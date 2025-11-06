Economia

Electric Move
Notícia

Depois da popularização da mobilidade elétrica, feira em Caxias do Sul se volta para a transição energética da indústria

Terceira edição do evento apresenta soluções para a indústria diminuir emissões de carbono e se manter competitiva

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS