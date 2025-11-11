Na COP30, a caxiense Marcopolo apresenta soluções para a descarbonização do transporte e reafirma compromisso com o meio ambiente

Volare Attack 9 Híbrido combina propulsão elétrica com geração de energia por etanol, tem autonomia de 450 quilômetros e dispensa a infraestrutura de recarga. Marcopolo / Divulgação

A caxiense Marcopolo, líder nacional na fabricação de carrocerias de ônibus, assume a partir desta quarta-feira (12) papel de protagonismo na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, realizada em Belém, no Pará.

Com mais de mil veículos de propulsão sustentável comercializados no país e ao redor do mundo, a empresa prepara para o evento a apresentação de duas novas soluções que combinam a utilização de combustíveis como o gás natural (GNV), o etanol e o biometano.

O Volare Attack 9 Híbrido, que passa a ser comercializado no ano que vem, combina propulsão elétrica com geração de energia por etanol, tem autonomia de 450 quilômetros e dispensa a infraestrutura de recarga. A combinação, segundo o diretor de estratégias da Marcopolo, João Paulo Ledur, faz o veículo não depender de uma estrutura pesada de energia elétrica para abastecimento:

— Não acreditamos que a descarbonização vá passar apenas pelo elétrico. O Brasil é um dos grandes produtores de etanol, que na geração da cana-de-açúcar consome gás carbônico, que depois vai ser liberado na queima. Entendemos que a infraestrutura necessária para abastecer um ônibus 100% elétrico é um dos grandes obstáculos para destravar o crescimento da descarbonização.

A solução está, portanto, na combinação dos combustíveis. É o que move, por exemplo, o Volare Fly 10 GV, micro-ônibus movido a GNV e biometano, que também tem autonomia de 450 quilômetros e reduz em até 96% as emissões de material particulado. Ele estará exposto a partir desta quarta-feira na COP30.

Presença em espaços decisivos

Além de apresentar as soluções práticas, a Marcopolo é destaque na Zona Azul, o espaço reservado a delegações oficiais e chefes de Estado. As experiências de implantar a eletrificação e os biocombustíveis nos ônibus serão apresentadas no painel “Descarbonizando o Setor de Transportes: Soluções Brasileiras para o Mundo” marcado para ocorrer na sexta-feira (14).

— O Brasil sempre teve um papel muito importante na América Latina para a exportação de tecnologia e perdeu um pouco desse protagonismo quando olhamos para a mobilidade sustentável. Mas com essas alternativas que estamos trazendo vamos devolver o protagonismo ao país — resume Ledur.

Randoncorp leva case de armazenamento de energia

Apresentado recentemente na Electric Move, em Caxias do Sul, o sistema de tração auxiliar elétrico desenvolvido pela Suspensys em parceria com o Centro Tecnológico Randon é único no mercado latino-americano e armazena energia a partir das frenagens para ajudar na tração nos momentos em que o veículo precisa de mais força, como em subidas, ultrapassagens ou até para reduzir o tempo da viagem.

— Na COP30, queremos mostrar que é possível inovar com responsabilidade e que a indústria é parte da solução das questões climáticas e sociais do planeta. Empresas como a Randoncorp estão prontas para conduzir essa transformação para uma economia mais verde, justa e resiliente, com foco em soluções de mobilidade sustentável que unem tecnologia, eficiência e compromisso ambiental”, salientou o presidente e CEO da Randoncorp, Daniel Randon.

Nesta terça-feira (11), o executivo participou do painel “Soluções para a Descarbonização da Indústria”.

Coordenador do CAM integra delegação brasileira

O advogado de migrações e coordenador do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), Adriano Pistorelo, terá acesso a todas as zonas da COP30 e participará dos debates sobre os deslocamentos populacionais ocasionados por desastres ambientais e impactos climáticos.

Até 2050, a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) projeta, no território latino-americano, o deslocamento forçado de 17 milhões de pessoas em função de eventos extremos.

Na quinta-feira, Pistorelo participa do painel “Mudanças Climáticas e Deslocamentos Forçados":