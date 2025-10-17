Economia

"Quanto mais trouxermos as grandes empresas para cá, maior será a vitrine que daremos aos fornecedores", avalia Ariel Berti, diretor técnico da Mercopar 

O resultado final de negócios gerados ainda não foi divulgado oficialmente. Contudo, nos primeiros três dias de interação no Espaço de Negócios foram prospectados R$ 187 milhões em futuras parcerias comerciais, um aumento de 9% em relação a 2024

Gabriela Alves

