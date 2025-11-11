Economia

Na COP30, a caxiense Marcopolo apresenta soluções para a descarbonização do transporte e reafirma compromisso com o meio ambiente

Veículo que combina a propulsão elétrica com o etanol será comercializado a partir do ano que vem; em Belém, sede do evento global, um micro-ônibus movido a gás natural e biometano estará exposto a partir desta quarta-feira

Pedro Zanrosso

