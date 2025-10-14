Palestras em palcos simultâneos e visitas técnicas: as novidades do  Simpósio Estadual do Varejo que ocorre na próxima semana em Caxias do Sul

Expectativa é de receber 500 pessoas no Intercity. Fabio Grison / Divulgação

O Simpósio Estadual do Varejo chega na sétima edição em Caxias do Sul na próxima semana. O evento, promovido pelo Sindilojas, ocorre no dia 22, no Intercity Hotel Caxias. A expectativa é de reunir cerca de 500 pessoas; os ingressos seguem à venda (saiba mais abaixo) até a terça-feira (21).

Com o tema Conexões movem negócios, o evento reunirá lideranças, empresários e especialistas para discussões sobre um futuro pautado pela humanização, inovação e conexões.

Uma das principais novidades deste ano serão as visitas técnicas, por adesão, para os inscritos no Simpósio interessados em conhecer a Rede SIM, em Flores da Cunha (RS), a Biamar, em Farroupilha (RS) ou a Loja Tela, em Porto Alegre (RS). Os valores das visitas são de R$ 45 para Rede SIM e R$ 95 para Loja Tela. Para a Biamar não há mais vagas. As inscrições devem ser feitas no mesmo link do Simpósio.

Os inscritos sairão de ônibus do Intercity. Conforme Lisandra De Bona, gerente executiva do Sindilojas, todos os grupos contarão com um consultor do Sebrae e um diretor do Sindilojas que auxiliarão nas visitas.

— O objetivo é fazer com que os participantes, além de ouvirem as palestras, tenham a prática do que acontece na gestão de negócios. São grupos com no máximo 15 pessoas, para que possam interagir, perguntar — explica Lisandra.

Outra novidade para este é que as palestras ocorrerão de forma simultânea em três palcos. Além do Principal e da Arena Sebrae, para este ano foi implementada a Arena Senac. O Simpósio contará também com feira de conexões e espaço gastronômico.

— O que queremos mostrar é que o varejo é humano, por mais tecnologia que tenhamos, precisamos atrelar ela ao humano — diz a coordenadora do Sindilojas sobre o Simpósio.

Ao todo, 14 palestrantes já estão confirmados. A abertura, no Palco Principal, será com o jornalista e apresentador do Jornal do Almoço Marco Matos, com o tema Quem te conhece, te compra?. Logo na sequência será a vez da economista Patrícia Palermo falar sobre Só vende quem entende.

Às 17h sobe ao palco o ator Marcelo Serrado com o tema Vamos falar sobre saúde mental?. A narrativa mesclará relatos pessoais, depoimentos de especialistas e reflexões.

O valor dos ingressos é R$ 197 (associados Sindilojas Caxias/assinantes GZH) e R$ 247 (público geral). A partir do dia 20 o valor do ingresso é único: R$ 300. As inscrições podem ser feitas pelo site do Sindilojas Caxias.

Programação

8h: Credenciamento e abertura da Feira de Conexões.

Palco Principal

9h30min às 10h30min: Abertura e palestra “Quem te conhece, te compra?”, com Marco Matos;

11h às 12h: Palestra “Só vende quem entende”, com Patrícia Palermo;

14h às 15h: Palestra “Da cultura à operação: liderança que entrega”, com Jayme Nigri Moszkowicz;

15h às 16h: Palestra “(Clientes do presente não compram estratégias do passado”, com Guto Rocha;

17h: Palestra “Vamos falar sobre saúde mental?”, com Marcelo Serrado.

Arena Sebrae

10h30min – 11h: “Movimento Natural – o varejo não é venda” – Case Tudo em Grãos, com Alex Xavier;

11h – 11h45min: Palestra “A Voz da Marca”, com Valéria Alberti;

12h – 12h30min: “Do legado ao futuro: a jornada centenária da Beretta” – Case Joalheria Beretta, com Leonardo Beretta;

12h45min – 13h30min: “Gestão do tempo e produtividade – o segredo para tempo, dinheiro e uma vida plena”, com Leonardo Siqueira Borges;

16h – 16h45min: Palestra “Do preço à experiência: o que você precisa saber sobre o novo consumidor?”, com Fernanda Lazzari.

Arena Senac