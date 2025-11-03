Economia

Desenvolvimento e economia
Notícia

Rodadas de negócios e debates com foco em soluções sustentáveis: Electric Move, em Caxias do Sul, começa quinta com entrada gratuita

Evento, na terceira edição, agora é organizado pelo Simecs. Feira e programação de palestras pautarão os três dias de atividade

Marcos Cardoso

