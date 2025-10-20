Economia

Recursos humanos
Notícia

Evento em Caxias do Sul debate retenção de talentos dentro das empresas

Promovido pela ARH Serrana, o 15º Fórum de Gestão de Pessoas ocorre nesta quarta-feira, no UCS Teatro. Os ingressos ainda estão disponíveis 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS