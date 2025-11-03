Rodadas de negócios e debates com foco em soluções sustentáveis: Electric Move, em Caxias do Sul, começa quinta com entrada gratuita

O evento ocorre no Parque de Eventos Festa da Uva. Porthus Junior / Agencia RBS

A Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética (Electric Move) chega na sua terceira edição e agora é realizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs). O evento ocorre nessa semana, entre quinta-feira (6) e sábado (8) no Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, com entrada gratuita.

A Electric Move reunirá empresas, especialistas e instituições para trocas de experiências e palestras com foco em soluções sustentáveis. O sindicato já organiza anualmente o Simecs Transforma, mas, conforme o presidente da entidade, Ubiratã Rezler, há diferenças entre os dois eventos. Segundo ele, um tem foco na gestão e liderança, enquanto o outro traz para a discussão a mobilidade elétrica, a descarbonização e a transição energética:

— Recebemos a feira voltada para a mobilidade elétrica e já colocamos para essa edição dois fatos novos, que são a descarbonização e a transição energética. Com isso, começamos a tracionar a feira para um lado um pouco diferente.

Como feira, haverá momentos para o fechamento de negócios. No espaço de expositores, será possível conhecer tecnologias em ônibus, carros e bicicletas elétricas, empilhadeiras elétricas, energias fotovoltaicas e painéis e placas para o segmento eletroeletrônico, entre outros produtos.

A abertura da feira ao público vai ocorrer às 14h de quinta, com solenidade oficial às 13h30min, seguida de visita de comitiva e autoridades. Na sexta, a visitação e programação será das 14h às 20h, e, no sábado, das 10h às 18h.

A Electric Move sediará na quinta, às 15h, o Fórum de Transição Energética e Descarbonização, com apresentações de cases sobre redução da pegada de carbono em produtos e processos industriais e cases de formas sustentáveis de propulsão.

Já às 8h de sexta ocorrerá Simpósio SAE Brasil de Mobilidade Urbana. No mesmo dia, o Simecs, em parceria com o Sebrae, promove uma Rodada de Negócios a partir das 15h. A ação é uma oportunidade para compradoras e vendedoras se conectarem e ampliarem a rede de contatos, fecharem parcerias e impulsionarem negócios em um dos setores que mais crescem no país. Cada empresa participante apresentará seus produtos e serviços por meio de uma exposição oral, podendo utilizar folders, cartões de visita e materiais impressos. As inscrições estão abertas até 3 de novembro (clique aqui). O evento conta com a coordenação e a parceria do Sebrae.

No sábado e último dia de evento, ações prometem troca de muito conteúdo. A partir das 9h30min ocorre a Jornada da Sustentabilidade - Microempa e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), que incluirá duas palestras e roda de conversa com a participação de empresas que contarão suas histórias.

— Além da própria entrega de estandes, empresas e oportunidades, rodadas de negócios, vamos ter muito conteúdo, isso é bacana em uma feira dessas porque ela acaba voltando para dois focos, o desenvolvimento de conteúdo, trazer para o associado e a comunidade um debate mais aproximado sobre o tema, e entregamos feira com exposição de produtos e serviços — avalia o presidente do Simecs sobre o evento.

Programação

Quinta-feira

15h - Fórum de Transição Energética e Descarbonização

Sexta-feira

8h - Simpósio SAE Brasil de Mobilidade Urbana

15h - Rodada de Negócios

Sábado