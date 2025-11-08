Festuris movimenta Gramado com debates sobre o futuro do turismo e presença recorde de destinos

Evento segue até domingo no Serra Park. Gabriel Costa / Agencia RBS

Com o tema Debater o amanhã, a 37ª edição do Festuris segue até domingo (9) no Serra Park em Gramado, reunindo profissionais do turismo de diferentes partes do mundo. O evento deve atrair mais de 17 mil participantes interessados em acompanhar tendências do mercado, discutir o comportamento dos viajantes e conhecer novidades de destinos nacionais e internacionais.

— É uma das principais plataformas de negócios turísticos das Américas, um hub de conexões, de promoção do Rio Grande do Sul e dos nossos atrativos para o Brasil e o mundo. Quem trabalha com turismo precisa estar aqui — afirma o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

Neste ano, a feira registra o maior número de destinos internacionais de sua história: são 64 no total, sendo 14 da Argentina, o país que mais envia visitantes ao estado. Apenas em 2025, mais de 1 milhão de argentinos vieram ao Rio Grande do Sul, conforme dados da Secretaria Estadual de Turismo.

Portugal é o país convidado de honra desta edição e ocupa o maior espaço do evento.

— O pastel de nata é um sucesso mundial, mas conta uma história. Em Lisboa, é chamado de pastel de Belém porque foi dali que saíram os descobridores do Novo Mundo. Hoje, recebemos cerca de 30 milhões de turistas por ano, quase três vezes a nossa população, e a gastronomia está diretamente ligada a isso. O Brasil também tem enorme potencial para oferecer experiências e atrair estrangeiros —diz o chef português João Portugal, que ministrou uma oficina de degustação no evento.

Com mais de 400 estandes e 2,5 mil marcas, o Festuris também serve como vitrine de negócios. O espaço dedicado ao turismo de luxo foi responsável, no ano passado, pela maior parte dos R$ 480 milhões movimentados na feira. A meta desta edição é ultrapassar meio bilhão em acordos.

— A internacionalização do turismo gaúcho passa pelo Festuris. O evento se consolidou como um grande encontro do setor e uma vitrine para firmar parcerias e ampliar mercados — reforça Marta Rossi, que divide a organização com Zorzanello.

Entre as apostas da edição de 2025 está o segmento de casamentos, que motivou a criação do espaço Wedding Festuris.

— Desde 2023, mais de 200 casais de fora do estado vieram a Gramado exclusivamente para casar. Sempre fomos destino de lua de mel, agora também estamos virando destino de casamento — explica o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci.

Outro destaque é a Arena Gastronômica, que reúne chefs do Brasil e do exterior para valorizar sabores típicos e experiências inclusivas. No estande de Bento Gonçalves, por exemplo, uma degustação de vinhos acessível para pessoas surdas mostra como o turismo pode ser diverso e sensorial.