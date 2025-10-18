Economia

No aniversário da cidade
Uma das principais produtoras do país, Vacaria organiza a primeira Festa Nacional da Maçã

No último ano, a safra foi de aproximadamente 280 mil toneladas da fruta na região. Evento ocorre no Centro de Atendimento ao Turista entre os dias 22 e 26, junto do Festival de Balonismo, e dentro das comemorações dos 175 anos do município

Marcos Cardoso

