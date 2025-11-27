Fiergs anuncia investimento de R$ 131,5 milhões em dois anos para Serra

Até 2027, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) deve investir R$ 131,5 milhões em municípios da Serra. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), no evento Rota Fiergs, realizado em Caxias do Sul.
De acordo com a assessoria de imprensa da Fiergs, o evento promove a interiorização da entidade. Durante o encontro, foram identificadas que a ampliação de atendimentos do Sesi, Senai e do IEL-RS são as principais demandas regionais.
Os investimentos, como destacado pelo presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, são em novas unidades educacionais, além de melhorias em unidades do Senai.
— Estes investimentos são o resultado da nossa convicção de que com educação de qualidade iremos avançar rumo ao desenvolvimento que queremos — destacou Bier.
Na próxima quinta-feira (4), a Escola Sesi de Ensino Médio em Bento Gonçalves será inaugurada, com investimento de R$ 34 milhões. Já para 2027 está prevista a abertura da unidade em Caxias, com investimento de R$ 78 milhões.
As unidades do Senai em Guaporé, Farroupilha, Garibaldi, Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves e Caxias também receberão melhorias de atualização tecnológica e obras.
Projeção de investimentos na Serra até 2027
- Complexo Educacional – Sesi Bento Gonçalves: R$ 34 milhões
- Complexo Educacional –Caxias do Sul: R$ 78 milhões
- Espaço de Saúde – Sesi Bento Gonçalves: R$ 2,3 milhões
- Acessibilidade – Sesi Guaporé: R$ 1,6 milhão
- Senai Guaporé: R$ 137,3 mil
- Senai Farroupilha: R$ 2,8 milhões
- Senai Garibaldi e Nova Prata: R$ 1,06 milhão
- Senai Veranópolis: R$ 868 mil
- Senai Bento Gonçalves: R$ 5,3 milhões
- Senai Caxias do Sul: R$ 5,3 milhões
Prioridades discutidas em evento
Na divisão do Sistema Fiergs, a Serra é formada por 42 municípios, com mais de 9,3 mil indústrias. O número representa 18% das quase 52 mil empresas do setor no Rio Grande do Sul. Além disso, são 172 mil empregos (20%) na indústria gaúcha.
No encontro, os participantes também discutiram prioridades para Serra. Cinco ações foram elencadas para fortalecimento do setor industrial na região nos próximos anos:
- Ampliação da capacidade de atendimentos em educação e qualificação técnica para Guaporé e região.
- Continuação do processo de modernização do maquinário das unidades do Senai.
- Implantação de unidade Sesi, Senai e IEL em Garibaldi.
- Ampliação da capacidade de atendimento do Sesi e Senai em Farroupilha.
- Atuar junto ao Legislativo nacional para adequação da legislação que regulamenta a idade mínima para atuação em ambientes insalubres.