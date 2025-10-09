Falta de mão de obra desafia agricultores caxienses em época de raleio de frutas de caroço

O agricultor Luciano Ricardo Buffon faz o raleio do pêssego da variedade eragil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Técnica essencial para que os frutos cheguem em tamanho, cor e qualidade adequados à mesa dos consumidores, o raleio desafia os agricultores de Caxias do Sul. É que falta mão de obra interessada em executar a tarefa. O serviço consiste na retirada manual do excesso de frutos dos galhos e ocorre algumas semanas após a floração, durante a fase de crescimento.

— As frutas (que permanecem nos pés) conseguem crescer e ficar num tamanho, num calibre maior, mais desejável para o mercado. A valorização (financeira) se torna maior — enfatiza o engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater de Caxias do Sul, Mauro Tessari.

Neste momento, o raleio é feito por produtores de algumas variedades de pêssego e ameixa, cuja colheita está prevista para começar no fim do próximo mês. É o caso da família Buffon, em São Gotardo de Vila Seca. Ao lado dos pais e do irmão, o agricultor Luciano Ricardo Buffon, 45 anos, mantém 10 hectares com quatro variedades de pêssego, duas de ameixa, além de caqui e uva.

O raleio nos pomares dura em torno de 30 dias na propriedade. Com as mãos ágeis, Buffon retira um a um os pêssegos de menor tamanho. Em cada galho, o agricultor deixa cerca de cinco frutos. Para dar conta do processo no tempo adequado, ele conta que, além do empenho extra da família, tem a ajuda de um vizinho. É uma espécie de cooperação durante as safras, sem gerar custo aos produtores:

— Eu vou lá e ajudo ele no caqui. Agora ele vem e me ajuda no pêssego. Mas do jeito que estamos hoje, seria bom a gente ter umas duas pessoas a mais pra fazer o trabalho mais rápido, sem a correria que dá agora. Até porque nós temos as uvas e as outras coisas pra cuidar — comenta Buffon.

Ameixas da propriedade estão no período adequado para o raleio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na opinião do agricultor, um dos motivos para a escassez de mão de obra é que o trabalho temporário torna-se menos atrativo em comparação às ocupações em indústrias, por exemplo:

— A gente bate de frente mesmo com a metalúrgica. Porque alguém que quer trabalhar num lugar fechado, com todos os benefícios, por mais tempo, dificilmente vai vir aqui pra fazer um serviço de 15, 20 dias — analisa o produtor.

Para este ano, a previsão da família é de uma safra cheia, de 30 toneladas de pêssego e cerca de 25 toneladas de ameixa, com colheita até meados de janeiro. Em todo o município, segundo a Emater municipal, são 326 produtores de ameixa, em 701 hectares de área plantada, e outros 333 de pêssego de mesa, em 585 hectares.

Desinteresse impacta plantio, poda e colheita

Família Riva produz pêssego, ameixa e caqui em Fazenda Souza. Gabriela Fernanda Riva / Divulgação

Em Fazenda Souza, a família Riva também percebe o desinteresse de trabalhadores para as tarefas da agricultura. A escassez de mão de obra, no entanto, não se reduz à fase de raleio, sendo uma realidade no plantio das mudas, na poda e colheita, segundo a professora Gabriela Fernanda Riva, que ajuda os pais Antônio e Roseli, no cultivo de ameixa, pêssego e caqui, juntamente com o irmão Ricardo.

— Nós vamos fazendo contatos, de boca de um, da boca do outro, vamos descobrindo quem pode nos auxiliar. Mas não é simples, é algo bem dificultoso. A partir de agora vai ficando ainda mais complicado, temos que ficar ligando para saber se vem, se não vem — desabafa.

Segundo ela, o ideal seria a contratação de seis pessoas para dar conta da safra anual de 60 toneladas de pêssego e 50 toneladas de ameixa, contudo, o número não é alcançado. Para Gabriela, o desinteresse está ligado ao esforço para as tarefas do campo e ao valor solicitado, que, muitas vezes, está acima do que os agricultores conseguem pagar.

O engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater de Caxias do Sul, Mauro Tessari, ainda acrescenta que o raleio requer uma qualificação mínima, o que pode ajudar a explicar a dificuldade para contratar trabalhadores.