Pagamento do 13º salário deve injetar até R$ 440 milhões no varejo e em serviços de Caxias do Sul

Alexandra Toso é diretora de três franquias da Natura em Caxias. Ela prevê um aumento de até 15% nas vendas de fim de ano. Ulisses Castro / Agencia RBS

Gratificação bastante aguardada pelos trabalhadores no fim do ano, o 13º salário também gera expectativa para os setores de comércio e serviços. Em Caxias do Sul, o pagamento do subsídio pode injetar entre R$ 367 milhões e R$ 440 milhões diretamente no consumo. A projeção é do setor de pesquisa da Federação Varejista do Rio Grande do Sul.

Os montantes são baseados nos valores estimados do salário extra pago aos trabalhadores formais, aposentados e servidores públicos que vivem ou trabalham no município: R$ 735 milhões — considerando somente empregos formais privados — a R$ 882 milhões, valor que inclui também os beneficiários do INSS e os servidores.

A perspectiva da entidade ainda leva em consideração uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito que aponta que consumidores brasileiros destinarão a metade da gratificação para compras de presentes, comemorações de fim de ano e aquisição de produtos pessoais adiados.

Presidente da Federação Varejista do RS, o empresário caxiense Ivonei Pioner caracteriza a injeção de recursos no comércio e em serviço em dezembro como "potente". Segundo ele, há expectativa de um incremento de até 50% nos valores gastos nestes setores em comparação com os demais meses do ano. Por isso, na opinião do empresário, é preciso que os estabelecimentos estejam preparados para oferecer uma boa experiência de compra aos clientes.

— Se houver uma excelente experiência, o lojista tem a chance de entrar no coração do cliente e fidelizá-lo. Isso irá marcá-lo para o restante do ano. Outra orientação é fazer o dever de casa e preparar o ambiente para acolher o cliente, ornamentar, para que ele possa realmente viver esse momento do Natal. Essa é outra forma de captar — aconselha.

Antecipar promoções, reforçar estoques e treinar equipes são algumas das estratégias recomendadas pela federação no momento do ano em que os consumidores estão com a carteira recheada.

— É um momento em que o empreendedor pode gerar um verdadeiro encantamento, onde o cliente perceba que ele tem mais possibilidades (de compra) do que foi buscar — opina Pioner.

Já o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, observa que a movimentação no comércio vem ocorrendo antes mesmo do prazo final do depósito da primeira parcela do 13º, que é nesta sexta-feira (28). O motivo é a programação do Natal Brilha Caxias 2025, que levou luzes coloridas, decoração especial e uma roda-gigante para a Praça Dante Alighieri e arredores. Em uma semana, segundo a prefeitura, cerca de 190 mil pessoas visitaram as atrações.

Ele acrescenta que há um comportamento distinto com o direcionamento de cada parcela da gratificação. A primeira geralmente é voltada para a aquisição de itens mais caros, como produtos da linha branca, em lojas de eletrodomésticos. O apelo, neste caso, está em ofertas mais atrativas, com os descontos da Black Friday. Já o segundo depósito é destinado a presentes familiares, de amigo secreto ou compras pessoais represadas.

— Sabemos que a população acaba deixando as coisas um pouco para a última hora. Sempre após o dia 15 de dezembro é um movimento muito mais intenso. A dica, então, é para que quem puder antecipar que prestigie o comércio local e faça suas compras. É dessa forma que a economia do nosso município é reforçada — orienta o presidente da entidade.

Projeção de impacto no consumo em Caxias*

Cerca de R$ 258 milhões no varejo: gastos em moda, calçados, brinquedos, eletroeletrônicos e perfumaria, por exemplo.

gastos em moda, calçados, brinquedos, eletroeletrônicos e perfumaria, por exemplo. Cerca de R$ 182 milhões em serviços: gastos em experiências, confraternizações, bares e restaurantes, por exemplo.

*Considerando o cenário mais amplo projetado pela Federação Varejista do RS, com incremento de R$ 440 milhões nos dois setores.

Incremento de até 15% nas vendas

Ulisses Castro / Agencia RBS

À frente de três franquias da Natura em Caxias do Sul, a empreendedora Alexandra Toso prevê uma alta de 10% a 15% nas vendas de fim de ano na unidade localizada no Prataviera Shopping.

Embora os preços dos itens devam seguir o tabelamento da marca, ela diz que há margem para cada franquia criar as próprias promoções, conforme o estoque e o perfil da clientela.

Um exemplo de sucesso, segundo Alexandra, é um combo de cinco sabonetes vendido geralmente por R$ 33,90 e que, agora, na oferta de Black Friday e prevendo o pagamento do 13º, é comercializado por R$ 25.

Outro item visado nesta época é a linha de perfumaria, tanto para o próprio consumidor quanto para presentear.

— Os clientes estão mais seletivos no custo-benefício. Pesquisam e buscam sempre o melhor preço. Então nós também temos estratégias para sempre ter valores competitivos nestes produtos — comenta Alexandra.