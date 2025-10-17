"Quanto mais trouxermos as grandes empresas para cá, maior será a vitrine que daremos aos fornecedores", avalia Ariel Berti, diretor técnico da Mercopar 

Neste ano, participaram 528 expositores e 60 startups, com empresas representando Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além de países como China, Argentina e México. Porthus Junior / Agencia RBS

Com expectativas superadas, a 34ª edição da Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, se encerrou nesta sexta-feira (17) em Caxias do Sul. Os dados parciais da feira, contabilizados até o final de quinta-feira (16), já apontam um crescimento em relação ao ano passado. Só nos três primeiros dias, as atividades realizadas no Espaço de Negócios ultrapassaram R$ 187 milhões em expectativas de negócios, um aumento de 9% em relação a 2024.

Neste ano, foram 528 expositores e 60 startups, com empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além de países como China, Argentina e México.

— Nós aumentamos o número de expositores em relação ao ano passado e trouxemos quatro montadoras automotivas que participaram pela primeira vez do projeto comprador. Vieram BYD, Ford, Hyundai e Renault e participaram das rodadas de negócios também. Só a BYD fez reuniões com 40 prestadores de serviço e produtores, que podem virar fornecedores — avalia o diretor técnico da Mercopar, Ariel Berti.

Painel de Oportunidades da Cadeia Automotiva foi um dos destaques da programação da Mercopar, de acordo com Berti. Porthus Junior / Agencia RBS

A presença das montadoras ajudou a estreitar possíveis negócios entre empresas do setor metalmecânico e as gigantes da indústria automobilística. Elas participaram do Painel de Oportunidades da Cadeia Automotiva, em que cada uma teve 45 minutos para apresentar suas principais demandas, canais de acesso e pré-requisitos para novos fornecedores.

— A grande empresa procura, principalmente, qualidade, mas um fornecedor que tenha capacidade de entrega. Eles vão avaliar principalmente isso. E aqui, principalmente na Serra gaúcha, temos muitas indústrias com muita capacidade de realização e que conseguem fornecer não só para cá, mas para todo o mercado. Então, elas (montadoras) acabam vendo aqui um terreno muito fértil para buscar fornecedores. Quanto mais trouxermos as grandes empresas para cá, maior será a vitrine que daremos aos fornecedores — analisa Berti.

Para o próximo ano, a Mercopar já tem data. Será de 20 a 23 de outubro, nos Pavilhões da Festa da Uva. E já tem lista de espera para expositores. No entanto, Berti já vislumbra um desafio que precisará ser resolvido junto ao poder público:

— Uma grande parte da feira é ocupada por ativações. Tem espaço dos auditórios, arena de inovação, as rodadas de negócios, que nesse ano, a gente conseguiu ampliar. Mas, agora, a gente chegou no limite. Porque a gente tem 100% dos espaços dos Pavilhões ocupados. Então, não percebemos como crescer o espaço para a feira. Só se tivesse uma construção de algum outro pavilhão, ou alguma outra tenda, ou estrutura. Porque fisicamente, o espaço aqui não comporta — afirma.

"A Mercopar está muito grandiosa"

Ana Paula Scheifler de Almeida diz que a Feira está grandiosa. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem circulava pelos corredores dos três pavilhões com estandes de empresas e startups tinha opções de sobra para visitar, conhecer e fechar negócios. Era o caso da caxiense Ana Paula Scheifler de Almeida, que voltou a frequentar a feira neste ano.

— Eu vim na terça e sexta-feira. Estou achando fantástica, a Mercopar desse ano está muito grandiosa, bastante empresas, negócios, muita gente circulando, isso faz toda a diferença aqui para a nossa cidade, região, e para o Brasil. Muita coisa boa está saindo dessa feira, estou gostando muito de vir aqui participar — avalia.

A última vez que Ana Paula tinha frequentado a Mercopar foi em 2019, antes da pandemia de covid-19. De lá para cá, observou o crescimento da feira:

— Muita inovação, achei fantástico mesmo. Muita novidade, inteligência artificial, os robôs, automatização, tudo muito legal. Eu acho muito proveitoso, principalmente para quem tem indústria.

Conexão e prospecção de negócios

Aline Figueiredo afirma que, na Mercopar, conseguiu apresentar os serviços da startup para indústrias além do RS. Porthus Junior / Agencia RBS

Na área dedicada às startups, a diretora de operações da porto-alegrense Scius AI, Aline Figueiredo conseguiu prospectar possíveis clientes, fechar negócios e apresentar os serviços desempenhados pela empresa focada em inteligência de dados e inteligência artificial (IA). Essa foi a primeira vez na Mercopar e a avaliação foi positiva:

— Estou achando muito organizado, com bastante fluxo de pessoas, com exceção do primeiro dia, que foi um pouco menos movimentado. Foi ótimo na parte dos negócios também, porque a gente conhece empresas de todos os lugares, não só aqui do Sul — afirma.

A startup oferece soluções voltadas à análise de dados para a indústria com a utilização da inteligência artificial como um agente corporativo para auxiliar gestores na tomada de decisão, por meio do monitoramento de processos e dados.

— Muitas indústrias ou até setores de serviço podem obter benefícios com esses agentes. E tenho certeza que a IA é um caminho sem volta para a gente poder ter maior produtividade e agilidade nas decisões — diz.

Apresentar novos produtos e fazer novos negócios

Evandro Manto (à esquerda) e Antonio Carlos Teixeira Junior aproveitaram a Mercopar para apresentar novos produtos da empresa paulista. Porthus Junior / Agencia RBS

Veterana na Mercopar, a empresa Dagan, de Guarulhos, São Paulo, já participou de cerca de 10 edições. Em 2025, o foco foi na prospecção de negócios e na apresentação de novos produtos para a indústria da região.

— A feira teve bastante movimento e a gente teve bastante network. Alguns negócios já foram fechados, outros a gente já está prospectando, entrando em contato, e acredito eu que vai gerar bastante negócio — avalia o representante comercial da empresa no Rio Grande do Sul, Evandro Manto.

Já para o engenheiro Antonio Carlos Teixeira Junior, a feira foi uma oportunidade para conhecer o ambiente e as novidades, já que participou pela primeira vez.

— Para mim, foi uma surpresa, porque é a primeira vez que eu participo dessa feira. O público é mais dedicado, realmente voltado para os produtos da Dagan. A procura, realmente, está sendo em cima do que a gente tem disponível no mercado — analisa.

A empresa atua há 35 anos com peças tubulares para a linha agrícola, mas há cerca de um ano, também oferece peças para linhas rodoviária e guindasteira, principalmente nos fabricantes de cilindros hidráulicos, conforme Manto.