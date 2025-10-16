Economia

Feira da indústria
Espaço de startups tem mudança na Mercopar, em Caxias do Sul, e dá mais visibilidade aos negócios de inovação

São 60 empresas de diferentes regiões do Brasil. Algumas afirmam até mapear o evento nos pavilhões da Festa da Uva como uma grande oportunidade para prospecção de novos parceiros e clientes

Bruno Tomé

