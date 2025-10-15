Economia

Tinder dos negócios
Notícia

Plataforma com IA facilita que potenciais parceiros comerciais se conectem na Mercopar, em Caxias do Sul

Tecnologia foi utilizada pela primeira vez em 2024 no Projeto Comprador. Na edição deste ano o serviço foi ampliado para os expositores. Outros destaques que chamam atenção dos visitantes são os robôs, como um que será utilizado pela Unimed para cirurgias

Bruno Tomé

