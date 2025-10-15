Plataforma com IA facilita que potenciais parceiros comerciais se conectem na Mercopar, em Caxias do Sul

Plataforma envia contatos pelo WhatsApp. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das novidades da 34ª edição da Mercopar, que segue até sexta-feira (17), é a ampliação da utilização da ferramenta Smart Match. Com Inteligência Artificial (IA), ela sugere contatos para que empresas encontrem potenciais parceiros comerciais durante a feira de inovação, realizada em Caxias do Sul. Em 2025, a plataforma pode ser utilizada entre expositores e visitantes. A meta da organização é atingir 38 mil matches.

A plataforma foi utilizada pela primeira vez em 2024, mas antes era limitada aos participantes das rodadas de negócio. Os interessados cadastram dados nela e depois os contatos são enviados pelo WhatsApp. A partir dos objetivos e perfil, a ferramenta sugere com quem eles poderiam encontrar-se durante a feira. Ou seja, funcionamento parecido com aplicativos de relacionamento, como o Tinder.

— Quem usa está nos dando um feedback de que é legal, é rápido, prático e faz sentido. Por enquanto, o feedback é muito no boca a boca, que é muito importante. Mas vamos ter o quantitativo de uso a partir da final da feira — comentou o especialista em competitividade setorial do Sebrae, Jakson da Luz.

Quem utilizou a plataforma e conseguiu marcar agenda a partir dela foi o diretor comercial Fernando Voss, da Dadefer Usinagem, de Santa Catarina. Foi a segunda vez que a empresa utilizou a ferramenta e ao menos cinco contatos já tinham sido sugeridos em dois dias de evento. E uma reunião já havia sido realizada.

Contatos enviados para Fernando Voss. Ulisses Castro / Agencia RBS

— É uma empresa que está perto do nosso estande aqui também na feira e iria passar batido se não fosse a inteligência artificial — contou o diretor comercial.

Já Bernardo Krebs, CEO da Gama, de São Leopoldo, aprovou a plataforma por ser um "filtro refinado" para o encontro de potenciais parceiros e clientes. Krebs planeja utilizar a ferramenta nesta quinta-feira (16), terceiro dia de feira, para buscar as agendas a partir do Smart Match.

Bernardo Krebs, CEO da Gama, de São Leopoldo. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Eu tinha um pouco de receio em relação a esse tipo de oferta, porque em outros eventos eu já utilizei algumas similares. Mas, eu não via tanta curadoria qualificada em relação ao fit de negócio do que chegava de lead, muitas vezes em volume, mas não tinha uma harmonia com o que eu ofereço — analisou Krebs.

Segundo dia destaca participação da mulher na indústria

Na manhã de quarta-feira (15), a Mercopar abriu o segundo dia com o painel Indústria Delas. Participaram o Chief People & Culture Officer (CPCO) da Randoncorp, Marcos Baptistucci, a diretora de Desenvolvimento Humano da Tramontina, Clarisa Trombini e a assessora regional da Casa Civil e ex-vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Ioris. O debate foi especialmente sobre os avanços e desafios da presença feminina nos papéis de liderança da indústria.

Painel com Ubiratã Rezler, Paula Ioris, Marcos Baptistucci e Clarisa Trombini. Randoncorp / Divulgação

No caso da Randoncorp, Baptistucci apresentou dados sobre o programa Jornada Delas, que acelera a carreira feminina das colaboradoras. A novidade mais recente foi o programa Jornada Delas – Mulheres na Indústria, com foco na liderança de mulheres dentro das fábricas. Em cinco edições, o CPCO calcula que houve aumento de 262% de mulheres candidatas a vagas de liderança.

— Evoluímos muito, de fato, mas ainda precisamos acelerar essa transformação. O Brasil é plural por natureza, há regiões onde o debate sobre diversidade está mais amadurecido, enquanto outras ainda estão em processo de evolução. É essencial que a indústria reflita essa pluralidade e represente de forma mais clara a sociedade — declarou o representante da Randoncorp.

Robôs chamam atenção dos visitantes

Como é tradicional da Mercopar, quem passa pelos corretores da feira de inovação depara-se com robôs que sempre chamam atenção. Novamente marcando presença está o cachorro-robô Indy, que virou mascote do Sistema Fiergs.

Dessa vez, ao lado dele, um robô humanoide também divertia e recebia os visitantes da feira.

Próximo a eles, no estande da Unimed Serra Gaúcha, havia outra inovação ligada à robótica. O Robô Rosa é apresentado ao público. A tecnologia vai auxiliar em procedimentos cirúrgicos de prótese de quadril e joelho, com objetivo de garantir precisão no posicionamento dos implantes e nos cortes ósseos. Ela entra em atividade em novembro.

— O complexo hospitalar da Unimed já conta com o robô na área de cirurgia geral, e agora estamos trazendo um robô para ortopedia, que se liga ao nosso lema de inovação e tecnologia em saúde. Vem agregar em qualidade e benefício aos nossos usuários — destacou o médico Marcio Valin, diretor de mercado da Unimed Serra Gaúcha.

