Feirão Quita Dívida pretende renegociar R$ 4,5 milhões, em Caxias do Sul

Os descontos podem chegar a 80%. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Cidadãos que estão inadimplentes no comércio e nos serviços de Caxias do Sul têm até 5 de janeiro de 2026 para renegociarem as suas dívidas no SPC-Brasil. A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município é de recuperar cerca de R$ 4,5 milhões, de 146,7 mil consumidores, por meio do 8º Feirão Quita Dívida.

Os descontos, para o pagamento de pendências e a regularização de crédito, chegam a 80%. Os acordos também envolvem parcelamentos, abatimento de juros e isenções de multas.

Leia Mais Evento em Caxias do Sul debate retenção de talentos dentro das empresas

— A sugestão é que os inadimplentes com carteira assinada, por exemplo, utilizem o 13º salário para quitar as pendências e, dessa forma, iniciar o ano com crédito — orienta a coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias, Rita Pereira.

Os dados levantados pela entidade demonstram que os bancos acomodaram o maior volume de dívidas em atraso, representando 66,4% dos credores, seguidos pelas contas de água e luz (10,3%) e comércio (9,4%).

O valor ficou em R$ 6.069 por cidadão negativado. Além disso, a faixa etária com mais pendências é entre 40 e 49 anos.

Programe-se

O quê: 8º Feirão Quita Dívida CDL Caxias do Sul.

8º Feirão Quita Dívida CDL Caxias do Sul. Quando: até 5 de janeiro de 2026. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem fechar ao meio-dia).

até 5 de janeiro de 2026. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem fechar ao meio-dia). Onde: Palácio do Comércio - SPC Brasil (Rua Sinimbu, 1415, esquina com Alfredo Chaves), junto à CDL Caxias.

Palácio do Comércio - SPC Brasil (Rua Sinimbu, 1415, esquina com Alfredo Chaves), junto à CDL Caxias. Mais informações: telefone (54) 3209-9977 ou WhatsApp (54) 99254-2203.

telefone (54) 3209-9977 ou WhatsApp (54) 99254-2203. Para saber se seu nome está negativado: consulta gratuita através do aplicativo “SPC Consumidor”, inserindo o CPF, ou no balcão do SPC Brasil.

OUTROS DADOS

● 43% dos não pagadores são mulheres, 42,2% homens e 14,8% não tem gênero determinado.

● Dívidas de R$ 6.827 lideram as pendências do sexo masculino, enquanto as mulheres registram R$ 5.755 e as pessoas com gênero não determinado, R$ 4.871.

● Mais de dois terços das pessoas estão em débito há um ano ou mais. Destes, 20% estão com as contas atrasadas entre quatro e cinco anos e 19,7% entre três e quatro anos.

● Quando analisado pelo valor médio das dívidas, aquelas que possuem entre 361 dias até dois anos lideram, com média de R$ 6.576, seguida daquelas entre dois e três anos, com R$ 6.404.