Programa de aprendizagem profissional da Randoncorp abre inscrições para a edição de 2026

A edição de 2026 do Programa Qualificar, da Randoncorp, está com inscrições abertas até o próximo dia 13. A iniciativa é voltada à formação de jovens na área industrial, em Caxias do Sul.
Serão disponibilizadas vagas para jovens a partir de 16 anos que cursem o Ensino Médio em escolas públicas. Os selecionados terão a oportunidade de participar de um programa completo de aprendizagem profissional, com formação teórica e prática conduzida pelo Senai.
A admissão dos selecionados ocorrerá na segunda semana de janeiro de 2026, com duração aproximada de dois anos.
Como se inscrever
- As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por este link.
- O processo seletivo é realizado por meio da plataforma Gupy e inclui inscrição, prova teórica presencial e entrevista individual.
Benefícios
- O Qualificar oferece remuneração mensal, transporte fretado, alimentação no restaurante interno e plano de saúde opcional.
- A formação contempla o curso de Operador de Processos de Fabricação Mecânica, com carga horária de 1.600 horas distribuídas ao longo do programa.