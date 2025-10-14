Economia

“Conexões movem negócios”
Notícia

Palestras em palcos simultâneos e visitas técnicas: as novidades do  Simpósio Estadual do Varejo que ocorre na próxima semana em Caxias do Sul

Evento do Sindilojas terá, também, feira de conexões e experiências. Entre os palestrantes confirmados estão o ator Marcelo Serrado, o jornalista Marco Matos e a economista Patrícia Palermo 

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS