Fiergs anuncia investimento de R$ 131,5 milhões em dois anos para Serra

Até 2027, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) deve investir R$ 131,5 milhões em municípios da Serra. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), no evento Rota Fiergs, realizado em Caxias do Sul.

De acordo com a assessoria de imprensa da Fiergs, o evento promove a interiorização da entidade. Durante o encontro, foram identificadas que a ampliação de atendimentos do Sesi, Senai e do IEL-RS são as principais demandas regionais.

Os investimentos, como destacado pelo presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, são em novas unidades educacionais, além de melhorias em unidades do Senai.

— Estes investimentos são o resultado da nossa convicção de que com educação de qualidade iremos avançar rumo ao desenvolvimento que queremos — destacou Bier.

Na próxima quinta-feira (4), a Escola Sesi de Ensino Médio em Bento Gonçalves será inaugurada, com investimento de R$ 34 milhões. Já para 2027 está prevista a abertura da unidade em Caxias, com investimento de R$ 78 milhões.

As unidades do Senai em Guaporé, Farroupilha, Garibaldi, Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves e Caxias também receberão melhorias de atualização tecnológica e obras.

Projeção de investimentos na Serra até 2027

Complexo Educacional – Sesi Bento Gonçalves: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Complexo Educacional –Caxias do Sul: R$ 78 milhões

R$ 78 milhões Espaço de Saúde – Sesi Bento Gonçalves: R$ 2,3 milhões

R$ 2,3 milhões Acessibilidade – Sesi Guaporé: R$ 1,6 milhão

R$ 1,6 milhão Senai Guaporé: R$ 137,3 mil

R$ 137,3 mil Senai Farroupilha: R$ 2,8 milhões

R$ 2,8 milhões Senai Garibaldi e Nova Prata: R$ 1,06 milhão

R$ 1,06 milhão Senai Veranópolis: R$ 868 mil

R$ 868 mil Senai Bento Gonçalves: R$ 5,3 milhões

R$ 5,3 milhões Senai Caxias do Sul: R$ 5,3 milhões

Prioridades discutidas em evento

Na divisão do Sistema Fiergs, a Serra é formada por 42 municípios, com mais de 9,3 mil indústrias. O número representa 18% das quase 52 mil empresas do setor no Rio Grande do Sul. Além disso, são 172 mil empregos (20%) na indústria gaúcha.

No encontro, os participantes também discutiram prioridades para Serra. Cinco ações foram elencadas para fortalecimento do setor industrial na região nos próximos anos: