O que levou uma empresa da China a participar da Mercopar, em Caxias do Sul

Bodor é a única representante asiática no evento, que segue até sexta-feira (17) nos pavilhões da Festa da Uva. Há expositores também de outros 12 países, como México, Uruguai e Argentina 

Bruno Tomé

