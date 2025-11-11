Economia

Impacto e diversificação
Notícia

Três meses após tarifaço dos EUA, exportações de móveis de Bento caem 23% e setor busca novos mercados

Com queda de quase 50% nos embarques aos Estados Unidos no último trimestre, empresas do polo moveleiro apostam na Argentina e Uruguai para manter o ritmo de produção

Maria Fernandes Chaves

