novos mercados, dentro e fora do país.

A empresária Cíntia Weirich, que comanda uma fábrica de móveis corporativos em Bento, conta que as exportações para o mercado norte-americano, que representavam 15% da produção total, estão paradas desde julho.

— Nossos negócios foram congelados. Não exportamos mais nada para os Estados Unidos. Estamos focando no mercado interno e buscando novas parcerias, mas desenvolver produtos específicos para outros países leva tempo — explica.

Segundo ela, a empresa conseguiu evitar demissões e férias coletivas por enquanto, sustentada por uma carteira de pedidos represada e pela ampliação das vendas domésticas.

— Mas a situação segue sem perspectiva de melhora enquanto não houver entendimento diplomático entre os governos — avalia.

Exportações em queda

Dados da Associação das Indústrias de Móveis do Estado (Movergs) mostram que as exportações da indústria moveleira gaúcha para os Estados Unidos caíram 23,3% entre janeiro e setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2024.

A queda é ainda mais expressiva no trimestre entre julho e setembro, período em que o tarifaço entrou em vigor, quando os embarques recuaram quase 47%. No total das exportações do setor no Estado, entretanto, o impacto foi menor: redução de 1% no acumulado do ano e crescimento de 0,5% no último trimestre, resultado de uma reorientação do comércio para países vizinhos, como Argentina e Uruguai.

— Tivemos a sorte da Argentina se recuperar e se tornar novamente um grande parceiro. O Uruguai, inclusive, passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de destinos das exportações gaúchas. Chile, Peru e México também estão ajudando a compensar a queda nos Estados Unidos — afirma Euclides Longhi, presidente da Movergs.

Polo moveleiro sente o baque

O polo de Bento Gonçalves, que abrange ainda os municípios de Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul e Santa Tereza, registrou queda de 6,6% nas exportações de janeiro a setembro, passando de US$ 45 milhões em 2024 para US$ 42 milhões neste ano, segundo dados do Sindmóveis.

Mesmo diante do cenário adverso, Longhi acredita que o setor deve fechar o ano com desempenho semelhante ao de 2024, sustentado pelo reaquecimento do mercado sul-americano.