Corrida aos salões
Final de ano dispara demanda por serviços de beleza em Caxias do Sul

Aumento da equipe, agendamento bastante antecipado e ampliação da jornada de trabalho estão entre as estratégias adotadas por profissionais do setor neste período

Alana Fernandes

