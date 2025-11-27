Economia

Seu bolso
Notícia

IPTU de Caxias do Sul terá reajuste de 4,68% em 2026; cota única com desconto máximo vence em 6 de janeiro

Para quem optar pelo parcelamento, os vencimentos serão em abril, maio, junho e julho. Haverá a possibilidade de pagamento por Pix

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS