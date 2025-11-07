Economia

Pelo desenvolvimento local
Notícia

"É um destino preparado para receber visitantes": como jornalistas e profissionais internacionais do turismo avaliam Caxias do Sul

A cidade sediou nesta semana o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo, organizado pela OMPT. Durante o evento, o município foi incluído na Rede de Destinos Emergentes, junto de outros 10 locais de cinco países

Marcos Cardoso

