Evento em Caxias do Sul debate retenção de talentos dentro das empresas

Registro da última edição do Fórum de Gestão de Pessoas em 2024 ARH Serrana / Divulgação

A ARH Serrana promove o 15º Fórum de Gestão de Pessoas nesta quarta-feira (22), das 8h às 18h, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. O evento vai reunir líderes empresariais, profissionais de recursos humanos, gestão de pessoas e especialistas de todo o país para discutirem sobre o engajamento e cultura corporativa. Os ingressos ainda estão disponíveis, a partir de R$ 495.

De acordo com diretora de Diretora de Desenvolvimento da ARH Serrana e responsável pela organização do Fórum, Débora Brandalise Bueno, um dos principais tópicos que serão abordados é a retenção de talentos no mundo corporativo.

— A gente fala retenção, mas, na realidade, é para trabalhar todas as questões que fazem as pessoas quererem ficar no trabalho. Estamos diante de um cenário que, às vezes, por uma diferença mínima de salário, mas também por diferenças no ambiente de trabalho, as pessoas saem. E não termos esse engajamento acaba interferindo em produtividade e até sustentabilidade de negócio — explicou Débora.

Leia Mais Conheça iniciativas que ajudam a recuperar a autoestima de mulheres que enfrentam o câncer de mama, na Serra

Mas mais do que políticas internas ou pacotes de benefícios, o evento propõe reflexões práticas sobre temas como pertencimento, propósito, segurança psicológica, diversidade, adaptabilidade e liderança humanizada.

As inscrições para o 15º Fórum de Gestão de Pessoas devem ser feitas pelo site da entidade. Para os associados, o ingresso custa R$ 495, já para não associados, o valor é R$ 600.

Palestrantes anunciados

Juliano Colombo (Porto Alegre)

Diretor executivo, conselheiro e consultor, atua com liderança humanizada e o futuro do trabalho. Aborda o tema “Alta Performance, cuidados e a vida real” .

(Porto Alegre) Diretor executivo, conselheiro e consultor, atua com liderança humanizada e o futuro do trabalho. Aborda o tema . Veruska Galvão (São Paulo)

Psicóloga e fundadora da Akademia de Transformação Organizacional. É idealizadora do Movimento Maio Humanizado e falará sobre “Segurança Psicológica” .

(São Paulo) Psicóloga e fundadora da Akademia de Transformação Organizacional. É idealizadora do Movimento Maio Humanizado e falará sobre . Priscilla Bencke (Porto Alegre)

Fundadora da Neuroarq Academy e Qualidade Corporativa Smart Workplaces. É autora do best-seller “Ambientes que Inspiram”. Referência em neurociência aplicada aos ambientes de trabalho. Apresenta a palestra sobre “Neuroarq” .

(Porto Alegre) Fundadora da Neuroarq Academy e Qualidade Corporativa Smart Workplaces. É autora do best-seller “Ambientes que Inspiram”. Referência em neurociência aplicada aos ambientes de trabalho. Apresenta a palestra sobre . Eduardo Carmello (São Paulo)

Fundador da Entheusiasmos Consultoria, é especialista em adaptabilidade, cultura e gestão por contexto. Além disso, é consultor estratégico nas áreas de liderança, gestão de mudança, inovação e design thinking. Traz o tema “Adaptabilidade Organizacional” .

(São Paulo) Fundador da Entheusiasmos Consultoria, é especialista em adaptabilidade, cultura e gestão por contexto. Além disso, é consultor estratégico nas áreas de liderança, gestão de mudança, inovação e design thinking. Traz o tema . Sandra Gioffi (São Paulo)

Psicóloga e fundadora dos projetos “O Trampo é Seu” e “Be Nice”, atua com inclusão e pluralidade geracional, liderança, cultura organizacional e Recursos Humanos. Palestrará sobre “Gerações, Inclusão e Pluralidade” .

(São Paulo) Psicóloga e fundadora dos projetos “O Trampo é Seu” e “Be Nice”, atua com inclusão e pluralidade geracional, liderança, cultura organizacional e Recursos Humanos. Palestrará sobre . Pedro Salomão (Rio de Janeiro)

Palestrante e autor, reconhecido por seu trabalho com cultura, felicidade e propósito no ambiente corporativo. Abordará o tema “Empreendendo Felicidade” .

(Rio de Janeiro) Palestrante e autor, reconhecido por seu trabalho com cultura, felicidade e propósito no ambiente corporativo. Abordará o tema . Elivagner Sales (São Paulo)

Especialista em neuroliderança e excelência operacional, participa do painel sobre práticas reais de gestão junto à DHL.

(São Paulo) Especialista em neuroliderança e excelência operacional, participa do painel sobre práticas reais de gestão junto à DHL. Harisson Bortolatto (Campinas – SP)

Psicólogo, profissional de RH da DHL e coach de carreira, divide o palco com Elivagner no Painel DHL .

(Campinas – SP) Psicólogo, profissional de RH da DHL e coach de carreira, divide o palco com Elivagner no . Mauricio Folli (Porto Alegre)

Mestre em Administração, especialista em remuneração e performance, atua também como docente. Abordará o tema “Remuneração”.

Serviço: