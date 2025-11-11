Economia

Entre a Serra e o Litoral
Notícia

Prevista para ser entregue em novembro deste ano, obra de parque na Rota do Sol só iniciará em janeiro de 2026

Paradise Vertical Park tem previsão de inauguração para novembro do ano que vem. Segundo Rodrigo Bauska, gerente do atrativo, atraso ocorreu em função da readequação do projeto, que recebeu aporte de R$ 15 milhões de empresário

Marcos Cardoso

