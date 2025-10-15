Iniciativa apresenta na Mercopar, em Caxias do Sul, negócios com soluções para reduzir impacto socioambiental na indústria

Grupo teve uma reunião com Sebrae durante a Mercopar. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma iniciativa da Colizão pelo Impacto POA levou negócios com soluções práticas para reduzir o impacto socioambiental na gestão pública e na indústria para a Mercopar, em Caxias do Sul. Na quarta-feira (15), segundo dia da feira de inovação, representantes das empresas e startups puderam participar de ações do evento e buscar novas conexões.

As soluções selecionadas para a ação são os finalistas do Demoday Impacta POA, evento que reuniu empresas que apresentaram ideias inovadoras para contribuir com políticas públicas voltadas à sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento urbano. Doze negócios foram selecionados.

Leia Mais Plataforma com IA facilita que potenciais parceiros comerciais se conectem na Mercopar, em Caxias do Sul

As soluções reais vão desde otimizar processos na gestão pública até mitigar impactos ambientais, o que pode ser ampliado e aplicado para a indústria.

— Mapeando essas iniciativas, entendemos que elas não se conectam apenas com o governo, mas com grandes sistemas produtivos, como a cadeia de valor. Então, trouxemos para a Mercopar negócios com soluções de impacto socioambiental, que resolvem alguns problemas da indústria — conta Mariana Ferreira dos Santos, do Coalizão pelo Impacto.

Juliana Meurer, da Ecosynth. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das startups que participaram da ação na Mercopar foi a Ecosynth, de Porto Alegre. A deeptech desenvolve biomoléculas para aplicações industriais, como enzimas para tratamento de efluentes oleosos. Com isso, consegue uma redução de poluição e custos operacionais, além de fortalecer práticas ESG com soluções biodegradáveis.

— Por exemplo, um dos nossos clientes é uma indústria de biodiesel, que é uma indústria que gera níveis muito altos de óleo. Então, temos uma solução específica para conseguir reduzir o teor de óleo e de lodo desse efluente. E com isso, temos (o ganho) não só o lado sustentável, mas também pelo lado da legislação — exemplifica a assistente comercial da startup Juliana Meurer.

Natan Ungethuem, CEO da Planck Tech. Ulisses Castro / Agencia RBS

Já a Planck Tech, também de Porto Alegre, tem como uma das missões mitigar impactos em crises climáticas, como as enchentes, para serviços de transportes. Como explica o CEO Natan Ungethuem, a empresa utiliza frotas veiculares para monitorar o clima de uma determinada região. Ao notarem uma mudança no clima, as próprias frotas emitem alertas para que outros veículos não passem mais por essa área.

— Isso pode ser utilizado, por exemplo, em transporte de coleta de lixo, ou daqui a pouco, transporte de entrega de bebidas, coisas nesse sentido. Então, tanto para a área governamental quanto para a área comercial — explicou o CEO.

A solução foi criada em janeiro deste ano e deve iniciar a operação com clientes a partir do ano que vem.

Tecnologia auxilia na análise de contratos

A ASM Advogados, que atua com governança de compliance e investigação interna e externa para os clientes, apresentou como utiliza a tecnologia para otimizar esses processos. O sócio do escritório com origem no Rio de Janeiro, Adriel Santos Santana, conta que um dos objetivos é justamente oferecer suporte para que negócios seguros sejam fechados. Ou seja, em que não haverá uma quebra de contrato ou prejuízo para os envolvidos.

Adriel Santana, da ASM Advogados. Ulisses Castro / Agencia RBS

— (Para verificar se) Está tudo de acordo com a lei e está também em conformidade com as normas legais, as normas tributárias e fiscais, e se tem uma reputação ilibada. E o nosso papel aqui é sempre dar aos nossos clientes justamente uma garantia de que o negócio vai permanecer. Mais do que ele ser fechado, ele vai continuar de forma perene. E aí que entra a tecnologia — contou Santana.

Ferramentas são utilizadas para a elaboração de certidões e análise de documentos. As informações, como garante Santana, são checadas e confirmadas por uma pessoa. Para esse serviço, inteligência artificial também é utilizada, especialmente no monitoramento de informações:

— Para acelerar justamente as análises, identificar inconsistências. Então, a inteligência artificial vai apontar logo de cara que esse documento não está vencido, mas vai vencer em tal período. Porque é outro ponto também que acontece muito. Geralmente, e até um problema que acontece não só em negócios privados, mas até mesmo em licitações públicas. Quando falamos, por exemplo, que quando você participa de uma licitação, você precisa apresentar uma quantidade de certidões que o governo pede. Mas, certidões tem prazo. O problema geralmente é monitoramento. Ou seja, a empresa pode estar limpa na hora que você fez um negócio, que você assina um contrato, e aí daqui a um mês começa a ter problema.

Com a análise detalhada e o monitoramento constante, o advogado observa que a solução oferece mais segurança aos envolvidos no negócio.

Os outros negócios selecionados: