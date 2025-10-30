Tem restaurante da Serra como finalista do Prêmio Bom Gourmet 2025; confira a lista

Rodrigo Bellora, chef do Valle Rústico. Ulisses Castro / Agencia RBS

Já consolidado como um grande reconhecimento da gastronomia do Paraná, o Prêmio Bom Gourmet, da plataforma de live marketing com 33 anos de história, estreia neste ano sua edição no Rio Grande do Sul 2025 e coloca restaurantes da Serra como finalistas.

Com uma curadoria formada por jornalistas, chefs, sommeliers, empresários e especialistas do setor, o prêmio divulgou nesta semana os finalistas de 2025. A cerimônia que vai revelar os vencedores ocorre no dia 17 de novembro, no Encouraçado Butikin, em Porto Alegre.

— Estamos construindo um ecossistema que valoriza quem faz, quem serve e quem transforma o ato de comer em experiência cultural. Essa é uma oportunidade de mostrar a potência de um Estado que tem orgulho de suas raízes, sabores, produtos e protagonistas — destaca Anderson Hartmann, head do Bom Gourmet no Rio Grande do Sul e articulador do movimento no Estado.

Odete Bettú Lazzari, chef da Osteria Della Colombina. Ulisses Castro / Agencia RBS

Além das categorias abaixo, também serão premiados chefs 5 Estrelas do RS.

Confira os finalistas:

Delivery by iFood:

EAT Kitchen

Galeto Mamma Mia

Kampeki

Montechio Pizzaria

Sushito

Melhor Churrascaria Rodízio:

Giovanaz

Na Brasa

Porto Bello

Princesa Izabel

Schneider

Melhor Parrilla ou Steakhouse:

20Barra9

Barranco

Chica Parrilla

Parrilla del Sur

Santo Antônio

Melhor Galeto:

Casa do Marquês

Di Paolo

Komka

Mamma Mia

Primo Polastro

Melhor Italiano:

Ateliê das Massas

Benjamin

Bottega Maria

Pastasciutta

Peppo Cucina

Melhor Xis:

Cavanhas

Ferro Xiseria

Nova Bréscia

Soberano

Xis do Gelson Melhor

Cafeteria:

Baden Cafés Especiais

Café do Mercado

Café República

Oh Bruder

Willian & Sons

Melhor Bar e Boteco:

Dry

Olivos 657

Rádio Agulha

Spoiler

Tuyo Melhor

Restaurante com Vista para o Guaíba:

20Barra9 Pontal

Barcelos – Veleiros do Sul

Origens – Double Tree Pontal

Press Cais Embarcadero

Salvador – Pontal

Melhor Carta de Drinks / Mixologia:

Capincho

Capone Drinkeria

Dry

Olivos 657

Roister

Melhor Doceria de Porto Alegre:

Agridoce

Charlie

Leiteria 639

Pâtisserie Marcelo Gonçalves

Sabor de Luna

Melhor Carta de Vinhos:

Benjamin

Capincho

Casa Vivá

Dionísia

Um Bar e Cozinha

CATEGORIAS DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL

Melhor À La Minuta do RS:

À La Minuta da Terezinha – Porto Alegre

Estação Sapatão – Novo Hamburgo

Restaurante Benetti – Torres

Lancheria do Parque – Porto Alegre

Restaurante das Cucas – Barra do Ribeiro

Melhor Harmonização com Vinhos Gaúchos:

Bah – Porto Alegre

Capincho – Porto Alegre

Don Guerino – Alto Feliz

Pizza entre Vinhos – Bento Gonçalves

Valle Rústico – Garibaldi

Melhor Restaurante de Cozinha de Terroir Gaúcho:

1835 Carne e Brasa – Canela

Bah – Porto Alegre

Capincho – Porto Alegre

Osteria Della Colombina – Garibaldi

Valle Rústico – Garibaldi

O Comitê do Prêmio Bom Gourmet Rio Grande do Sul 2025 é formado por Aline Barilli Alves, Anna Kath e Matheus Faganello, Anelise Zanoni, Bete Duarte, Diego Berlitz, Diogo Poetsch, Fabrícia Avendano Pinto, Francine Danigno, Juliana Palma, Luciane Rocha, Lucinara Masiero, Leonardo Prade, Marcelo Drago, Marcelo Vargas, Nathan Abritta, Natália Tussi, Sarah Winck de Almeida, Suriàn Dupont, Tati Feldens e Tiago Schmitz.