Economia

+Serra
Notícia

Agronegócio da Serra mantém ritmo de crescimento e se destaca em meio à desaceleração nacional

Em evento na região, economistas da Farsul (agricultura) e da Fiergs (indústria) projetam o desempenho de setores da economia, como o vitivinícola e a produção de grãos, que apresentam resultados sólidos. Contudo, alertam para desequilíbrio fiscal e desafios da indústria para 2026 e 2027

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS