Depois da popularização da mobilidade elétrica, feira em Caxias do Sul se volta para a transição energética da indústria

Soluções no carregamento dos veículos são apresentadas na Electric Move. Ulisses Castro / Agencia RBS

A feira que nasceu para abrir os olhos da região para a mobilidade elétrica chega agora à terceira edição e se volta também para a descarbonização e transição energética.

A Electric Move, aberta de forma oficial nesta quinta-feira (6), no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, traz, até o sábado (8), as soluções para que a indústria diminua as emissões de carbono sem ter que se tornar menos competitiva.

— A entrega do elétrico já está promovida, não temos como criar grandes alterações, então entendemos que temos que adicionar outros fatores e um olhar mais industrial e não só de cliente final — resumiu o presidente do Simecs, entidade organizadora, Ubiratã Rezler.

Passados dois anos da primeira edição, quando eram os patinetes, motocicletas e empilhadeiras as novidades, o terceiro ano de feira marca a popularização da modalidade e inclusão dos motores elétricos em veículos mais robustos, como ônibus e vans.

Veículos elétricos abertos por tags estão expostos como a Arrow One. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na feira desde a primeira edição, a Arrow Mobility segue com o Mercado Livre e a Amazon como principais clientes que utilizam dos veículos, pioneiros no Brasil, para fazer as entregas. Nos planos do CEO da empresa, Júlio Cesar Balbinotti, está o lançamento de um segundo modelo, menor e que vai poder atender a entregadores com menos demanda que as grandes empresas de e-commerce:

— O elétrico se popularizou, estamos trazendo em breve um veículo menor porque estamos abrindo mais para o varejo. O consumidor perdeu o medo de carregar o veículo, já vimos que isso não é mais um problema.

Quem contribui para que a confiança no elétrico tenha aumentado são as soluções em carregamento apresentadas por empresas como a Geração Própria. O investimento, feito por estabelecimentos comerciais, também para atrair clientes, é de em média R$ 150mil. As recargas rápidas de 30 minutos rendem 300 quilômetros de autonomia e custam R$ 80 para “encher o tanque”.

— Fornecemos um modelo de negócio que é entregar a solução completa. As estatísticas apontam para 120 mil eletropostos nos próximos dois anos. Isso traz rentabilidade para a empresa, que passa a ser conhecida pelo dono do veículo elétrico por ter um posto de recarga — diz Andrigo Boff, representante da empresa.

No espaço Inovação está exposto o eixo elétrico desenvolvido pela Randoncorp, que pode gerar até 25% de economia de combustível. Ulisses Castro / Agencia RBS

Case de descarbonização

No espaço Inovação está exposto o eixo elétrico desenvolvido pela Randoncorp, que pode gerar até 25% de economia de combustível. O case será apresentado na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorre a partir se segunda-feira (10) e segue até 21 de novembro, em Belém(PA) — as lideranças mundiais se reúnem antes da abertura, na Cúpula dos Líderes, na quinta (6) e sexta-feira (7).

A linha Hybrid R utiliza o sistema de tração auxiliar elétrico e-Sys, que atua na recuperação de energia gerada durante movimentos de descida e frenagem para a armazenamento de energia, que pode ser utilizado quando for necessário o uso de tração em subidas e ultrapassagens.