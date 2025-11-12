Impulsionada pela indústria, economia de Caxias cresce 2,9% em setembro

Setor industrial registrou alta de 4,7%. Porthus Junior / Agencia RBS

A economia de Caxias do Sul apresentou crescimento de 2,9% em setembro, na comparação com agosto, conforme levantamento divulgado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Caxias). O resultado foi fortemente influenciado pelo desempenho da indústria, que registrou alta de 4,7%, impulsionada sobretudo por um expressivo aumento de 15,6% nas compras industriais.

O setor de serviços também contribuiu positivamente para o resultado geral, com expansão de 2,8% no mês. Na comparação anual, o avanço é de 10,4%, e no acumulado de 2025, a alta é de 8,2%. No indicador de 12 meses, o setor soma um crescimento de 9,4%.

Já o comércio caxiense registrou queda de 2,4% em setembro, revertendo parte dos ganhos recentes. Ainda assim, em relação a setembro de 2024, o setor apresenta crescimento de 7,5%. No acumulado do ano, o desempenho é positivo, com alta de 3,3%, e no acumulado de 12 meses, o incremento é de 1,2%.

Na comparação com setembro de 2024, eliminando-se os efeitos sazonais, houve uma leve retração de 0,3% na economia do município. Os destaques foram os setores de serviços e o comércio, contrastando com a queda de 8,7% na Indústria.

Desempenho da indústria

A indústria caxiense teve um mês de recuperação em setembro, com crescimento de 4,7% frente a agosto, puxado principalmente pelo avanço de 15,6% nas compras industriais.

No entanto, quando comparado ao mesmo mês de 2024, o setor ainda mostra fragilidade, com queda de 8,7%, influenciada pela redução de 21,8% nas compras e de 8,7% nas vendas industriais.

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, a atividade industrial apresenta retração de 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Todos os indicadores analisados tiveram desempenho negativo, com exceção da massa salarial, que manteve estabilidade. Nos últimos 12 meses, a indústria acumula queda de 3,7%.

Segundo o levantamento, o setor enfrenta dificuldades estruturais decorrentes de juros elevados, custos crescentes de energia e insumos, além de uma demanda interna enfraquecida.

Comércio exterior mostra recuperação

As atividades ligadas ao comércio internacional também tiveram desempenho favorável no mês. As exportações cresceram 23% em setembro, enquanto as importações avançaram 13%, em comparação com agosto. O saldo da balança comercial apresentou aumento de 31,4% no período, embora permaneça estável no acumulado dos últimos 12 meses.

Em 2025, 52% das importações de Caxias do Sul correspondem a máquinas e aparelhos, enquanto 50% das exportações são compostas por materiais de transporte, refletindo a força da base metalmecânica local.