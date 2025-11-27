Puxado pelo setor de serviços, Caxias do Sul volta a ter saldo positivo na geração de empregos formais em outubro

Movimento no Centro, coração do comércio em Caxias, setor que registrou 1.915 admissões e 1.775 demissões em outubro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul registrou a geração de 88 vagas de emprego formais em outubro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (27). É um saldo de 7.910 contratações e 7.822 demissões. É o segundo mês consecutivo que o município tem números positivos. Em setembro, foram 237 postos de trabalho com carteira assinada a mais.

Em outubro, conforme os dados, a alta foi puxada pelo setor de serviços, com 302 vagas geradas (um saldo de 3.053 contratações e 2.751 desligamentos). O comércio também registrou um balanço positivo, com 140 postos a mais (um saldo de 1.915 admissões e 1.775 demissões).

O doutor em Economia Mosár Leandro Ness observa que o comércio segue um movimento natural por conta das datas do fim de ano, como Black Friday e Natal. A surpresa fica para o setor de serviços:

— O comércio começa a se preparar em outubro já para as festas e para as vendas que espera fazer na virada do ano, principalmente a Black Friday e também as vendas de Natal. Então, o comércio está dentro do padrão. Os serviços, com 302 contratações, é que vêm nos surpreendendo, porque já vêm há vários meses sendo um dos pilares da nossa economia — analisa o economista.

Na contramão dos outros segmentos, a indústria voltou a perder vagas de trabalho. Foram 441 empregos a menos em outubro. Desde maio, o setor acumula meses consecutivos de saldo negativo.

De lá para cá foram 2.189 postos a menos de trabalho. Com os resultados, o saldo do ano para o setor passou a ser negativo: são 195 empregos a menos (saldo de 29.534 contratações e 29.729 demissões).

— O que nos deixa preocupados é que o PIB do terceiro trimestre vai fechar menor. Então, se isso está acontecendo, está sujeito a não conseguirmos fechar o ano com o crescimento esperado de 2,5% para a economia brasileira como um todo. E Caxias está dentro desse cenário — avalia Ness.

A indústria é o motor da economia caxiense, o que gera preocupação também para o ano que vem. Mesmo com eleições e Copa do Mundo, Ness pontua que, apesar de aliviar para a indústria, a reforma tributária prevista pode impactar o setor de serviços.

— Todo mundo esperava uma reforma que não onerasse tanto, mas é uma reforma tributária que vai onerar, principalmente alivia um pouco a indústria, mas onera mais os serviços, que a gente vem conseguindo ter saldos positivos. Então, imagine daqui a um ano se nós perdermos o dinamismo da indústria e comprometer, por meio da reforma, o crescimento do serviço no município — projeta o economista.