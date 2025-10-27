Economia

Economia
Notícia

Entenda como programa lançado na Serra quer ampliar a sustentabilidade no setor vitivinícola

Ação é do Consevitis-RS. O objetivo é aumentar o número de ações sustentáveis na produção para garantir o bem-estar dos trabalhadores e do meio ambiente

Maria Fernandes Chaves

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS