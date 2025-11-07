"É um destino preparado para receber visitantes": como jornalistas e profissionais internacionais do turismo avaliam Caxias do Sul

Um grupo de 30 jornalistas e profissionais do turismo visitou atrativos de Caxias nesta semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul sediou nesta semana o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo. O encontro foi organizado pela Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) e reuniu mais de 160 pessoas. Com representantes de países da América Latina, dos Estados Unidos e da Itália, debates e palestras ocorreram ainda na segunda-feira. Já entre terça e quinta, um grupo de 30 profissionais visitou atrativos do maior município da Serra.

Ainda no início da semana, foi assinada durante o encontro a incorporação de Caxias à Rede Mundial de Destinos Emergentes. A iniciativa foi criada no ano passado pela OMPT e, conforme Kevin Casanova, diretor geral da entidade, tem como objetivo principal divulgar cidades dos grandes centros turísticos. Até o momento, 10 municípios de cinco países integram o quadro - Caxias é o primeiro do Brasil a fazer parte do projeto.

— A infraestrutura, as pessoas, todos estão muito focados nos negócios, na produção, na indústria, é um fator importante para promover o turismo e a economia da cidade. Falta a promoção a nível internacional, mas tem excelentes hotéis, restaurantes, boas conexões com cidades. Sinto que é um destino emergente que está preparado para receber visitantes de todo o mundo — afirma Casanova sobre Caxias do Sul.

Kevin Casanova, diretor geral da OMPT, esteve pela primeira vez em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o ingresso de Caxias do Sul na iniciativa promovida pela OMPT, o objetivo, segundo secretário municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, é que a cidade ganhe maior visibilidade internacionalmente. Além disso, ele diz que foram mapeados todos os profissionais que passaram pelo congresso para que se criem laços de divulgação dos atrativos locais.

— Nos aproximamos bastante desses veículos de imprensa e dos jornalistas, para que possamos mandar materiais de Caxias para eles a todo tempo. Já tem dado repercussão, (como por exemplo) na Argentina, Itália, e sabemos que vai ter muito mais pós-evento. O nosso grande objetivo é manter essa proximidade.

Heranças, belezas naturais e limpeza

A riqueza cultural de Caxias do Sul, com forte ligação da imigração italiana, foi um dos pontos que mais encantou a jornalista argentina Maria Aurelia Mendieta, de Posadas, na região de Misiones. Ela é apresentadora de televisão e também faz divulgações em um perfil no Instagram, o @vivamisiones, onde inclusive já publicou uma reportagem sobre a cidade da Serra.

Maria já esteve em Caxias em outras oportunidades, todas utilizando a cidade como uma passagem para o Litoral ou para visitas a Gramado. Em sua primeira vez hospedada no município, afirma que se trata de uma região com farta gastronomia, cultura e com preços acessíveis aos visitantes.

— A partir dessa viagem, queremos que nossas pessoas não venham só para as praias, mas também ao interior do Brasil e, neste caso, do Rio Grande do Sul. Para nós, estar no Brasil é como estar em nossa segunda casa. Me pareceu uma cidade grande, mas pequena: as pessoas transitam tranquilamente, é uma cidade muito bonita — afirma a jornalista.

Lilia Lara, proprietária de um hotel em Ciudad Valles, no estado de San Luis Potosí, no México, se encantou por Galópolis, com toda a preservação histórica. A limpeza da cidade também chamou atenção de Lilia.

— Pensei que era uma cidade pequena, mas não, é uma cidade grande, limpa, as pessoas são muito cordiais, elas te recebem com carinho e isso não tem preço. Tudo o que vocês têm, que é maravilhoso e incrível, faz com que divulguemos as maravilhas. Caxias do Sul é uma cidade maravilhosa.

O Chile é conhecido mundialmente pela qualidade dos vinhos produzidos. Mesmo assim, Andrés Alvarez Cortes, professor de turismo na Universidad La Serena, aproveitou a oportunidade para degustar rótulos caxienses, e gostou, principalmente do tannat. Além disso, considera positiva a mescla turística do município com belezas naturais, monumentos e toda a rede hoteleira.