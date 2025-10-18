Uma das principais produtoras do país, Vacaria organiza a primeira Festa Nacional da Maçã

Vacaria tem aproximadamente 7 mil hectares plantados da fruta. Associação Gaúcha de Produtores de Maçã / Divulgação

O cultivo da maçã foi implementado na década de 1970 em Vacaria, e, nos últimos anos, a cidade se consolidou entre as duas principais produtoras do Brasil ao lado de São Joaquim, em Santa Catarina. Conforme dados da Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM), na última safra foram produzidas 420 mil toneladas em todo o Rio Grande do Sul — número considerado baixo em função das condições climáticas —, sendo que o município da Serra foi responsável por 48% do volume do Estado, além de 24% do país.

E para celebrar o principal cultivo da cidade, ocorre entre os dias 22 e 26, a 1ª Festa Nacional da Maçã. O evento (confira mais abaixo) será no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), junto com o IV Festival do Balonismo, e integra as celebrações do aniversário de 175 anos de Vacaria.

Um dos objetivos, conforme Neto Ferreira, secretário municipal da Cultura e Turismo, é valorizar a produção local e evidenciar a importância da fruta para a economia local. Segundo ele, a agricultura e agropecuária representam 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Vacaria, sendo que a maçã ocupa de 30% a 35% desse percentual.

— Muitas famílias de Vacaria se moldaram através dessa renda. Vacaria, com São Joaquim e Fraiburgo (ambas em Santa Catarina), vão se revezando na liderança nacional na produção de maçã. Vacaria tem capacidade para armazenar 375 mil toneladas de fruta em câmaras frigoríficas, por isso também conseguimos realizar a festa em outubro, fora de época. Temos muita fruta estocada — contextualiza o secretário.

Para se ter uma dimensão, de acordo com a Emater, o RS tem aproximadamente 16,8 mil hectares de área plantada da fruta, sendo que 7 mil hectares são na cidade serrana. E, dos 800 produtores gaúchos, cerca de 80 são de Vacaria. Já a ABPM aponta, também, que a cidade é responsável por 83% do volume de exportação de maçãs frescas do Brasil.

Presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi), Gilberto Marques afirma que o cultivo da maçã gera ao menos 12 mil empregos direto em Vacaria. O evento, pra ele, tem como foco aproximar a comunidade dos produtores:

— A cultura da maçã é a que mais gera empregos em Vacaria com carteira assinada.

Otimismo para a próxima safra

Thompsson Didone, extensionista rural da Emater, explica que a maçã é considerada uma fruta nobre. A predominância é de dois tipos, a gala e a fuji, além de seus melhoramentos. O cultivo necessita de frio para o desenvolvimento, inclusive, é na estação mais fria do ano que ocorre o processo chamado de “dormência” das plantas, quando se perdem as folhas.

Didone também explica que para o cultivo é necessária a polinização cruzada, ou seja, para o plantio da gala, é necessária a polinização com a fuji. Além disso, a maçã necessita de ao menos 300 horas de frio abaixo dos 7,2ºC.

— Precisa de um frio invernal para que ela realmente consiga ter uma boa brotação, uma boa floração, para realmente ter uma boa plantação — contextualiza o extensionista rural da Emater.

— É uma cultura que evoluiu muito, nós partimos de uma cultura que era basicamente de maçã importada da Argentina e de outros locais há 25 anos, e hoje temos estrutura e logística, e o Brasil passou a ser exportador de excelente qualidade. Em Vacaria e região, a fruta é mais cultivada pela altitude e quantidade de horas de frio — complementa Didone.

Moisés Albuquerque, diretor executivo da ABPM, projeta que próxima safra no Rio Grande do Sul deve variar entre 550 mil e 650 mil toneladas:

— Vacaria sozinha representa 50% da produção, mas as empresas sediadas em Vacaria representam mais, se somar com os municípios vizinhos, tem 88% da produção do Estado, (porque) praticamente todos os produtores têm pomares que se estendem até os municípios vizinhos — explica Albuquerque.

Festa espera até 80 mil visitantes

A 1ª Festa Nacional da Maçã em Vacaria, que ocorre entre os dias 22 e 26, será realizada no Parque do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Conforme Neto Ferreira, secretário municipal de Cultura e Turismo, a área total do evento tem 30 mil metros quadrados.

A expectativa, conforme o secretário, é de 80 mil visitantes durante os cinco dias de evento, que terá 25 expositores. Serão também mais de 10 atrações, distribuição de maçã in natura, opções de gastronomia e shows.

Festa será realizada no Parque do Centro de Atendimento ao Turista. Guilherme Zamban / Prefeitura de Vacaria / Divulgação

Confira a programação completa:

Quarta-feira (22)

9h: Exposição de carros retrô sobre rodas;

10: Apresentação de dança Ritmos Projeto Humanizarte;

11h: Apresentação de violão Projeto Humanizarte

1130min: Apresentação de Capoeira Projeto Humanizarte;

14h: Apresentação Escola de Dança Corpo e Arte;

14h: Apresentação Step Jump;

14h30min: Show de Talentos Coordenaria da Juventude;

15h30min: Apresentação de dança Zumba Projeto Humanizarte;

17h30min: Show Moisés Silva e Banda;

18h30min: Show Irmãos Valante;

19h30min: Abertura Oficial;

20h: Show com Ícaro e Gilmar.

Quinta-feira (23)

10h: apresentação teatral infantil projeto humanizarte;

10h30min: apresentação escola de dança Márcia Di;

14h: apresentação teatral infantil projeto humanizarte;

14h30min: baile da melhor idade com banda Lírios;

16h: primeiro voo competitivo;

18h: show banda Encantos;

19h: show banda Brilho do Sol;

20h: show banda Corpo e Alma.

Sexta-feira (24)

10h: apresentação teatral infantil projeto humanizarte;

11h: confecção do bolo e outros pratos à base de maçã;

14h: apresentação teatral infantil projeto humanizarte;

14h30min: apresentação escola de dança Pituca Dance;

16h: segundo voo competitivo;

18h: show banda Dukes;

19h: show banda Poetas e Boêmios;

19h30min: carreata de fogos;

20h: show banda Papas da Língua.

Sábado (25)

6h: terceiro voo competitivo;

8h: exposição de Ultra Leves do Aeroclube de Caxias do Sul;

8h30min: 1º Moto Maçã - Encontro de Motos;

9h: Festival da Associação dos Músicos de Vacaria;

11h: Apresentação de capoeira projeto humanizarte;

14h Show banda União da Glória;

15h: apresentação nacional Grupo Terra & Voz;

16h: quarto voo competitivo;

18h: 1º Encontro com Jesus;

19h: Show gospel banda Lagoinha Music;

19h30min: Carreata de fogos;

20h: Night Glow;

20h: Show gospel banda Batista Belém;

21h: Show com Maria Marçal.

Domingo (26)