Com emissão de licença ambiental, obra de oceanário em Gramado pode ter início

Licença Prévia e de Instalação Unificadas da Fepam autorizam o início imediato das obras do oceanário. Grupo Oceanic / Divulgação

O projeto de um parque oceanário em Gramado recebeu a Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta quarta-feira (12). As autorizações permitem o início imediato das obras, com diretrizes específicas de sustentabilidade e controle ambiental.

Em janeiro, o Grupo Oceanic, que toca o projeto, precisou readequar os documentos, que foram rejeitados pela Fepam em dezembro de 2024.

O parque em Gramado contará com cerca de 9.924 m² de área construída, distribuída em subsolo, térreo e dois pavimentos. O investimento estimado é de R$ 100 milhões, de acordo com a colunista de GZH Giane Guerra.

O parque contará com restaurante temático e estacionamento com capacidade para 600 vagas. A expectativa é de geração de cerca de 200 empregos diretos, entre veterinários, biólogos, oceanógrafos e zootecnistas. O Oceanic Gramado também prevê firmar convênios com universidades gaúchas para o desenvolvimento de projetos e pesquisas científicas no local.

O terreno, com mais de 100 mil metros quadrados, terá 50% de sua área preservada, conforme o Grupo Oceanic. Ao todo, os tanques para os peixes e outros animais terão 3 milhões de litros de água.

Licença para ampliação de planta industrial da Tramontina

Além da licença para a construção do oceanário em Gramado, a Fepam também concedeu a Licença Prévia e de Instalação para a ampliação de uma planta industrial da Tramontina em Carlos Barbosa.

A licença autoriza a ampliação da unidade voltada à fabricação de artefatos de cutelaria e ferramentas manuais, no bairro Triângulo. Atualmente, a unidade está instalada em área útil de cerca de 236 mil metros quadrados, inserida em terreno total de 520 mil metros quadrados. A área construída é de 107 mil metros quadrados para cerca de 2 mil empregados.

A ampliação contempla a implantação de um novo platô e a construção do Pavilhão 10, com 23.365 metros quadrados. Um acréscimo de cerca de 56 mil metros quadrados de área útil, sem alteração da capacidade produtiva do empreendimento.

A Licença Prévia e de Instalação para Alteração (LPIA) autoriza o início imediato das obras de ampliação. A licença é válida até 28 de outubro de 2030 e estabelece diretrizes específicas para monitoramento geotécnico, manejo de fauna, controle de drenagem e gestão de resíduos sólidos e efluentes.