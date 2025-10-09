Economia

De tudo um pouco
Notícia

Natal ou Halloween? Comércio caxiense aproveita datas comemorativas para impulsionar vendas

Conforme o presidente do Sindilojas, Rossano Boff, a variedade se explica porque quem vende precisa começar mais cedo para aumentar o faturamento da loja

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS