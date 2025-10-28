Halloween movimenta comércio de Caxias do Sul, mas lojistas já dividem atenções com o Natal

Comerciantes apostam em decorações para alavancar vendas de Halloween em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

O clima de “doces ou travessuras” domina parte do comércio de Caxias do Sul desde o início de outubro. Com o Halloween, celebrado nesta sexta-feira (31), lojistas têm apostado em vitrines temáticas, promoções e ambientações para atrair o público, que vem, ao longo dos anos, abraçando a tradição. Ao mesmo tempo, muitos estabelecimentos já exibem produtos natalinos, dividindo o espaço e as atenções entre as duas datas.

Segundo o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, o Halloween tem se consolidado como uma oportunidade de movimentar o varejo, ainda que de forma pontual.

— A data vem ganhando força no Brasil, e em Caxias não é diferente. As lojas que trabalham com produtos temáticos começaram a se preparar desde setembro, e outras também têm criado vitrines e ambientações voltadas ao Halloween para chamar a atenção dos consumidores — destaca.

O dirigente observa que, embora a data ainda não alcance o mesmo patamar comercial de períodos como o Dia das Mães ou o Natal, ela serve como estratégia para manter o comércio ativo entre setembro e novembro.

— O Halloween é mais pontual, mas cria oportunidades. Lojistas podem usar o tema para promover lançamentos, liquidações ou produtos de ponta de estoque. Tudo o que estimula o consumo local é bem-vindo — explica.

Juntamente com abóboras e fantasmas, o brilho das luzes e dos enfeites de Natal também começam a aparecer nas vitrines. A antecipação das campanhas natalinas já é percebida há alguns anos, mas Boff avalia que cada lojista define seu foco.

— Alguns priorizam o Halloween, outros o Natal. As campanhas anteriores à grande data de dezembro ajudam a manter o engajamento e fortalecem o comércio local — afirma.

Apesar do otimismo, ele pondera que o cenário econômico ainda é desafiador:

— A realidade é de estabilidade ou até retração nas vendas em relação ao ano passado. Mas o importante é manter a motivação, porque essas datas trazem alegria e ajudam a movimentar o consumo.

Entre bruxas e Papais Noéis

Baggio Festas, no Centro. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na Baggio Festas, localizada no Centro, a vitrine está literalmente dividida: de um lado, abóboras, teias e fantasmas; de outro, guirlandas, árvores e bolas natalinas. A proprietária Cleci Baggio explica que o desafio é administrar o espaço e o tempo entre as duas temporadas, ambas de alta procura.

— O espaço físico é complicado. A gente não consegue deixar as duas datas muito expostas. Então, o Natal está mais compacto neste momento, até passar o Halloween. Mas ele já está presente, porque o pessoal começou a fazer as decorações e a buscar os materiais — explica.

A empresária relata que o Halloween é a segunda data mais importante em vendas para a loja, atrás apenas da Páscoa.

— É impressionante. Todo ano o Halloween surpreende. A gente trabalha praticamente duas semanas muito fortes e, neste ano, temos uma expectativa de crescimento nas vendas de 15% em relação ao ano passado — comemora.

Conforme Cleci, o perfil dos clientes que buscam itens para a data também mudou nos últimos anos.

— Antes era uma festa mais infantil. Hoje, os adultos estão dominando. A procura por fantasias e acessórios cresceu muito entre eles. Tanto que fantasias e acessórios são os produtos mais vendidos, seguidos pelos doces. O Halloween só cresce. A cada ano, mais famílias e grupos se envolvem. É uma festa divertida, que movimenta o comércio e vem para ficar — afirma.

Shaiane Evangelista, gerente da Achou, Pagou, Levou. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na loja Achou, Pagou, Levou, também na área central, o clima de Halloween domina completamente o espaço. Sangue falso, fantasias e itens de decoração estão entre os produtos mais procurados. E o movimento é intenso, segundo a gerente Shaiane Evangelista.

— É uma das nossas principais datas do ano. A gente vende muito bem nesse período, o movimento é excelente. O pessoal procura de tudo para decorar e se divertir — relata.

As vendas começaram ainda antes de outubro, e a loja se preparou com estoque reforçado. Mesmo assim, Shaiane percebe uma leve desaceleração em relação ao ano anterior.

— No ano passado, a procura foi tão grande que a prateleira chegou a ficar vazia. Este ano está vendendo um pouco mais devagar, mas continua muito bom — afirma.

O público predominante, segundo ela, também é adulto.

— Tem muita procura por parte dos adultos, especialmente para festas. A data está cada vez mais forte, o pessoal já espera por ela — comenta.

Com a proximidade do Natal, a loja já recebeu os novos produtos natalinos, mas o foco segue nas máscaras e fantasias.