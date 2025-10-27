Entenda como programa lançado na Serra quer ampliar a sustentabilidade no setor vitivinícola

Os irmãos Leandro e Luciano Guarnieri decidiram adotar ações como a cobertura do solo das videiras com folhagens. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Um programa lançado em setembro pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do RS (Consevitis-RS), na Serra, quer ampliar a sustentabilidade no setor vitivinícola. O objetivo do Viti Mais Sustentável é aumentar o número de ações sustentáveis na produção para garantir o bem-estar dos trabalhadores e do meio ambiente, além de dar continuidade nos parreirais.

Um dos pilares do projeto são as boas práticas ambientais, segundo a consultora Janine Lisboa, que ainda explica que, para aderir, o produtor pode procurar o Consevitis-RS ou o Sebrae-RS em busca de ajuda para colocar a ideia em prática.

Os irmãos Leandro e Luciano Guarnieri decidiram adotar ações dentro do Viti Mais Sustentável, como a cobertura do solo das videiras com folhagens. Os produtores notaram melhorias na qualidade do produto e redução nos custos de produção.

— A gente adotou essa prática principalmente por causa da erosão causada pela chuva. Ela traz vários benefícios: se consegue ter uma melhor retenção de água, uma melhor retenção de nutrientes e toda essa parte de vegetação se desenvolve e vira adubo de novo — diz Leandro, produtor de uvas.

As ações do programa do Consevitis-RS envolvem também cooperativas, que participam do processo com apoio técnico, orientação e acompanhamento.

— Nós damos toda a parte de assessoria para os nossos produtores, desde a implantação do projeto, juntamente com os parceiros, e mais a parte de assistência junto ao cooperado. A cooperativa desenvolveu um caderno de campo dentro do sistema da própria cooperativa, que é um aplicativo que todo nosso cooperado tem acesso, e ele faz todos os registros no próprio celular ou no computador. Se o produtor tem qualquer dúvida no momento da aplicação, no celular ele revisa e faz na prática toda a regulagem e regularização desse equipamento — explica Evandro Bosa, gerente de assistência técnica da Cooperativa Vinícola Garibaldi.

Além dos benefícios para o dia a dia da produção, o objetivo da iniciativa é garantir a preservação das videiras para as próximas gerações.

— A preocupação em preservar, em fazer isso bem feito, ainda é maior porque é da família. Se eu não cuidar da minha terra, eu não consigo ter renda — diz Janine Lisboa, consultora do projeto.

Na outra ponta, as vinícolas também adotam práticas mais sustentáveis. Em Garibaldi, um projeto inédito vai reaproveitar garrafas de vinhos e espumantes — e os consumidores vão participar do processo, descartando os vidros em pontos de coleta distribuídos pela cidade. A ideia é sair dos atuais cinco pontos para chegar a 20 em em breve.

Por trás da ação, o objetivo é investir não apenas na sustentabilidade ambiental, mas no social, diz o gerente técnico da Vinícola Garibaldi, Ricardo Morari.