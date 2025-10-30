Tem restaurante da Serra como finalista do Prêmio Bom Gourmet 2025; confira a lista

Já consolidado como um grande reconhecimento da gastronomia do Paraná, o Prêmio Bom Gourmet, da plataforma de live marketing com 33 anos de história, estreia neste ano sua edição no Rio Grande do Sul 2025 e coloca restaurantes da Serra como finalistas.
Com uma curadoria formada por jornalistas, chefs, sommeliers, empresários e especialistas do setor, o prêmio divulgou nesta semana os finalistas de 2025. A cerimônia que vai revelar os vencedores ocorre no dia 17 de novembro, no Encouraçado Butikin, em Porto Alegre.
— Estamos construindo um ecossistema que valoriza quem faz, quem serve e quem transforma o ato de comer em experiência cultural. Essa é uma oportunidade de mostrar a potência de um Estado que tem orgulho de suas raízes, sabores, produtos e protagonistas — destaca Anderson Hartmann, head do Bom Gourmet no Rio Grande do Sul e articulador do movimento no Estado.
Além das categorias abaixo, também serão premiados chefs 5 Estrelas do RS.
Confira os finalistas:
Delivery by iFood:
- EAT Kitchen
- Galeto Mamma Mia
- Kampeki
- Montechio Pizzaria
- Sushito
Melhor Churrascaria Rodízio:
- Giovanaz
- Na Brasa
- Porto Bello
- Princesa Izabel
- Schneider
Melhor Parrilla ou Steakhouse:
- 20Barra9
- Barranco
- Chica Parrilla
- Parrilla del Sur
- Santo Antônio
Melhor Galeto:
- Casa do Marquês
- Di Paolo
- Komka
- Mamma Mia
- Primo Polastro
Melhor Italiano:
- Ateliê das Massas
- Benjamin
- Bottega Maria
- Pastasciutta
- Peppo Cucina
Melhor Xis:
- Cavanhas
- Ferro Xiseria
- Nova Bréscia
- Soberano
- Xis do Gelson Melhor
Cafeteria:
- Baden Cafés Especiais
- Café do Mercado
- Café República
- Oh Bruder
- Willian & Sons
Melhor Bar e Boteco:
- Dry
- Olivos 657
- Rádio Agulha
- Spoiler
- Tuyo Melhor
Restaurante com Vista para o Guaíba:
- 20Barra9 Pontal
- Barcelos – Veleiros do Sul
- Origens – Double Tree Pontal
- Press Cais Embarcadero
- Salvador – Pontal
Melhor Carta de Drinks / Mixologia:
- Capincho
- Capone Drinkeria
- Dry
- Olivos 657
- Roister
Melhor Doceria de Porto Alegre:
- Agridoce
- Charlie
- Leiteria 639
- Pâtisserie Marcelo Gonçalves
- Sabor de Luna
Melhor Carta de Vinhos:
- Benjamin
- Capincho
- Casa Vivá
- Dionísia
- Um Bar e Cozinha
CATEGORIAS DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL
Melhor À La Minuta do RS:
- À La Minuta da Terezinha – Porto Alegre
- Estação Sapatão – Novo Hamburgo
- Restaurante Benetti – Torres
- Lancheria do Parque – Porto Alegre
- Restaurante das Cucas – Barra do Ribeiro
Melhor Harmonização com Vinhos Gaúchos:
- Bah – Porto Alegre
- Capincho – Porto Alegre
- Don Guerino – Alto Feliz
- Pizza entre Vinhos – Bento Gonçalves
- Valle Rústico – Garibaldi
Melhor Restaurante de Cozinha de Terroir Gaúcho:
- 1835 Carne e Brasa – Canela
- Bah – Porto Alegre
- Capincho – Porto Alegre
- Osteria Della Colombina – Garibaldi
- Valle Rústico – Garibaldi
O Comitê do Prêmio Bom Gourmet Rio Grande do Sul 2025 é formado por Aline Barilli Alves, Anna Kath e Matheus Faganello, Anelise Zanoni, Bete Duarte, Diego Berlitz, Diogo Poetsch, Fabrícia Avendano Pinto, Francine Danigno, Juliana Palma, Luciane Rocha, Lucinara Masiero, Leonardo Prade, Marcelo Drago, Marcelo Vargas, Nathan Abritta, Natália Tussi, Sarah Winck de Almeida, Suriàn Dupont, Tati Feldens e Tiago Schmitz.
Já o Comitê de 35 Melhores Restaurantes do Estado conta com nomes como Alexandra Aranovich, Ana Fagundes, Andressa Foresti, Bete Duarte, Carolina Klóss, Dionathan Santos, Fabrícia Avendano Pinto, Francine Danigno, Frederico Feijó, Ismael Zeni, Lucélio Fortes, Lucinara Masiero, Natália Tussi, Nathan Abritta, Patrícia Lucion Roso, Patti Leivas, René Ormazabal Moura, Robert Schoeffel, Sarah Winck de Almeida, Tati Feldens e Vico Croco.