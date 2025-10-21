Economia

Até janeiro
Feirão Quita Dívida pretende renegociar R$ 4,5 milhões, em Caxias do Sul

Expectativa é de que acordos possam beneficiar 146 mil consumidores que estão inadimplentes no comércio e nos serviços do município

Pioneiro

