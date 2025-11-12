Economia

Novidade no turismo
Notícia

Com emissão de licença ambiental, obra de oceanário em Gramado pode ter início

Fepam também concedeu Licença Prévia e de Instalação para a ampliação de uma planta industrial da Tramontina em Carlos Barbosa

Gabriela Alves

