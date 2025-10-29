Final de ano dispara demanda por serviços de beleza em Caxias do Sul

No estúdio da empreendedora e manicure Caroline Fabro, a equipe passa de quatro para cinco profissionais na reta final do ano. Ulisses Castro / Agencia RBS

É tradição: o final de ano se aproxima e, com ele, uma espécie de alerta de urgência é ligado entre as pessoas. No setor de beleza não é diferente. As férias e celebrações da época disparam a demanda por profissionais como cabeleireiros, manicures, maquiadores e designers de sobrancelha.

A procura é tamanha que há quem agende os serviços de dezembro ainda em junho. É o caso do cabeleireiro Dionatan Nunes, 31 anos, especialista em mechas. Quem trata o cabelo no meio do ano, já confirma o agendamento seguinte para não ficar sem horário, no período mais disputado pelas mulheres.

— Agora (final de outubro), por exemplo, já não temos mais agenda. Todos os pedidos que vierem de mecha vão ser agendados para janeiro — comenta ele que atende no bairro Panazzolo e faz, em média, quatro mechas por dia.

Com a intenção de oferecer um atendimento exclusivo, Dionatan trabalha somente com a ajuda da mãe e não pretende reforçar a equipe de cabeleireiros neste momento. A orientação dele, então, é usar o bom e velho planejamento para ficar com o visual em dia.

— O cabelo não é somente mais um acessório. Hoje, ele compõe um look inteiro. E se a cliente pensou na roupa da virada ou se programou para as férias, mas o cabelo não está como ela quer, não vai fechar, sabe? É preciso se organizar — recomenda.

No estúdio da empreendedora e manicure Caroline Fabro, 31, o relato não é diferente. As clientes querem encerrar o ano com as unhas feitas, o que exige uma jornada ampliada e a contratação de mais uma profissional, especialmente entre novembro e dezembro.

Caroline Fabro está à frente do Carol Fabro Studio Nail. Ulisses Castro / Agencia RBS

— A nossa rotina muda bastante. Normalmente trabalhamos de segunda a sexta-feira e somente um sábado por mês. Mas, nesta época, ampliamos nossa jornada para todos os sábados. Também abrimos exceções para atender mais cedo ou até mais tarde — explica Caroline.

Outra percepção é que com a chegada do calor e das férias os desejos das clientes mudam:

— As pessoas vão viajar e querem serviços que durem. Acabam optando por alongamentos, esmaltação em gel, que não precisam de manutenção até o retorno. A demanda grande que eu vejo agora é pela unha do pé, que normalmente no inverno ficava mais esquecida — comenta a profissional.

Apesar da correria, a empreendedora entende que a reta final do ano é uma oportunidade para captar novas clientes.

— É um mês em que nos esforçamos muito mais, a demanda cresce muito, mas, acredito que oferecendo um bom trabalho, um serviço que dure, conseguimos fidelizar muitas delas — sinaliza.

Atendimentos até a véspera do Natal

A designer de sobrancelhas Alessandra Perez abre mão da folga nas segundas-feiras para atender todas as clientes. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Designer de sobrancelhas, Alessandra Perez abre mão das folgas nas segundas-feiras e vai trabalhar até a véspera de Natal neste ano, no bairro Sagrada Família. Estas são algumas das estratégias dela e de outras profissionais do Espaço Fashion Centro de Beleza para dar conta da demanda de novembro e dezembro.