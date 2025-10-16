O que levou uma empresa da China a participar da Mercopar, em Caxias do Sul

Bodor é a única empresa da China na Mercopar. Porthus Junior / Agencia RBS

Entre os 560 expositores da Mercopar, que segue até sexta-feira (17) em Caxias do Sul, há a participação de empresas de pelo menos 13 países. Uma delas é a única representante asiática, da China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil.

A empresa, que participa pela terceira vez da feira de inovação nos pavilhões da Festa da Uva, é a Bodor, especializada em máquinas de corte a laser. O COO da empresa no Brasil, Vinicíus Bianchini, explica que a escolha pela Mercopar se deu principalmente por "posicionamento":

— Quando a empresa mapeou no Brasil as feiras que estaria participando e também os mercados, ela viu que valia a pena a participação da Mercopar por posicionamento. A palavra foi essa. Muita indústria, questão de segmento automotivo, metalúrgica e estruturas metálicas. O Estado é muito forte e isso com uma raiz que é Caxias.

Conforme Bianchini, no país, a Mercopar é a que converte mais resultados. Hoje, a Bodor conta com distribuidoras ao redor do mundo, mas a produção segue na China.

Vinicíus Bianchini na Mercopar em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A empresa tem sede em Jinan, capital da província de Shandong, conhecida por ser uma área de alta tecnologia. Até esta quinta (16), a avaliação era de que novamente a Bodor tem uma participação positiva na feira em Caxias do Sul. Inclusive com a presença de representantes chineses do negócio.