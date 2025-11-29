Buscaram especialização e permaneceram no campo: agroindústrias da Serra crescem a partir da sucessão familiar

Os irmãos Cleimar e Cleiton Grespan. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em meio à lida no campo, o zootecnista Cleimar Grespan, 28 anos, teve uma ideia para ampliar os negócios da família em Carlos Barbosa, na Serra: uma linha artesanal de doce de leite. Essa é a novidade mais recente após as especializações e experiências que ele e o irmão Cleiton, 32, tiveram com o estudo nos últimos anos.

Os irmãos trabalham juntos na Granja Grespan, que pertence à família — eles estão há cinco gerações na mesma propriedade. O foco principal é a produção de leite.

Cleimar estudou Zootecnia no campus do Instituto Federal do RS (IFRS) em Sertão, no norte do RS, e Cleiton Agronomia na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Isso trouxe um aumento na produção, incluindo da área cultivada, que também serve de alimento para o gado, e modernização no trabalho com os animais (como um robô de alimentação para os bezerros).

Desde quando assumiram os negócios, por volta de 2019, os irmãos dobraram o número do gado na fazenda, passando de 60 a 120. Além disso, passaram a negociar também a matriz genética para outras propriedades, agregando mais uma atividade aos negócios.

— O principal diferencial é o conhecimento. Isso é indiscutível. Tínhamos a parte prática aqui. E depois conciliou com a teoria. Então, isso faz muito diferencial — opina Cleiton.

Entre as experiências na faculdade, os dois fizeram um estágio na quinta maior fazenda de gado de leite em Minas Gerais. Foi lá que Cleimar teve mais acesso ao doce de leite, percebendo que o produto para o mineiro é como a erva-mate para o gaúcho. Ao voltar para casa, começou a experimentar uma receita tradicional e com matéria-prima fresca. Há um pouco mais de um mês, a família obteve autorização para o comércio.

— O meu pai sempre teve ideia de fazer alguma coisa para comercializar com o nosso nome. Tentar agregar um pouco mais de valor. Só que nunca saiu do papel e pra mim foi um estímulo — conta Cleimar.

O plano agora é seguir em expansão com a agroindústria da família, que sempre contou com o trabalho do pai, João Marcos Grespan, e da mãe, Iracema Deitos Grespan.

Novos horizontes ao voltar para casa

A história dos irmãos Grespan demonstra também um fortalecimento na sucessão familiar na Serra. No Brasil, os dados do Censo 2022 demonstraram que, nos últimos 12 anos, a zona rural perdeu 4,3 milhões de moradores. Do outro lado, as áreas urbanas somaram 16,6 milhões de pessoas a mais. Na Serra, como é visto, muitas pessoas fazem justamente o movimento contrário.

Outro exemplo é a bióloga Giovanna Marschner, 28 anos, que iniciou ao lado da família o Umbu Café e Ecoturismo, localizado em Morro Redondo, no interior de Gramado — a cerca de 10 quilômetros do Centro. As primeiras visitações se iniciaram em 2023. Em 2016, ela mudou-se para Caxias para estudar na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

A profissão veio por conta da ligação de Giovanna com a natureza e os animais desde a infância. Como relembra a bióloga, a cada semestre e cada novo aprendizado, ela percebia o que podia fazer em casa. A família já atuava com agricultura e a produção de biscoitos artesanais, com venda especialmente para a merenda nas escolas do município.

— Juntando todas as coisas, tudo que eu tinha aprendido e a minha vontade de fazer alguma coisa com um propósito. Meus pais já moravam aqui e trabalhavam com produção artesanal. Tivemos essa vontade de poder atender as pessoas, nossos clientes, de forma direta, para que eles pudessem vir aqui comprar direto da fonte, de onde é produzido. E aí tivemos a ideia de abrir a visitação do sítio — conta Giovanna.

A pequena Corina demonstra uma das experiências do sítio: a interação com animais, como patos. Giovanna Marschner / Divulgação

A experiência, como detalha a bióloga, não é apenas de simplesmente visitar o sítio. Os visitantes interagem com os animais, como vacas e pássaros, conhecem a história da família e também curiosidades, como o nome Umbu, que vem de uma árvore que existe na propriedade.

Giovanna também ministra oficinas, como a experiência com abelhas sem ferrão. A partir do estudo, também implantou na propriedade ações como a compostagem dos resíduos orgânicos e o uso da energia solar, que mantém todas atividades, incluindo o café.

— O café funciona juntamente com as atividades de visitação. Então, no sábado e domingo, preparamos os alimentos bem fresquinhos. Desde os pães, os biscoitos, as frutas que colhemos aqui, e as geleias. Temos também produtos parceiros que entram, como salames e queijos — descreve Giovanna, lembrando que uma das experiências é o café Vó Lourdes.

As visitações funcionam nos finais de semana e há agendamento para grupos durante a semana.

"O estudo não ocupa espaço"

Desde criança, Lucas Molon, 30, sempre teve o sonho de seguir o legado da família em Otávio Rocha, no distrito de Flores da Cunha. É lá que funciona a Vinícola Cantina do Toni — nome dado por conta do apelido do pai do jovem, Antoninho — especializada na produção de vinhos de mesa e suco de uva.

Lucas Molon ao lado de parreiral centenário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quando mais novo, Molon não pretendia buscar especialização, mas recorda que sempre ouvia de visitantes que "o estudo não ocupa espaço". Foi assim que estudou agronomia, em que formou-se em 2022, e cursos como de sommelier e viticultura.

Foi uma mudança de experiência com o trabalho feito em casa. Hoje, Molon busca melhorar cada vez mais a qualidade da uva — como ele destaca, o foco é nesse atributo e não na quantidade.

O trabalho é todo feito em família. Inclusive, a irmã dele, Luana, formou-se em Ciências Contábeis e fica responsável pela contabilidade no negócio.

— Tudo o que eu aprendia tentava encaixar na propriedade, tanto é que a partir do momento que comecei a faculdade, eu comecei a fazer análise de solo onde não fazíamos. A análise fazia com que se visse os nutrientes que eram necessários. Na época, adubávamos e não tinha necessidade, porque o solo já estava muito fértil. Ali já começou, na verdade, a diminuir alguma coisa em custo da produção. E começamos a ter uma melhor qualidade na uva — relata Molon.

Vinho produzido na Cantina do Toni. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O mesmo aconteceu na prevenção a doenças fúngicas e também numa seleção mais criteriosa de produtos e insumos comprados. Na propriedade, ocupada pela família há quatro gerações, também há a venda da uva in natura direto ao consumidor final, o que cria movimento turístico no distrito.

Para receber os visitantes, parte dessa história é contada na cantina de pedra, construída ainda pelas primeiras gerações da família, e em parreiras centenárias.

No ano passado, a Cantina do Toni foi até premiada como vencedora da categoria agroindústria na premiação do Senar, em Brasília.

Douglas Golin em viagem aos Estados Unidos. Douglas Golin / Acervo pessoal

Maior produtividade e modernização

Em Paraí, próximo a Nova Prata, o médico veterinário Douglas Golin, 35, buscou a especialização em nutrição animal. Como conta, tem tudo a ver com a propriedade da família, voltada para produção de leite. Golin também atua em uma fábrica de ração.

— A nutrição é o principal custo de uma fazenda de leite. Gira em torno de 60%, 70% do valor gasto para se produzir um litro de leite. Então, falar de nutrição é a mesma coisa do que falar do principal — destaca Golin.

Durante a faculdade, cursada em Passo Fundo e concluída em 2013, ficou fora de casa e estagiou por meses na região de Castro, no Paraná, em uma das maiores bacias leiteiras do país. Com a especialização e a continuidade nos estudos, também fez viagens, como aos Estados Unidos.

Entre as mudanças que Golin trouxe para casa estão a automatização de processos, como a ordenha, amamentação de terneiros, estoque de comidas e raspador de esterco, por exemplo.

— Tu vai colocando várias coisas para facilitar o dia a dia e flexibilizar, porque a atividade do leite é bem intensiva, repetitiva. É 365 dias no ano, 24 horas por dia — descreve.

Jorge Mariani nos parreiras da propriedade. Ulisses Castro / Agencia RBS

"Foi uma aventura"

Aos 54 anos, Jorge Mariani viveu de uma forma diferente com relação ao que os jovens atualmente estão passando na sucessão rural. Aos 14 anos, o agricultor de Garibaldi saiu de casa para estudar e experienciar a vida na cidade, mesmo que o desejo fosse continuar no campo.

Como relembra Mariani, o cenário era outro e não havia muitas oportunidades no campo, ainda mais para um jovem que queria fazer as coisas diferentes e baseadas no que havia aprendido em Bento Gonçalves, na então Escola Agrotécnica Federal (atual IFRS).

— As dificuldades da época do meu pai foram muito grandes porque pegou aquela época, nos anos 1970, das crises violentas das cooperativas — relembra Mariani.

Em Bento e em Farroupilha, Mariani foi empregado de empresas do setor moveleiro e de bebidas. Foi durante essa experiência que conheceu a esposa, Salete Terezinha Arruda da Silva, 58.

Após a vida na cidade, em 1998, Mariani herdou a terra do pai e decidiu voltar para a propriedade em 15 da Graciema, no Vale dos Vinhedos. No retorno, a opção foi trabalhar com uma novidade para a época: a produção orgânica. Assim nasceu a Orgânicos Mariani.

Juntamente, há a produção de vinhos e sucos orgânicos, além de molhos e geleias. Salete, formada em Administração de Empresas, também atua no negócio.

Fazendo cursos, como da Emater, Sebrae e Senar, a produção da uva orgânica também levou a outra paixão de Mariani: o turismo rural.

Mariani recebe visitantes na propriedade que tem uma casa e parreiras centenárias. Recentemente, construiu também um pavilhão para a produção dos vinhos.

— Minha propriedade é aberta até hoje. Eu recebo muitas escolas e recebo muitos agricultores de outras regiões para mostrar um modelo de agricultura familiar sustentável e agroecologia — conta Mariani.

A curiosidade de Mariani pelas novidades fez com que o produtor participasse de movimentos importantes para a região. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi (Coopeg), atualmente com R$ 7 milhões em faturamento com vendas, e um dos responsáveis pela criação da Escola Família Agrícola da Serra (Efaserra), em projeto iniciado quando era secretário municipal da Agricultura, entre 2008 e 2012.

— Foi sempre um trabalho voluntário de doação (na Coopeg e Efaserra) para construir. Só que isso formou a base e a personalidade da minha família. Formou um negócio que hoje paga minhas contas, que os meus filhos e a minha família tocam — orgulha-se Mariani.

A família Mariani, em 2020, também para reportagem do Pioneiro. Porthus Junior / Agencia RBS