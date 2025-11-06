Semana Municipal do Empreendedorismo e Inovação se inicia na próxima segunda-feira em Caxias do Sul

Uma das atividades será a palestra “Gestão do Coração”, com o empresário Emilio Finger, que abordará a importância da sensibilidade e do propósito na gestão empresarial. Antonio Valiente / Agencia RBS

Caxias do Sul promove a Semana Municipal do Empreendedorismo e Inovação (Smei), que começa nesta segunda-feira (10) e segue com atividades até quarta-feira (12). A programação contará com homenagem, premiação, palestras, painéis e oficinas que valorizam e difundem a cultura empreendedora e inovadora do município.

Nesta segunda-feira (10) terá a homenagem às empresas que completam 40 anos ou mais em 2025. Os empreendimentos foram indicados pelas entidades parceiras da Smei e convidadas pela prefeitura de Caxias do Sul. O evento será às 20h, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz (Av. Independência, 2.432).

Antes da solenidade, às 19h, será proferida a palestra “Gestão do Coração”, com Emilio Finger, abordando a importância da sensibilidade e do propósito na gestão empresarial. A entrada é aberta ao público e gratuita.

Já na terça-feira (11), às 20h, serão conhecidos os vencedores do Prêmio Jovem Talento Empreendedor. Os vencedores serão escolhidos por voto popular neste link. A lista de finalistas está abaixo.

A programação é gratuita e aberta para toda a comunidade, mas é necessário fazer inscrição, pois as vagas são limitadas. As adesões podem ser feitas neste link.

A iniciativa é uma realização da prefeitura de Caxias do Sul, por meio das secretarias do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Administração, Tecnologia e Inovação e Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio do Quinta São Luiz, CIC, Sebrae, Unicesumar, Bah3, Kopenhagen, Villagio Caxias, RS Garanti, Sicoob, Emílio Finger, Progás, Banco da Família, Everaldo Rodrigues, Microempa, Senac e Sindilojas.

Veja os finalistas do Prêmio Jovem Talento Empreendedor

Categoria Comércio

Guilherme Nicloti Marinho (Eliana Decora Móveis e Estofados)

Yorton Silva (Óticas Lauro)

Categoria Serviços

Ivan Grisolia Larréa (CX Contábil Ltda)

Roberto Balardin (Balardin Soluções em Tecnologia e Assistência Técnica)

Rodrigo Venzon Volpatto (Two Reformas)

Empreendedorismo Inovador/Digital e Startups

Felipe Silva da Rosa (Sara Educação)

Jéssica Maria Zangalli (KOR Produções)

Nei Filipe Alves Pacheco da Silva (Nefi Marketing Alto Nível)

Empreendedorismo Rural

Anderson Mazzochi (Frutas Mazzochi)

Letícia Dossin Regianini (Escola Época de Medicina Equina)

Pauline Casarotto (Rancho Morro Alto)

Novos Negócios em Turismo

Greta Bachi (Café Galópolis)

Samuel Varela Finger (Fazenda Boa Vista)

Simone Nichele Poletto (Espaço Wimake)

Confira a programação completa:

Segunda-feira (10)

7h30min: Café Empreendedor Sebrae, no Espaço Sebrae

Café Empreendedor Sebrae, no Espaço Sebrae 8h: Cozinha de Oportunidades - do aprendizado à profissão com tempero e propósito. Oficina de sobremesas de Natal, com o chef Lucas

Cozinha de Oportunidades - do aprendizado à profissão com tempero e propósito. Oficina de sobremesas de Natal, com o chef Lucas 8h30min: Venda mais nas Redes Sociais, com Flávia Murr, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Venda mais nas Redes Sociais, com Flávia Murr, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 12h: Abertura Oficial (Reunião-almoço - CIC) - A arte de vender com propósito e performance, com Everaldo Rodrigues, na CIC Caxias do Sul

Abertura Oficial (Reunião-almoço - CIC) - A arte de vender com propósito e performance, com Everaldo Rodrigues, na CIC Caxias do Sul 17h: Painel Empreendedorismo e Crédito: Impulso para o Desenvolvimento Econômico e Social, com Marcelo Lima, Sílvio Tieppo e David Hunner, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Painel Empreendedorismo e Crédito: Impulso para o Desenvolvimento Econômico e Social, com Marcelo Lima, Sílvio Tieppo e David Hunner, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 19h: Palestra Gestão do Coração, com Emílio Finger, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Palestra Gestão do Coração, com Emílio Finger, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 20h: Homenagem para as empresas do município, indicadas pelas entidades de classe (40+), no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Terça-feira (11)

14h: Rodada de Negócios, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Rodada de Negócios, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 18h: Apresentação do Coral Aapecam, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Apresentação do Coral Aapecam, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 18h15min: Lançamento do Projeto Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, com Sílvio Tieppo e Edson da Rosa, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Lançamento do Projeto Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, com Sílvio Tieppo e Edson da Rosa, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 19h: Siga o Líder - “O Futuro é agora: uma história de empreendedorismo para quem faz o presente do seu jeito”, com Sophia Grison, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Siga o Líder - “O Futuro é agora: uma história de empreendedorismo para quem faz o presente do seu jeito”, com Sophia Grison, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz 20h: Prêmio Jovem Talento Empreendedor, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz

Quarta-feira (12)