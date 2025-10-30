Economia

Turismo de Gramado cresce 26% e Natal Luz deve atrair quase três milhões de visitantes

Relatório divulgado pelo observatório de turismo da cidade traz dados de janeiro a agosto deste ano e aponta um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Movimento de visitantes de outros estados e países também aumentou;

Gabriel Costa

