Feijão, batata e café puxam alta do preço da cesta básica em Caxias em outubro

O feijão preto teve alta de 9,28%. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O preço da cesta básica em Caxias do Sul registrou alta em outubro. Os valores divulgados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) mostram que itens como feijão preto, batata inglesa, café solúvel, sabonete e o apresuntado tiveram as maiores altas do mês. O custo total da cesta em outubro foi de R$ 1.530,96, o que representa uma elevação de 0,12% em relação a setembro, quando custava R$ 1.529,12.

O levantamento mostra que, dos 47 produtos que compõem a cesta básica, 20 aumentaram de preço, 22 tiveram seus preços médios reduzidos e cinco permaneceram com os valores inalterados. Os produtos que reduziram de preço foram o pão de forma, absorvente externo, laranja, coxa de frango e biscoitos doces e salgados.

De acordo com a pesquisa, o feijão preto foi o item da cesta com a maior alta de preço (9,28%), saindo de R$ 4,58 para R$ 5,01 o quilo. O segundo item que também aumentou foi a batata inglesa, que custava R$ 4,03 e foi para R$ 4,30 o quilo, registrando 6,65% de alta. O café solúvel foi o terceiro item, saindo de R$ 23,90 para R$ 25,36 (100g), uma alta de 5,44% de um mês para o outro. As altas nos valores seguem com o sabonete (90g), que custava R$ 2,51 em setembro e passou para R$ 2,65 em outubro, o que corresponde a uma alta de 5,44%. Por fim, o apresuntado registrou alta de 5,28%, saindo de R$ 30,38 para R$ 31,99 o quilo.

Apesar das altas, que deixaram a cesta básica mais cara, alguns produtos registraram redução nos custos. O quilo do pão de forma, por exemplo, baixou de R$ 7,03 para R$ 6,32 em outubro, uma redução de 10,07%. Em seguida, o absorvente externo (10 unidades), que custava R$ 6,15 e passou para R$ 5,55, reduzindo 9,77%. O quilo da laranja saiu de R$ 3,72 em setembro para R$ 3,37 em outubro, uma queda de 9,24%. A coxa de frango custava R$ 12,22 o quilo e foi para R$ 11,40. Os biscoitos (doces e salgados) também tiveram redução, pois custavam R$ 6,22 e passaram para R$ 5,69 (500g).

Conforme o levantamento, os preços dos produtos foram coletados em seis redes de supermercados que atuam na cidade.

Índice de Preços ao Consumidor em alta

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também registrou alta. A pesquisa do IPES indica uma elevação nos preços de 0,43% em outubro. Em setembro, a alta foi de 0,29%.

Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos 12 meses alcançou 6,17%, um aumento médio mensal no período de 0,50%.