Mercado aquecido
Notícia

Descontos reais e atendimento humanizado: como os pequenos e médios lojistas de Caxias do Sul se preparam para a Black Friday

Apesar de o apelo da data ter surgido digitalmente, pesquisa da CDL Caxias aponta que 26% dos consumidores devem aproveitar as promoções nas lojas físicas

Gabriela Alves

