Semana Municipal do Empreendedorismo e Inovação se inicia na próxima segunda-feira em Caxias do Sul

Caxias do Sul promove a Semana Municipal do Empreendedorismo e Inovação (Smei), que começa nesta segunda-feira (10) e segue com atividades até quarta-feira (12). A programação contará com homenagem, premiação, palestras, painéis e oficinas que valorizam e difundem a cultura empreendedora e inovadora do município.
Nesta segunda-feira (10) terá a homenagem às empresas que completam 40 anos ou mais em 2025. Os empreendimentos foram indicados pelas entidades parceiras da Smei e convidadas pela prefeitura de Caxias do Sul. O evento será às 20h, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz (Av. Independência, 2.432).
Antes da solenidade, às 19h, será proferida a palestra “Gestão do Coração”, com Emilio Finger, abordando a importância da sensibilidade e do propósito na gestão empresarial. A entrada é aberta ao público e gratuita.
Já na terça-feira (11), às 20h, serão conhecidos os vencedores do Prêmio Jovem Talento Empreendedor. Os vencedores serão escolhidos por voto popular neste link. A lista de finalistas está abaixo.
A programação é gratuita e aberta para toda a comunidade, mas é necessário fazer inscrição, pois as vagas são limitadas. As adesões podem ser feitas neste link.
A iniciativa é uma realização da prefeitura de Caxias do Sul, por meio das secretarias do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Administração, Tecnologia e Inovação e Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio do Quinta São Luiz, CIC, Sebrae, Unicesumar, Bah3, Kopenhagen, Villagio Caxias, RS Garanti, Sicoob, Emílio Finger, Progás, Banco da Família, Everaldo Rodrigues, Microempa, Senac e Sindilojas.
Veja os finalistas do Prêmio Jovem Talento Empreendedor
Categoria Comércio
- Guilherme Nicloti Marinho (Eliana Decora Móveis e Estofados)
- Yorton Silva (Óticas Lauro)
Categoria Serviços
- Ivan Grisolia Larréa (CX Contábil Ltda)
- Roberto Balardin (Balardin Soluções em Tecnologia e Assistência Técnica)
- Rodrigo Venzon Volpatto (Two Reformas)
Empreendedorismo Inovador/Digital e Startups
- Felipe Silva da Rosa (Sara Educação)
- Jéssica Maria Zangalli (KOR Produções)
- Nei Filipe Alves Pacheco da Silva (Nefi Marketing Alto Nível)
Empreendedorismo Rural
- Anderson Mazzochi (Frutas Mazzochi)
- Letícia Dossin Regianini (Escola Época de Medicina Equina)
- Pauline Casarotto (Rancho Morro Alto)
Novos Negócios em Turismo
- Greta Bachi (Café Galópolis)
- Samuel Varela Finger (Fazenda Boa Vista)
- Simone Nichele Poletto (Espaço Wimake)
Confira a programação completa:
Segunda-feira (10)
- 7h30min: Café Empreendedor Sebrae, no Espaço Sebrae
- 8h: Cozinha de Oportunidades - do aprendizado à profissão com tempero e propósito. Oficina de sobremesas de Natal, com o chef Lucas
- 8h30min: Venda mais nas Redes Sociais, com Flávia Murr, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 12h: Abertura Oficial (Reunião-almoço - CIC) - A arte de vender com propósito e performance, com Everaldo Rodrigues, na CIC Caxias do Sul
- 17h: Painel Empreendedorismo e Crédito: Impulso para o Desenvolvimento Econômico e Social, com Marcelo Lima, Sílvio Tieppo e David Hunner, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 19h: Palestra Gestão do Coração, com Emílio Finger, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 20h: Homenagem para as empresas do município, indicadas pelas entidades de classe (40+), no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
Terça-feira (11)
- 14h: Rodada de Negócios, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 18h: Apresentação do Coral Aapecam, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 18h15min: Lançamento do Projeto Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, com Sílvio Tieppo e Edson da Rosa, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 19h: Siga o Líder - “O Futuro é agora: uma história de empreendedorismo para quem faz o presente do seu jeito”, com Sophia Grison, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 20h: Prêmio Jovem Talento Empreendedor, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
Quarta-feira (12)
- 8h30min: Até Conseguir! Como Suportar os momentos de adversidades e transformá-los em conquistas, com com Roberto Minuzzi, no Shopping Villagio Caxias
- 10h40min: Palestra “Pense com IA e Acelere os Processos”, com Gustavo Melles, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 13h30min: Conexões para Inovação, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 18h: Painel Talk South Summit Brasil: do RS para o mundo, no Centro de Eventos do Quinta São Luiz
- 19h: As Pessoas por Trás dos Resultados - O poder pessoal que transforma liderança em inspiração, com Luciana Nunes, Kopenhagen Caxias, no Centro de Eventos
- 19h30min: Banco de ideias: apresente, inove e empreenda, na FSG Centro Universitário