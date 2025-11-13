Tem novidade da Florybal para o Natal: panetone trufado que vira petit gateau

Quando a gente acha que tudo já foi inventado... vem a Florybal e lança, para este Natal, um panetone trufado que vira petit gateau.
O mini Florytonne é uma versão de panetone trufado, de 135 gramas, coberto com chocolate ao leite que se transforma em uma sobremesa cremosa após 15 segundos de aquecimento.
A marca gaúcha sugere comer a delícia em conjunto com sorvete para criar contraste entre o quente e o frio (pensando no recheio quentinho).
O Florytonne Petit Gateau tem edição limitada, com comercialização até janeiro de 2026 nas lojas da Florybal e também no site www.lojaflorybal.com.br.
Lembrando que o produto contém lactose e glúten.