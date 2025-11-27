IPTU de Caxias do Sul terá reajuste de 4,68% em 2026; cota única com desconto máximo vence em 6 de janeiro

Boletos podem ser acessados a partir de 1º de dezembro, no site ou aplicativo da prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul informou, nesta quinta-feira (27), que o o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo terão reajuste de 4,68% em 2026. Os boletos podem ser acessados a partir de 1º de dezembro, pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul.

A cota única, com desconto máximo de 12%, terá vencimento em 6 de janeiro. Ainda há possibilidade de pagar em 6 de fevereiro, com redução de 10%. Para quem optar pelo parcelamento, os vencimentos serão em 10 de abril, 11 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Haverá ainda a possibilidade de pagamento por Pix, o que pode gerar uma economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos, de acordo com o Executivo. Os boletos seguem sendo exclusivamente digitais, com inserção, agora, de QRCode.

Como acessar os boletos (a partir de 1º de dezembro)

Site da prefeitura: por meio deste link.

Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul: está disponível para download na App Store e Play Store.

Cota única

6 de janeiro: com desconto de até 12%

6 de fevereiro: com desconto de até 10%

Parcelamento

1ª parcela: dia 10 de abril de 2026

2ª parcela: dia 11 de maio de 2026

3ª parcela: dia 10 de junho de 2026

4ª parcela: dia 10 de julho de 2026.

Outras dúvidas

Onde encontro minha inscrição cadastral?

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no boleto de IPTU de anos anteriores.

E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?