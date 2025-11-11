Prevista para ser entregue em novembro deste ano, obra de parque na Rota do Sol só iniciará em janeiro de 2026

Parque ficará às margens da Rota do Sol. Rodrigo Bauska / Divulgação

A previsão era de que o Paradise Vertical Park fosse inaugurado em novembro de 2025 na Rota do Sol (RS-486), em Itati, na ligação entre a Serra e o Litoral. No entanto, após uma readequação do projeto, as obras devem começar apenas em janeiro do ano que vem, e a previsão de abertura das portas agora é para o final do ano que vem. As informações foram confirmadas por Rodrigo Bauska, gerente de projeto do atrativo.

O empreendimento será instalado no km 6 da rodovia estadual, poucos quilômetros antes do Túnel Nelson Sbabo (Túnel da Reversão). Uma das principais atrações anunciadas ainda em 2023 por Juarez Valdinei Ferreira, idealizador do Paradise, era a construção de uma torre de 49 metros de altura (o equivalente a um prédio de 16 andares), com sete pavimentos e um mirante na cobertura, com vista para a Serra do Pinto. Porém, segundo Bauska, esse atrativo ficará para a etapa de expansão e ainda sem previsão.

A readequação do projeto do Paradise se deu, principalmente, após o empreendimento receber R$ 15 milhões do empresário José Carlos Semenzato, presidente da SMZTO Holding de Franquias Setoriais, que ganhou essa verba após vencer um programa de televisão. No entanto, para garantir o repasse do montante para uma ação, o parque, o projeto precisou passar por uma bateria de análises.

De acordo com Bauska, após o processo, receberam o “ok” para firmar a parceria. No entanto, o orçamento da construtora Acry, de São Paulo, especialista em empreendimentos verticais, ficou em R$ 45 milhões, valor acima dos R$ 30 milhões inicialmente projetados.

— Vamos iniciar o empreendimento com uma estrutura mais enxuta, priorizando gastronomia de qualidade, praça, cafeteria, espaço kids e um mirante suspenso com vista para o Vale Três Forquilhas. Já a torre, ícone do projeto, vai permanecer para a fase de expansão, conforme a evolução do cenário macroeconômico, mas não desenhamos uma previsão — explica.

Na primeira etapa, o grande destaque, segundo o gerente, será o mirante, com construção orçada em R$ 22 milhões.