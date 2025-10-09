Produtores de pêssego da Serra têm boa expectativa para a safra deste ano em função condições climáticas do inverno 

Em Pinto Bandeira, a Capital Estadual do pêssego de mesa, o acúmulo de horas de frio beneficiou a produção da fruta. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

As condições climáticas do inverno deste ano foram favoráveis para as frutíferas de clima temperado. Em Pinto Bandeira, a Capital Estadual do pêssego de mesa, o acúmulo de horas de frio beneficiou a produção da fruta.

As chamadas horas de frio são temperaturas iguais ou abaixo de 7,2°C e são essenciais para o desenvolvimento de algumas culturas, como o pêssego. De maio a agosto, a região da Serra registrou 367 horas de frio, um número acima da média, segundo um relatório da Secretaria de Agricultura do Estado.

— No inverno, a planta do pêssego entra em dormência, que é um período em que ela perde as folhas. E as horas de frio são importantíssimas para as frutas de caroço, como pêssego e ameixa, porque neste período a planta sintetiza fitormônios nas gemas, que são os locais de brotação e de floração da planta. Ela termina de sintetizar esses fitormônios, que tendo as horas de frio necessárias, vai ter uma boa produção e uma boa brotação — explica Thompson Didoné, extensionista rural da Emater.

José Antônio Nichetti produz pêssego há mais de quatro décadas. Anos de experiência de quem sabe que o tempo, muitas vezes, não ajuda como deveria, mas desta vez o clima é de otimismo.

— São poucos os anos que a gente tem uma temperatura dentro da normalidade. Está sendo muito bom, muito pelo início do frio que foi cedo neste ano e teve continuidade. As chuvas também vieram nas horas certas. Com certeza teremos frutas de boas qualidades — espera.

Em Pinto Bandeira, as quase 400 horas de frio foram satisfatórias. A expectativa é realmente de uma boa safra, segundo Rubiane Rubbo, presidente da Associação dos Produtores de Frutas de Pinto Bandeira (Asprofruta):

— O frio favoreceu, então a gente vai conseguir atingir a necessidade de frio pra quebra de dormência dessas variedades de pêssego.

O relatório da secretaria estadual ainda apontou a ocorrência de 61 geadas no Estado neste ano, a maior parte de forte intensidade. A condição chegou a afetar a produção das frutíferas, mas a boa notícia é que o fenômeno não prejudicou o resultado final.

— Nós tivemos alguma perda de produção das variedades super precoces, mas são variedades que são pouco expressivas no contexto geral da fruta de mesa — diz o extensionista rural da Emater.

Agora, os produtores se preparam para a colheita do pêssego e esperam que o clima siga favorável até o final do ano.