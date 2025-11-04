Mundo Bita é tema da decoração natalina do Shopping Villagio Caxias 

Temas educativos do universo infantil, como preservação da natureza, inclusão, igualdade e convivência em família, são o pano de fundo da decoração natalina do Shopping Villagio Caxias neste ano. Isso porque a programação conta com o licenciamento do Mundo Bita, franquia brasileira de animação infantil que faz sucesso entre as crianças.

A ambientação temática e as atrações pagas entram em funcionamento nesta quarta-feira (5), com destaque para a Roda-Gigante e o Escorrega, que integram o cenário natalino e prometem diversão para as crianças.

A tradicional chegada do Papai Noel ocorre no sábado (8), a partir das 15h, com o ônibus personalizado do Círculo Saúde, parceiro do shopping no Natal deste ano. A programação inclui entrega de balões, distribuição de pipoca e algodão-doce, apresentação do Coral Caminho do Saber, espetáculo O Fantástico Mundo do Natal e cortejo com o bom velhinho pelo Villagio, seguido do início das fotos com o público.

Neste ano, o bom velhinho terá companhia do personagem de cartola que dá voz às músicas e lições da atração especial. Entre 9 de novembro e 20 de dezembro, o Mundo Bita também marcará presença com apresentações aos fins de semana, em três sessões diárias.

Também haverá espaço para duas árvores solidárias. Cartinhas com pedidos de crianças e adolescentes do Programa Apadrinhe estarão disponíveis para adoção. Já a do Instituto Patinhas terá fotos de cachorros abrigados.

Em 2025, o shopping escolheu o tema Natal, a emoção que nos une. De acordo com a gerente de marketing do Villagio, Camila Figueiredo, o objetivo é oferecer experiências que unam famílias e reforcem o espírito natalino.

Serviço:

Ambientação temática e Atrações Pagas - a partir desta quarta (5)

Roda-Gigante: R$ 15

Escorrega (duas descidas): R$ 15

Combo Roda + Escorrega (duas descidas): R$ 25

Chegada do Papai Noel – sábado, 8 de novembro

A partir das 15h: entrega de balões Círculo, distribuição de pipoca e algodão-doce Life e interação com artistas

entrega de balões Círculo, distribuição de pipoca e algodão-doce Life e interação com artistas 15h30min: apresentação do Coral Caminho do Saber

apresentação do Coral Caminho do Saber 16h: espetáculo O Fantástico Mundo do Natal

espetáculo O Fantástico Mundo do Natal 16h30min: chegada do Papai Noel

chegada do Papai Noel A partir das 17h30min: fotos com o Noel

Apresentações do Bita - de 9/11 a 20/12 aos sábados e domingos