“É uma oportunidade para colocar a casa em dia”: especialistas de Caxias do Sul dão dicas de como usar o 13º salário de forma consciente

Organizar as contas é fundamental. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Festas, presentes, viagens, dívidas, impostos e muito mais. Os últimos dois meses do ano costumam trazer uma atenção redobrada quanto aos gastos das famílias brasileiras. Uma boa oportunidade para equilibrar essa balança é o recebimento das parcelas do 13º salário, a primeira até o dia 28 de novembro, e a segunda prevista para 20 de dezembro.

E para usar com tranquilidade esse valor extra que entra no final do ano é preciso vir de um bom período das economias. A coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Jacqueline Corá, defende que é necessário que as pessoas tenham consciência ao longo do ano dos recebimentos e dos gastos.

Uma dica de Jacqueline para começar a economizar e evitar problemas ao final do ano é o corte de gastos considerados desnecessários, como estacionamentos e lanches. Além disso, explica que é possível fazer o "cálculo 50, 30, 20" com o salário, em que 50% vão para as contas fixas, 30% para gastos eventuais e 20% deve ser guardado.

— Elencar duas ou três coisas que temos por hábito fazer toda semana e colocar em uma planilha projetando em um ano, dois, três anos, muitas vezes só eliminando esses pequenos gastos que você consegue, por exemplo, custear uma viagem, tirar dali algo que deseja adquirir. Trocar o tipo de gasto não vai prejudicar o dia a dia e a qualidade de vida da pessoa, é uma questão de administrar melhor.

Jacqueline Corá, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Cláudia Haupt / Divulgação

E o 13º salário?

— O 13º (salário) eu sempre digo que é uma oportunidade para conseguirmos colocar a casa em dia, para conseguir reorganizar as finanças, e melhorar o nosso sono. Se esse dinheiro está entrando nesse momento, como vou aplicar? Naquilo que está me tirando o sono no curto prazo, que muitas vezes são as dívidas — diz Jacqueline.

Uma dica da professora da UCS é integrar a família em um planejamento e, acima de tudo, separar um valor para o lazer, como as festas e viagens:

— É importante que tenha alguma reserva destinada ao presente de Natal ou pequenas viagens de final de ano, é algo importante, uma recompensa para aquele ano de trabalho não passar em branco.

Mariela Bertin, proprietária da Martin Contabilidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A contadora Mariela Bertin, proprietária da Martin Contabilidade, dá três dicas para ter um final de ano mais tranquilo financeiramente: a primeira, quitar as dívidas; as segunda, criar uma reserva de emergência ou alimentar uma já existente; e a terceira, antecipar despesas, como impostos e rematrículas dos filhos.

— Se for para compra de bens, juntar o dinheiro e comprar à vista, pois consegue descontos na maioria das negociações, como trocar de carro, de televisão, até as próprias compras de final de ano, se não tem dívidas, priorizar o pagamento à vista. E tirar uma parte para o lazer — detalha Mariela.

A contadora também diz que é um momento de as empresas se organizarem. Segundo ela, desde outubro os clientes começam a lhe procurar para entender como organizar o final do ano:

— Sempre orientamos as empresas a irem guardando um pouco por mês para quando chegar o final do ano não descapitalizar o caixa, porque a folha dobra em novembro e dezembro.

Uma vida de educação financeira

A educação financeira faz parte da vida de Emanuella Rodrigues Gonçalves, 22 anos, desde a infância. Quando pequena, os pais lhe davam um valor para usar nas férias e viagens. O que sobrava era guardado como uma reserva. Tudo isso, de certa forma, auxiliou para escolher Ciências Contábeis como o curso de graduação.

— Comecei a trabalhar em escritório antes da faculdade, e depois acabei indo para Contábeis, e tudo se encaixa — conta a jovem.

Todas as contas de Emanuella são planilhadas. A jovem busca, todos os meses, guardar 50% do salário, que é colocado no conhecido CDB, um investimento de renda fixa, com liquidez imediata, ou seja, saca quando quiser, e de baixo risco. O segredo, conforme ela, é encarar como se fosse uma conta recorrente.

Educação financeira faz parte da vida de Emanuella Rodrigues Gonçalves, 22 anos, desde a infância. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A jovem sempre guardou 100% do valor do 13º, e no início de 2025 conseguiu comprar o seu apartamento. O imóvel deve ficar pronto em 2028: