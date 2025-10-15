Economia

Iniciativa apresenta na Mercopar, em Caxias do Sul, negócios com soluções para reduzir impacto socioambiental na indústria

Finalistas do evento Demoday Impacta POA foram convidados para participar do segundo dia da feira no município. São 12 iniciativas com propostas práticas que também podem ser utilizadas pela gestão pública

Bruno Tomé

