IPTU de Caxias do Sul terá reajuste de 4,68% em 2026; cota única com desconto máximo vence em 6 de janeiro

A prefeitura de Caxias do Sul informou, nesta quinta-feira (27), que o o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo terão reajuste de 4,68% em 2026. Os boletos podem ser acessados a partir de 1º de dezembro, pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul.
A cota única, com desconto máximo de 12%, terá vencimento em 6 de janeiro. Ainda há possibilidade de pagar em 6 de fevereiro, com redução de 10%. Para quem optar pelo parcelamento, os vencimentos serão em 10 de abril, 11 de maio, 10 de junho e 10 de julho.
Haverá ainda a possibilidade de pagamento por Pix, o que pode gerar uma economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos, de acordo com o Executivo. Os boletos seguem sendo exclusivamente digitais, com inserção, agora, de QRCode.
Como acessar os boletos (a partir de 1º de dezembro)
- Site da prefeitura: por meio deste link.
- Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul: está disponível para download na App Store e Play Store.
Cota única
- 6 de janeiro: com desconto de até 12%
- 6 de fevereiro: com desconto de até 10%
Parcelamento
- 1ª parcela: dia 10 de abril de 2026
- 2ª parcela: dia 11 de maio de 2026
- 3ª parcela: dia 10 de junho de 2026
- 4ª parcela: dia 10 de julho de 2026.
Outras dúvidas
Onde encontro minha inscrição cadastral?
A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no boleto de IPTU de anos anteriores.
E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?
O contribuinte pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino e solicitar auxílio dos atendentes.