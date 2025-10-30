Turismo de Gramado cresce 26% e Natal Luz deve atrair quase três milhões de visitantes

Centro da cidade sempre tem movimento turístico Gabriel Costa / Agencia RBS

O boletim mensal divulgado pelo Observatório de Turismo de Gramado, órgão ligado à Secretaria de Turismo, trouxe dados animadores para o setor que representa 90% da economia local. A cidade está em plena recuperação do fluxo turístico depois de um 2024 atípico por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Assim, o último trimestre deste ano pode ser de números recordes.

O relatório aponta um crescimento de 26,53% no total de visitantes em Gramado entre janeiro e agosto, comparado ao mesmo período do ano passado. Comparando diretamente agosto de 2024 e agosto de 2025, o crescimento nas visitas foi de 16,6%. Esses números são medidos através da contagem de celulares únicos que se conectam à rede do município para além dos residentes, além de contabilizar também o fluxo nos pedágios que levam à cidade.

— A nossa taxa de ocupação da rede hoteleira é medida pelo sistema Flutua, que compila diariamente dados diretamente dos hotéis, pousadas e aluguéis cadastrados no município. Para novembro, nossa média de ocupação já está em cerca de 80%, e esperamos chegar próximo dos 100% até dezembro. Esse ano tem sido ótimo, e pode ser histórico — explica o presidente do Sindicato de Turismo da Região das Hortênsias, Cláudio Duarte.

De acordo com o relatório mensal do turismo no município, aumentou em 102,7% o número de visitantes vindos de outros estados brasileiros em relação ao mesmo período do ano passado. Santa Catarina segue sendo o maior emissor de visitantes no total acumulado do ano desde 2023, mas São Paulo foi o estado que mais visitou a cidade nos meses de junho, julho e agosto deste ano, com um total de mais de 133 mil turistas.

No cenário internacional, o número de visitantes de fora do país aumentou em 41,9% entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Argentina e Uruguai, respectivamente, seguem sendo os países de origem da maior parte dos turistas, mas o Paraguai e os Estados Unidos passaram a formar o Top 4 de países visitantes desde dezembro. Juntos, esses quatro países representaram 64,5% dos visitantes internacionais em Gramado no mês de agosto deste ano.

Eventos como o Festival de Cinema e o Natal Luz são atrativos para o turista brasileiro e do exterior Gabriel Costa / Agencia RBS

Nas estradas, a única praça de pedágio que não registrou mudança expressiva na porcentagem de movimentação foi a de São Francisco de Paula, na RS-235. A praça de pedágio na ligação com Nova Petrópolis, também na RS-235, registrou crescimento de 16,6% em comparação ao mesmo período de 2024. Já o pedágio de Três Coroas, na RS-115, teve aumento de movimento em 3,9%.

De acordo com o boletim, o Natal Luz é o evento que mais atrai turistas para Gramado, que esse ano tem expectativa de receber 2,8 milhões de visitantes apenas na temporada de Natal, até 18 de janeiro. Porém, o relatório aponta que o Festival de Cinema também contribuiu para a grande movimentação turística no mês de agosto, que registrou mais de 365 mil visitantes únicos (que permanecem na cidade por pelo menos 30 minutos) em comparação a 313 mil em agosto do ano passado.

Aumento de pernoites também chama atenção

Segundo o relatório, a média de pernoites na cidade subiu de três em 2023 para 4,5 em 2025. Comparando agosto de 2024 a agosto de 2025, o número de visitantes que pernoitou em Gramado cresceu 32,1%, totalizando mais de 730 mil pernoites no mês. Aqui, estão incluídos os visitantes hospedados em hotéis, pousadas, imóveis de aluguel por temporada e/ou casas de segunda residência.

— Se formos comparar números absolutos, já tivemos picos maiores de visitação em outros anos, como em 2021. Mas agora estamos tendo resultados mais positivos nos indicadores que realmente fazem a diferença, como percentual de ocupação hoteleira, tempo de permanência, geração de emprego e geração de impostos. A cidade está cheia, mas não sobrecarregada, sinal de que estamos atingindo um modelo mais sustentável e mais ‘maduro’ de turismo. Isso gera mais valor econômico sem pressionar a infraestrutura e sem comprometer o conforto de quem mora ou visita Gramado — afirma o secretário municipal de turismo, Ricardo Bertolucci.