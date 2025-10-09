Natal ou Halloween? Comércio caxiense aproveita datas comemorativas para impulsionar vendas

Há mais de dois meses para o Natal, pinheirinhos já estampam vitrines de lojas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem circula pelo centro de Caxias do Sul pode até ficar em dúvida: é Natal ou Halloween? Ou ainda, é Dia das Crianças? Isso porque o comércio vive um período em que bonecos de neve, bruxas, Papais Noéis e monstros dividem espaço nas vitrines.

De acordo com o presidente do Sindilojas, Rossano Boff, essa variedade se explica porque quem vende itens decorativos precisa começar mais cedo a oferta para aumentar o faturamento da loja.

— Há um tempo, era muito difícil para as lojas que queriam preparar os enfeites de Natal ou decorar as suas lojas para Halloween ou Natal encontrar esses itens no comércio local. Então de dois a três anos para cá, as lojas começaram a trabalhar mais cedo. Assim eles vão nos lembrando que temos Halloween, depois vem Natal. É natural que quem vende esse artigo comece a divulgar um pouco antes para que consiga vender para quem precisa decorar suas lojas — explica Boff.

E mesmo com a mistura de temáticas, o presidente do Sindilojas observa que há públicos diferentes para cada item. Além disso, as datas comemorativas são um incentivo para o incremento nas vendas no comércio local.

— Cada lojista e cada segmento tem o seu momento para começar a enfeitar as lojas. As lojas que trabalham com artigos masculinos e femininos infantis, hoje, a preocupação é o Dia da Criança. Tem lojas que, por costume, logo depois já começam a enfeitar as lojas para Natal. E tudo, realmente, é uma movimentação comercial, porque quem vende o artigo de Natal precisa ter isso cedo, justamente para também movimentar o quanto antes — analisa.

Na loja Clip, no bairro São Pelegrino, por exemplo, a decoração de Natal se mistura com brinquedos e opções de fantasias e adereços assustadores do dia das bruxas.

No caso do Halloween, esse foi o primeiro ano em que a loja apostou em itens de decoração, que têm saído bem, principalmente para empresas, conforme a gerente de marketing Michele Liguiçaman.

— O pessoal está vindo, olhando e comprando. Está saindo bastante decoração, fantasias e acessórios. Tem público para tudo — avalia.

Do outro lado da loja, os pinheirinhos, bolas, guirlandas e decorações natalinas tomavam conta, mesmo que ainda se tenha mais de dois meses para a data comemorativa.

— A gente já inicia a exposição e venda do Natal em setembro. A ideia seria que o consumidor antecipasse as compras para aproveitar por mais tempo o clima de Natal na casa dele ou na empresa. E também porque a gente sabe que tem cliente que gosta de antecipar a decoração ou ir comprando com calma. Então, a gente já começa a ter esses produtos em loja — afirma Michele.

Para criar o clima festivo

A estratégia da sócia da loja de decoração Raffinata, Neca Calcagnotto, é de, há 28 anos, antecipar o Natal para o mês de setembro para criar o clima comemorativo com os clientes. Com árvores, Papais Noéis, guirlandas e opções importadas na vitrine da loja, no bairro São Pelegrino, o movimento de procura por itens de decoração já começou:

— Mais ou menos nessa época o pessoal já começa a pensar no Natal. É a época em que as famílias já começam a falar como vai ser, sobre os presentes... E tem muita gente que ama o Natal. Então, já começam a querer ver o que eles querem comprar, o que está faltando... — afirma.

Antecipar a montagem da decoração de Natal e a compra das novidades também é uma estratégia para que os clientes possam aproveitar por mais tempo os itens decorativos.

— Eles não querem usar só em dezembro a decoração. Então, em vez de usar o teu Natal até março, tu antecipa ele, vai aproveitando — pontua.

Na loja, os itens que têm mais procura por enquanto são as guirlandas personalizadas, louças para mesas postas e pinheirinhos.